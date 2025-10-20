Olaszország is követi Magyarország példáját: betiltják az LMBTQ-érzékenyítést az iskolákban

Nagyon sajnálják: a norvég püspök térdet és fejet hajtott az LMBTQ-közösség előtt
Ettől reméli, hogy az ilyen érintettségű hívek, akik szerinte a diszkrimináció miatt vesztették el hitüket, majd most visszatérnek a templomokba.
A módosítások kimondják például, hogy a transznemű kiskorúak csak születési nemüknek megfelelő sportcsapatokban versenyezhetnének.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya új törvényjavaslatot terjesztett elő, amely korlátozná az LMBTQ+ és nemi identitással kapcsolatos témák oktatását az iskolákban – írta a Washington Post.
A tervezet megtiltaná a „genderelmélet” tanítását az óvodákban és általános iskolákban, valamint kiterjesztené a szülők jogát arra, hogy beleszóljanak, milyen szexuális nevelésben részesülhetnek gyermekeik.
A javaslat több elemében hasonlít az amerikai Florida állam úgynevezett „ne mondd, hogy meleg” törvényére, és illeszkedik az európai jobboldali kormányok egyre határozottabb „anti-woke” irányvonalába. A módosítások között szerepel, hogy a transznemű kiskorúak csak születési nemüknek megfelelő sportcsapatokban versenyezhetnének, és szigorítanák az iskolai névhasználatot is.
Giuseppe Valditara oktatási miniszter szerint a cél a „gyermekek védelme az őket összezavaró elméletektől”, az ellenzék viszont az oktatási szabadság elleni támadásról beszél. Kritikusok szerint a törvény tág megfogalmazása miatt öncenzúrához és LMBTQ-témák teljes eltűnéséhez vezethet az iskolákban.
A Meloni-kormány az utóbbi időben több, a családi értékeket hangsúlyozó lépést tett, például betiltotta a béranyaságot és korlátozta az azonos nemű párok szülői jogait. Most az oktatás válhat a következő ütközőponttá Olaszországban az identitás- és szabadságjogok körüli vitákban.
Nyitókép: Vincenzo PINTO / AFP
