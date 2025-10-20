Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

lmbtq ideológia iskola Meloni Olaszország gender

Olaszország is követi Magyarország példáját: betiltják az LMBTQ-érzékenyítést az iskolákban

2025. október 20. 22:04

A módosítások kimondják például, hogy a transznemű kiskorúak csak születési nemüknek megfelelő sportcsapatokban versenyezhetnének.

2025. október 20. 22:04
null

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya új törvényjavaslatot terjesztett elő, amely korlátozná az LMBTQ+ és nemi identitással kapcsolatos témák oktatását az iskolákban – írta a Washington Post.

A tervezet megtiltaná a „genderelmélet” tanítását az óvodákban és általános iskolákban, valamint kiterjesztené a szülők jogát arra, hogy beleszóljanak, milyen szexuális nevelésben részesülhetnek gyermekeik.

A javaslat több elemében hasonlít az amerikai Florida állam úgynevezett „ne mondd, hogy meleg” törvényére, és illeszkedik az európai jobboldali kormányok egyre határozottabb „anti-woke” irányvonalába. A módosítások között szerepel, hogy a transznemű kiskorúak csak születési nemüknek megfelelő sportcsapatokban versenyezhetnének, és szigorítanák az iskolai névhasználatot is.

Giuseppe Valditara oktatási miniszter szerint a cél a „gyermekek védelme az őket összezavaró elméletektől”, az ellenzék viszont az oktatási szabadság elleni támadásról beszél. Kritikusok szerint a törvény tág megfogalmazása miatt öncenzúrához és LMBTQ-témák teljes eltűnéséhez vezethet az iskolákban.

A Meloni-kormány az utóbbi időben több, a családi értékeket hangsúlyozó lépést tett, például betiltotta a béranyaságot és korlátozta az azonos nemű párok szülői jogait. Most az oktatás válhat a következő ütközőponttá Olaszországban az identitás- és szabadságjogok körüli vitákban.

Nyitókép: Vincenzo PINTO / AFP

***

Gubbio
2025. október 20. 23:20
Kezd végre a világ balról jobbra forogni - és ezt Orbán és Magyarország indította el! Hajrá!
SzaboGeza
2025. október 20. 22:35
Ideje volt!!!:))) SEMMI KERESNIVALÓJUK NINCSEN AZ, ÓVODÁKBAN, ISKOLÁKBAN, AZ "lmbtqsoknak"!!!!! SEMMI!!!!!!
kiborg-2
2025. október 20. 22:23
Elég szomorú, hogy Magyarországon kívül csak az olaszoknak jutott eszébe, ez is csak nagysokára...
vakiki
2025. október 20. 22:19
Na végre! Győzött az értelem.
