Olaszország is követi Magyarország példáját: betiltják az LMBTQ-érzékenyítést az iskolákban

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kormánya új törvényjavaslatot terjesztett elő, amely korlátozná az LMBTQ+ és nemi identitással kapcsolatos témák oktatását az iskolákban – írta a Washington Post.

A tervezet megtiltaná a „genderelmélet” tanítását az óvodákban és általános iskolákban, valamint kiterjesztené a szülők jogát arra, hogy beleszóljanak, milyen szexuális nevelésben részesülhetnek gyermekeik.

A javaslat több elemében hasonlít az amerikai Florida állam úgynevezett „ne mondd, hogy meleg” törvényére, és illeszkedik az európai jobboldali kormányok egyre határozottabb „anti-woke” irányvonalába. A módosítások között szerepel, hogy a transznemű kiskorúak csak születési nemüknek megfelelő sportcsapatokban versenyezhetnének, és szigorítanák az iskolai névhasználatot is.

Giuseppe Valditara oktatási miniszter szerint a cél a „gyermekek védelme az őket összezavaró elméletektől”, az ellenzék viszont az oktatási szabadság elleni támadásról beszél. Kritikusok szerint a törvény tág megfogalmazása miatt öncenzúrához és LMBTQ-témák teljes eltűnéséhez vezethet az iskolákban.