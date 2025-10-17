Nagyon sajnálják: a norvég püspök térdet és fejet hajtott az LMBTQ-közösség előtt

A lövöldözés miatt lemondták a szervezők az oslói melegfelvonulást
Közben tovább nőtt az áldozatok száma.
Ettől reméli, hogy az ilyen érintettségű hívek, akik szerinte a diszkrimináció miatt vesztették el hitüket, majd most visszatérnek a templomokba.
A Norvég Egyház vezetője hivatalosan is bocsánatot kért „az LMBTQ-emberektől” a múltban elszenvedett diszkriminációért és kirekesztésért. A szimbolikus gesztusra az oslói London Pubban került sor – abban a bárban, ahol 2022-ben két ember életét követelő terrortámadás történt a Pride idején.
A Norvég Egyház szégyent, nagy fájdalmat és kárt okozott az LMBTQ-embereknek. Ez soha nem lett volna szabad, hogy megtörténjen, ezért kérek ma bocsánatot”
– mondta Olav Fykse Tveit, az evangélikus-lutheránus egyház vezető püspöke a Guardian beszámolója szerint.
Tveit arról beszélt, hogy a „diszkrimináció, az egyenlőtlen bánásmód és a zaklatás” miatt sokan elvesztették a hitüket, és a bocsánatkérés után istentiszteletet is tartottak az oslói dómban.
A London Pub, ahol a nyilatkozat elhangzott, a 2022-es Pride-ot ért támadás egyik helyszíne volt. A merénylő, egy iráni származású norvég állampolgár volt – tehát semmi köze nem volt egyik keresztény egyházhoz sem –, aki az Iszlám Állam nevében hajtotta végre a tettét, amiért végül 30 év börtönbüntetést kapott.
A Guardian szerint a Norvég Egyház – az ország legnagyobb vallási közössége – évtizedeken át
Az 1950-es években a norvég püspökök még „globális társadalmi veszélynek” nevezték a melegeket.
A társadalom liberalizálódásával azonban a hozzáállás fokozatosan változott. Norvégia 1993-ban a világon másodikként engedélyezte az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát, 2009-ben pedig Skandináviában elsőként tette lehetővé a homoszexuálisok egyházi házasságkötését. Ezt követően
Tavaly, a Norvég Egyház történetében először, Olav Fykse Tveit részt vett az oslói Pride-felvonuláson.
A bocsánatkérést sokan „történelmi jóvátételnek” nevezték. Hanne Marie Pedersen-Eriksen, az egyik keresztény leszbikus lelkészhálózat vezetője szerint
ez a pillanat végre lezárta az egyház sötét korszakát”.
Mások, például Stephen Adom, a Norvég Nemzeti Szexuális és Nemi Sokszínűség Szövetségének vezetője szerint az üzenet
erős és fontos”, de „túl későn érkezett”, különösen azokhoz, „akik az AIDS-járvány idején haltak meg, megtörten, mert az egyház Isten büntetésének tekintette a betegséget”.
A norvég lépés kitűnően illeszkedik a nyugati keresztény egyházakat leuraló LMTQ-lobbi ténykedésébe:
Utóbbi a „radikális befogadás és a teljes egyházi részvétel” mellett tört lándzsát.
