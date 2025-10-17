Nagyon sajnálják: a norvég püspök térdet és fejet hajtott az LMBTQ-közösség előtt

Tveit arról beszélt, hogy a „diszkrimináció, az egyenlőtlen bánásmód és a zaklatás” miatt sokan elvesztették a hitüket, és a bocsánatkérés után istentiszteletet is tartottak az oslói dómban.

A London Pub, ahol a nyilatkozat elhangzott, a 2022-es Pride-ot ért támadás egyik helyszíne volt. A merénylő, egy iráni származású norvég állampolgár volt – tehát semmi köze nem volt egyik keresztény egyházhoz sem –, aki az Iszlám Állam nevében hajtotta végre a tettét, amiért végül 30 év börtönbüntetést kapott.

Elnézést, hogy egyházként viselkedtünk...

A Guardian szerint a Norvég Egyház – az ország legnagyobb vallási közössége – évtizedeken át