Nagyon sajnálják: a norvég püspök térdet és fejet hajtott az LMBTQ-közösség előtt

2025. október 17. 14:48

Ettől reméli, hogy az ilyen érintettségű hívek, akik szerinte a diszkrimináció miatt vesztették el hitüket, majd most visszatérnek a templomokba.

2025. október 17. 14:48
A Norvég Egyház vezetője hivatalosan is bocsánatot kért „az LMBTQ-emberektől” a múltban elszenvedett diszkriminációért és kirekesztésért. A szimbolikus gesztusra az oslói London Pubban került sor – abban a bárban, ahol 2022-ben két ember életét követelő terrortámadás történt a Pride idején.

A Norvégia fővárosában lévő London Pub, a 2022-es terrortámadás után
A Norvég Egyház szégyent, nagy fájdalmat és kárt okozott az LMBTQ-embereknek. Ez soha nem lett volna szabad, hogy megtörténjen, ezért kérek ma bocsánatot”

– mondta Olav Fykse Tveit, az evangélikus-lutheránus egyház vezető püspöke a Guardian beszámolója szerint.

Tveit arról beszélt, hogy a „diszkrimináció, az egyenlőtlen bánásmód és a zaklatás” miatt sokan elvesztették a hitüket, és a bocsánatkérés után istentiszteletet is tartottak az oslói dómban.

A London Pub, ahol a nyilatkozat elhangzott, a 2022-es Pride-ot ért támadás egyik helyszíne volt. A merénylő, egy iráni származású norvég állampolgár volt – tehát semmi köze nem volt egyik keresztény egyházhoz sem –, aki az Iszlám Állam nevében hajtotta végre a tettét, amiért végül 30 év börtönbüntetést kapott.

Elnézést, hogy egyházként viselkedtünk...

A Guardian szerint a Norvég Egyház – az ország legnagyobb vallási közössége – évtizedeken át

  • „kirekesztette” a homoszexuálisokat,
  • megtiltotta számukra a lelkészi szolgálatot és
  • az egyházi házasságkötést.

Az 1950-es években a norvég püspökök még „globális társadalmi veszélynek” nevezték a melegeket.

A társadalom liberalizálódásával azonban a hozzáállás fokozatosan változott. Norvégia 1993-ban a világon másodikként engedélyezte az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát, 2009-ben pedig Skandináviában elsőként tette lehetővé a homoszexuálisok egyházi házasságkötését. Ezt követően

  • 2007-ben kezdték el felszentelni a meleg lelkészeket, akik
  • 2017 óta szintén házasodhatnak templomban.

Tavaly, a Norvég Egyház történetében először, Olav Fykse Tveit részt vett az oslói Pride-felvonuláson.

Persze, hogy nem elég a mea culpa

A bocsánatkérést sokan „történelmi jóvátételnek” nevezték. Hanne Marie Pedersen-Eriksen, az egyik keresztény leszbikus lelkészhálózat vezetője szerint

ez a pillanat végre lezárta az egyház sötét korszakát”.

Mások, például Stephen Adom, a Norvég Nemzeti Szexuális és Nemi Sokszínűség Szövetségének vezetője szerint az üzenet

erős és fontos”, de „túl későn érkezett”, különösen azokhoz, „akik az AIDS-járvány idején haltak meg, megtörten, mert az egyház Isten büntetésének tekintette a betegséget”.

Nemzetközi példák

A norvég lépés kitűnően illeszkedik a nyugati keresztény egyházakat leuraló LMTQ-lobbi ténykedésébe:

  • az Anglikán Egyház például 2023-ban „szégyenletesnek” nevezte múltbéli bánásmódját, de még mindig nem engedi az azonos nemű házasságot;
  • az ír metodista egyház és
  • a Kanadai Egyesült Egyház szintén bocsánatot kért.

Utóbbi a „radikális befogadás és a teljes egyházi részvétel” mellett tört lándzsát.

***

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

Összesen 35 komment

magyarvizsla17
2025. október 17. 17:03
1. "ez a pillanat végre lezárta az egyház sötét korszakát”. - Épp ellenkezőleg. Most kezdődik. 2. Miért akar valaki olyan közösségbe tartozni, amelyikben nem ismerik el bármilyen adottságát? Keressen magának olyat, amelyikben elismerik, ne az egyházat akarja megváltoztatni.
Gubbio
2025. október 17. 16:51 Szerkesztve
NEM püspök. Püspöke a KATOLIKUS Egyháznak van. Akkor kezdődött mindez.
elfújta az ellenszél
2025. október 17. 16:41
Elküldhetik majd a vizeletüket felszentelni, hogy azzal hintsék meg az egyházi hűtésre igényt tartó melegeket. Az úrvacsorát meg egyenesen a lelkész fenekéből szolgálják ki nekik, Princfalusi Rita szakácskönyve alapján.
csulak
2025. október 17. 16:38
a jolet az agyukra ment
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!