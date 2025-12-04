A svéd lap előhúzta a melegkártyát meg az LMBTQ-jogokat Magyarország esetében, de a győri játékos nem ült fel a provokációnak

A svéd Expressen annak kapcsán készített interjút Nathalie Hagmannal, hogy a korábban egy csapatban játszó páros, Hagman és partnere, Daniela de Jong idén már két külön magyar klubnál folytatják pályafutásukat: előbbi a Győri Audi ETO KC, utóbbi a DVSC Schaeffler játékosa lett. A távolság miatt kevesebb idejük jut egymásra, ám Hagman szerint ez nem rengeti meg a kapcsolatukat – a profi kézilabdázók életében a távollét természetes velejáró.

A 34 éves jobbszélső arról is beszélt, hogy kifejezetten élvezi a győri életet: remek a közeg, jó az edzésmunka, és a csapaton belül, valamint azon kívül is sok a vidám pillanat. Egyedül az jelent nehézséget, hogy párja Debrecenben él, így csupán havonta egyszer találkoznak, de – mint fogalmazott – ezt is jól megoldották.