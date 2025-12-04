Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nathalie Hagman Magyarország Győri ETO lmbtq

A svéd lap előhúzta a melegkártyát meg az LMBTQ-jogokat Magyarország esetében, de a győri játékos nem ült fel a provokációnak

2025. december 04. 09:37

Nathalie Hagman semmilyen diszkriminációt nem tapasztalt.

2025. december 04. 09:37
null

A svéd Expressen annak kapcsán készített interjút Nathalie Hagmannal, hogy a korábban egy csapatban játszó páros, Hagman és partnere, Daniela de Jong idén már két külön magyar klubnál folytatják pályafutásukat: előbbi a Győri Audi ETO KC, utóbbi a DVSC Schaeffler játékosa lett. A távolság miatt kevesebb idejük jut egymásra, ám Hagman szerint ez nem rengeti meg a kapcsolatukat – a profi kézilabdázók életében a távollét természetes velejáró.

A 34 éves jobbszélső arról is beszélt, hogy kifejezetten élvezi a győri életet: remek a közeg, jó az edzésmunka, és a csapaton belül, valamint azon kívül is sok a vidám pillanat. Egyedül az jelent nehézséget, hogy párja Debrecenben él, így csupán havonta egyszer találkoznak, de – mint fogalmazott – ezt is jól megoldották.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A svéd lap azonban sporttéma helyett gyorsan országimázs-kérdést kreált, és felhánytorgatta az Amnesty International kritikáit az LMBTQ-jogok magyarországi helyzetével kapcsolatban. Hagman viszont nem engedte elvinni a beszélgetést politikai irányba. Elmondta: ő személyesen semmilyen diszkriminációt nem tapasztalt, környezete teljesen elfogadó, és Győrben is pozitív fogadtatásban részesült.

„A körülöttem lévőknek semmi kifogásuk nincs ellene. De nem vettem észre semmit, ugyanakkor természetesen országként vannak még fejleszteni való dolgok ezen a téren”

– mondta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!