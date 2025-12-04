A svéd lap előhúzta a melegkártyát meg az LMBTQ-jogokat Magyarország esetében, de a győri játékos nem ült fel a provokációnak

Így tarol a genderideológia az óvodákban Svédországtól Olaszországig
Nathalie Hagman semmilyen diszkriminációt nem tapasztalt.
A svéd Expressen annak kapcsán készített interjút Nathalie Hagmannal, hogy a korábban egy csapatban játszó páros, Hagman és partnere, Daniela de Jong idén már két külön magyar klubnál folytatják pályafutásukat: előbbi a Győri Audi ETO KC, utóbbi a DVSC Schaeffler játékosa lett. A távolság miatt kevesebb idejük jut egymásra, ám Hagman szerint ez nem rengeti meg a kapcsolatukat – a profi kézilabdázók életében a távollét természetes velejáró.
A 34 éves jobbszélső arról is beszélt, hogy kifejezetten élvezi a győri életet: remek a közeg, jó az edzésmunka, és a csapaton belül, valamint azon kívül is sok a vidám pillanat. Egyedül az jelent nehézséget, hogy párja Debrecenben él, így csupán havonta egyszer találkoznak, de – mint fogalmazott – ezt is jól megoldották.
A svéd lap azonban sporttéma helyett gyorsan országimázs-kérdést kreált, és felhánytorgatta az Amnesty International kritikáit az LMBTQ-jogok magyarországi helyzetével kapcsolatban. Hagman viszont nem engedte elvinni a beszélgetést politikai irányba. Elmondta: ő személyesen semmilyen diszkriminációt nem tapasztalt, környezete teljesen elfogadó, és Győrben is pozitív fogadtatásban részesült.
„A körülöttem lévőknek semmi kifogásuk nincs ellene. De nem vettem észre semmit, ugyanakkor természetesen országként vannak még fejleszteni való dolgok ezen a téren”
– mondta.
