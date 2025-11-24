Mindenki beleírta az álmait az amerikai béketervbe, de kérdés, hogy mit szólnak mindehhez az oroszok

Pozitívan nyilatkozott a genfi amerikai-ukrán tárgyalásról Marco Rubio, az USA külügyminisztere – írja a CNN. „Nagyon optimista vagyok, hogy itt el tudunk érni valamit, mert rengeteg előrehaladást értünk el” – fogalmazott Rubio a genfi amerikai ENSZ-misszió épületében tartott sajtótájékoztatóján.

A külügyminiszter ugyanakkor ezen a sajtótájékoztatón egyedül volt, nem csatlakozott hozzá az előre megbeszéltek szerint Andrij Jermak ukrán elnöki hivatalvezető, egyben az ukrán delegáció vezetője.

A CNN szerzője, Matthew Chance ugyanakkor nem hisz abban, hogy az amerikai-orosz békejavaslat és az ukrán igények között tátongó űrt könnyen át lehetne hidalni, mert Ukrajnától a 28 pontos béketerv óriási áldozatokat kér. Vasárnap este ugyanakkor a Fehér Ház úgy nyilatkozott, hogy az ukránok is úgy látják: a béketerv „tükrözi nemzetbiztonsági érdekeiket” az USA, Ukrajna és az európai szövetségesek által a genfi tárgyaláson végrehajtott módosítások után. A fehér házi nyilatkozat úgy fogalmaz: „az ukrán delegáció megerősítette, hogy minden főbb aggályuk – a biztonsági garanciák, a hosszú távú gazdasági fejlődés, az infrastruktúra védelme, a hajózás szabadsága, a politikai szuverenitás – mélységében kitárgyalása került a találkozón”. Rubióval közösen tartott korábbi sajtótájékoztatóján maga Jermak is „nagyon produktívnak” nevezte a tárgyalásokat.