Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború USA Marco Rubio oroszország

Mindenki beleírta az álmait az amerikai béketervbe, de kérdés, hogy mit szólnak mindehhez az oroszok

2025. november 24. 11:34

Őket még nem kérdezték.

2025. november 24. 11:34
null

Pozitívan nyilatkozott a genfi amerikai-ukrán tárgyalásról Marco Rubio, az USA külügyminisztere – írja a CNN. „Nagyon optimista vagyok, hogy itt el tudunk érni valamit, mert rengeteg előrehaladást értünk el” – fogalmazott Rubio a genfi amerikai ENSZ-misszió épületében tartott sajtótájékoztatóján.

A külügyminiszter ugyanakkor ezen a sajtótájékoztatón egyedül volt, nem csatlakozott hozzá az előre megbeszéltek szerint Andrij Jermak ukrán elnöki hivatalvezető, egyben az ukrán delegáció vezetője.

A CNN szerzője, Matthew Chance ugyanakkor nem hisz abban, hogy az amerikai-orosz békejavaslat és az ukrán igények között tátongó űrt könnyen át lehetne hidalni, mert Ukrajnától a 28 pontos béketerv óriási áldozatokat kér. Vasárnap este ugyanakkor a Fehér Ház úgy nyilatkozott, hogy az ukránok is úgy látják: a béketerv „tükrözi nemzetbiztonsági érdekeiket” az USA, Ukrajna és az európai szövetségesek által a genfi tárgyaláson végrehajtott módosítások után. A fehér házi nyilatkozat úgy fogalmaz: „az ukrán delegáció megerősítette, hogy minden főbb aggályuk – a biztonsági garanciák, a hosszú távú gazdasági fejlődés, az infrastruktúra védelme, a hajózás szabadsága, a politikai szuverenitás – mélységében kitárgyalása került a találkozón”. Rubióval közösen tartott korábbi sajtótájékoztatóján maga Jermak is „nagyon produktívnak” nevezte a tárgyalásokat.

Johann Wadephul német külügyminiszter mindeközben abbéli örömét fejezte ki a találkozót követően, hogy „minden Európát érintő ügy, köztük a NATO-t érintő ügyek is eltávolításra kerültek ebből a tervből”.

Ám az, hogy a béketerv – amely Rubio álláspontja szerint „élő, lélegző dokumentum” – Amerikának, Ukrajnának és az európai szövetségeseknek megfelel, még nem jelenti azt, hogy a Kreml is elfogadja majd. Az oroszok ugyanis következetesen elzárkóznak attól, hogy maximalista követeléseikből engedjenek – figyelmeztet a CNN.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

mysstes
•••
2025. november 24. 13:44 Szerkesztve
a 20.században ukrajnát szépen felhizlalta moszkva. az első vh után, a 2. vh után, majd a hruscsovi érában. végül még független államiságot is kaptak a 90es évek elején. moszkva álmában nem gondolta, hogy ezek után majd rátámadnak! pedig ez történt. az ukránok kisvártatva már elég erősnek érezték magukat, hogy belemarjanak az őket felhizlaló kézbe, sőt, egyenesen arról kezdtek álmodozni, hogy megsemmisítik moszkvát! a világ maradék, ostoba része meg belekapcsolódott ebbe: az amerikaiak fűtötték a lehetőséget... mára már rájöttek, hogy elérkeztek önnön határaikhoz, tehát jobb, ha békecsinálókként lépnek fel. a groteszknek és a kabarénak is van határa - náluk azonban nincs. eközben az ütközőállam ukrajna megsemmisült, köszönhetően címeres barom vezetőinek.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. november 24. 13:40
milyen maximalista kovetelesek te fasz? teljes es feltetel nelkuli kapitulacio, az a maximalista. a MINIMALISTA koveteles: semlegesseg, nacitlanitas, demilitarizalas es a Donbassz.
Válasz erre
0
0
mysstes
•••
2025. november 24. 13:35 Szerkesztve
az a helyzet, hogy akármit is írnak alá, nem fogják betartani. mivel eddig sem tartották be. úgyhogy akárhogy is csűrjük-csavarjuk, a tartós béke záloga csak az lehet, ha ukrajna a tényleges ukrán magterületre szorul vissza, és ezáltal elveszti a jelentőségét. a többi volt nemzetiségi területe pedig visszatér azok anyaországaihoz. az orosz az oroszhoz, a magyar a magyarhoz, és így tovább. ehhez demokratikus/lokális-regionális népszavazások kellenének mondjuk az ensz felügyelete alatt. elképesztő, hogy a politikusok mennyire nem képesek demokratikusan gondolkodni! kibaszott messze vannak a valódi/stabil megoldásoktól...
Válasz erre
1
0
szantofer
2025. november 24. 13:09
bodosoldier-2 - szantofer 2025. november 24. 12:35 Az amerikaiak egyenlőre nem akarják,hogy Tramp menjen.Ez csak az eus balfaszok vàgyálma,mint az ukrán győzelem. Ez nem akarás kérdése. Az USA alkotmánya szerint senki nem lehet két ciklusnál többször az ország elnöke. De szerintem már a félidős választásoknál is bukvári lesz neki.
Válasz erre
0
3
