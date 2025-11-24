Gödörben a német városok: a hatalmas költségvetési hiány már a jóléti államot fenyegeti

Németország városai hatalmas pénzügyi válság küszöbén állnak, az adatok szerint az ország szinte minden városa a csőd szélén egyensúlyoz – nyilatkozta Essen polgármestere a Bildnek. Jelenleg a német városok éves hiánya mintegy 30 milliárd euró – tavaly ez még 24 milliárd euró volt. Thomas Kufen, CDU-s polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Szinte minden német város most a csőd szélén áll. Csak Észak-Rajna-Vesztfáliában a 396 város és község közül mindössze 10 tud kiegyensúlyozott költségvetést felmutatni, és ez az arány egész Németországra kivetíthető.”

Kufen hangsúlyozta, hogy a válság egyetemes, minden települést érint, függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől: „Az újdonság az, hogy most már minden városnak a falhoz van szorítva a háta.” Hozzátette: most már a korábban gazdagnak tartott városoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat. A polgármester szerint országos vitára van szükség: