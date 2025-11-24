Gödörben a német városok: a hatalmas költségvetési hiány már a jóléti államot fenyegeti

Hatalmas a rettegés Bécsben – a legszentebb ünnepen csaphatnak le merénylők!
Óriási válságra figyelmeztet Essen polgármestere.
Németország városai hatalmas pénzügyi válság küszöbén állnak, az adatok szerint az ország szinte minden városa a csőd szélén egyensúlyoz – nyilatkozta Essen polgármestere a Bildnek. Jelenleg a német városok éves hiánya mintegy 30 milliárd euró – tavaly ez még 24 milliárd euró volt. Thomas Kufen, CDU-s polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Szinte minden német város most a csőd szélén áll. Csak Észak-Rajna-Vesztfáliában a 396 város és község közül mindössze 10 tud kiegyensúlyozott költségvetést felmutatni, és ez az arány egész Németországra kivetíthető.”
Kufen hangsúlyozta, hogy a válság egyetemes, minden települést érint, függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől: „Az újdonság az, hogy most már minden városnak a falhoz van szorítva a háta.” Hozzátette: most már a korábban gazdagnak tartott városoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat. A polgármester szerint országos vitára van szükség:
Beszélnünk kell arról, hogy mit tehetünk azért, hogy megmaradjon a jóléti állam.”
Ugyanakkor leszögezte, hogy a városok nem tudják egyedül megoldani a problémákat, erre csak a szövetségi kormány képes. Összefoglalva a helyzetet így fogalmazott: „Nem sok minden maradt.”
A polgármester hangsúlyozta, hogy a városoknak nem csupán pénzre van szükségük, hanem „kevesebb bürokráciára, egyszerűbb közbeszerzésekre, kevesebb követelményre, hogy a kevés pénzből többet tudjanak kihozni”.
Az egyik legnagyobb problémát a német városok számára a migránsok ellátása jelenti
– írta a Remix News. Évente legalább 50 milliárd eurós költséggel jár a szociális integráció, a lakhatás és a különböző juttatások biztosítása. A tömeges bevándorlásnak azonban számos rejtett költsége is van: az emelkedő lakásárak, a megnövekedett egészségügyi kiadások, az oktatás többletköltségei, valamint a romló közbiztonságból adódó egyéb kiadások – például a karácsonyi vásárok biztosításának csillagászati összegű költségei.
Egyes kutatások szerint a bevándorlás teljes költsége már most is ezermilliárdokat emésztett fel Németországban, és elérheti a 20 ezermilliárd eurót is, ha nem csökken a migráció mértéke. A szociális kiadások tekintetében Németországban a segélyezettek kb. 63 százaléka külföldi vagy külföldi hátterű, miközben jóval kisebb arányt képviselnek a lakosságból.
