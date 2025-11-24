Ft
Németország migráció Essen költségvetési deficit

Gödörben a német városok: a hatalmas költségvetési hiány már a jóléti államot fenyegeti

2025. november 24. 11:01

Óriási válságra figyelmeztet Essen polgármestere.

2025. november 24. 11:01
null

Németország városai hatalmas pénzügyi válság küszöbén állnak, az adatok szerint az ország szinte minden városa a csőd szélén egyensúlyoz – nyilatkozta Essen polgármestere a Bildnek. Jelenleg a német városok éves hiánya mintegy 30 milliárd euró – tavaly ez még 24 milliárd euró volt. Thomas Kufen, CDU-s polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Szinte minden német város most a csőd szélén áll. Csak Észak-Rajna-Vesztfáliában a 396 város és község közül mindössze 10 tud kiegyensúlyozott költségvetést felmutatni, és ez az arány egész Németországra kivetíthető.”

Kufen hangsúlyozta, hogy a válság egyetemes, minden települést érint, függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől: „Az újdonság az, hogy most már minden városnak a falhoz van szorítva a háta.”  Hozzátette: most már a korábban gazdagnak tartott városoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat. A polgármester szerint országos vitára van szükség:

Beszélnünk kell arról, hogy mit tehetünk azért, hogy megmaradjon a jóléti állam.” 

Ugyanakkor leszögezte, hogy a városok nem tudják egyedül megoldani a problémákat, erre csak a szövetségi kormány képes. Összefoglalva a helyzetet így fogalmazott: „Nem sok minden maradt.”

A polgármester hangsúlyozta, hogy a városoknak nem csupán pénzre van szükségük, hanem „kevesebb bürokráciára, egyszerűbb közbeszerzésekre, kevesebb követelményre, hogy a kevés pénzből többet tudjanak kihozni”.

Az egyik legnagyobb problémát a német városok számára a migránsok ellátása jelenti

írta a Remix News. Évente legalább 50 milliárd eurós költséggel jár a szociális integráció, a lakhatás és a különböző juttatások biztosítása. A tömeges bevándorlásnak azonban számos rejtett költsége is van: az emelkedő lakásárak, a megnövekedett egészségügyi kiadások, az oktatás többletköltségei, valamint a romló közbiztonságból adódó egyéb kiadások – például a karácsonyi vásárok biztosításának csillagászati összegű költségei.

Egyes kutatások szerint a bevándorlás teljes költsége már most is ezermilliárdokat emésztett fel Németországban, és elérheti a 20 ezermilliárd eurót is, ha nem csökken a migráció mértéke. A szociális kiadások tekintetében Németországban a segélyezettek kb. 63 százaléka külföldi vagy külföldi hátterű, miközben jóval kisebb arányt képviselnek a lakosságból.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

Burdisgarage
2025. november 24. 12:18
Ezt senki nem láthatta jönni!
auditorium
•••
2025. november 24. 12:16 Szerkesztve
Magdeburgban a karácsonyi vásárban tavaly hajtott a tömegbe egy SUV, hat embert megölt és több mint háromszáz embert megsebesitett. Az elkövető "aktivista Amokläufer" volt. A szärmazäsa mellékes, nem szokás azzal előhozakodni. Az idén először nem akartak karácsonyi vásárt rendezni, de a végén mégis fognak. Hatalmas beton barrikádokat állitottak fel bekeritve a vásárt és nagy a rendőrségi motozàs, ellenőrzés. Az ott lakók szomorúan kérdezik: "Még karácsonyi ünnepünk sem lehet ?" Berlinben pedig csodálkoznak a Bundestagban, hogy Sachsen-Anhalt-ban az AfD több mint 3O%-ot ért el. Hihetetlen !!! Be kell tiltani, ezt a pártot.
Bulldog Orange
2025. november 24. 12:10
Mindenesetre azt kell terjeszteni a migrik között, hogy Magyarországon kötelező disznóhús enni, és zsíros kenyeret enni. Ezt a tevepatkoló, birkabaszó, tetves bevándorló csőcseléket a nyugati népek tartsák el, saját órömükre! Milyen érdekes, az E.U.-s csatlakozásnál azzal érveltek, hogy a lengyel veszi el, a francia vízvezeték szerelő munkáját... Bezzeg a niggerek, arabok , azok hagyják az őslakosokat kibontakozni, eszük ágában nincs dolgozni....
egonsamu-2
2025. november 24. 12:09
Körülbelül 8 millió közveszélyes illegálisan importált parazita teljes ellátásáól van szó, amit az önkormányzatoknak kellene fizetni. Közben már ösnémet cégek is vagy elmenekültek az országból vagy tönkre mentek. Egyre kevesebb dolgozó embernek kellene egyre több ingyenélöt eltartani. Dajcsland kaputt......
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!