Végleg eltiltották a vezetéstől a volt ferencvárosi labdarúgó halálát okozó taxist

Végleges hatállyal eltiltották a járművezetéstől azt a taxist, aki halálos kimenetelű balesetet okozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A taxis a járművével 2022. február 4-én este Budapest XIX. kerületében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton 130-135 kilométer per órás sebességgel az előtte haladó jármű előzésébe kezdett, és frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő személygépjárművel, amelynek vezetője, Halgas Tibor, a Ferencváros volt labdarúgója, az elszenvedett sérülései miatt a helyszínen az életét vesztette.