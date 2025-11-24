Ft
eltiltás baleset taxi

Végleg eltiltották a vezetéstől a volt ferencvárosi labdarúgó halálát okozó taxist

2025. november 24. 10:56

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton történt a tragikus baleset.

2025. november 24. 10:56
null

Végleges hatállyal eltiltották a járművezetéstől azt a taxist, aki halálos kimenetelű balesetet okozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A taxis a járművével 2022. február 4-én este Budapest XIX. kerületében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton 130-135 kilométer per órás sebességgel az előtte haladó jármű előzésébe kezdett, és frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő személygépjárművel, amelynek vezetője, Halgas Tibor, a Ferencváros volt labdarúgója, az elszenvedett sérülései miatt a helyszínen az életét vesztette.

A Budapesti VI.-VII. Kerületi Ügyészség vádemelését követően a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság 2024. május 14-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a korábban már több szabálysértési eljárásban is elmarasztalt személyszállító vállalkozót bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében, amelyért 2 év fogházfokozatú szabadságvesztésre és 5 év közúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélte.

A határozat ellen az ügyész eltérő jogi minősítés megállapításáért és súlyosabb büntetés kiszabása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és a védője tudomásul vette az ítéletet – írták.

Az ügyészi fellebbezés alapján másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az ügyészi fellebbezésnek részben helyt adva meghozott másofokú ítéletével a vádlott szabadságvesztését 3 évre, járművezetéstől eltiltását 8 évre súlyosította azzal, hogy a vádlott bűnösségét kábítószer birtoklása vétségében is megállapította.

A másodfokú eljárásban hozott ítélet ellen bejelentett ügyészi és védői fellebbezések tárgyában eljáró Fővárosi Ítélőtábla november 19-én kihirdetett ítéletével, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség harmadfokú indítványának helyt adva, figyelemmel arra, hogy a vádlott által vállalt „elterelés” eredményre vezetett, a kábítószer birtoklása miatti eljárást megszüntette, emellett azonban a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől – áll a közleményben.

(MTI) 

Nyitókép: MTI Mihádák Zoltán

