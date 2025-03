Hihetetlen: a baleset után többször is elítélték a volt ferencvárosi labdarúgó halálát okozó taxist

Újabb fordulat következett be a Halgas Tibor halálát okozó taxisofőr ügyében: H. Szilveszter büntetésébe a kábítószer-birtoklás is belekerült, így halmazati büntetésül másodfokon 3 év börtönt kapott, a vezetéstől való eltiltását pedig 8 évre módosították. Az ítélet ugyanakkor még mindig nem jogerős, az ügyész súlyosbításért fellebbezett.

Halgas Tibornak esélye sem volt

Mint ismert, a vád szerint H. Szilveszter 2020. február 4-én nagyobb mennyiségű kokaint fogyasztott, majd a kábítószertől befolyásolt állapotban, a ferihegyi repülőtérre vezető úton vezette a taxiját úgy, hogy biztonsági övét sem csatolta be, de a jogosítványát is bevonták korábban. A megengedett 70 kilométer per órás sebesség helyett mintegy 130–135-tel előzésébe kezdett, majd mivel nem tudott visszatérni a sávjába, letarolta a néhai labdarúgó autóját, ami megpördült, a szalagkorlátnak csapódott, végül egy oszlopnak ütközve állt meg. A játékosból lett edző a helyszínen életét vesztette, 38 éves volt – idézi fel a baleset körülményeit a Blikk.

Halgas a Ferencvárosban lett profi futballista, és bár nem tartozott az alapemberek közé, tagja volt a Fradi 2000–2001-es idényben bajnoki címet nyert csapatának. Később Pápán és Celldömölkön futballozott kölcsönben, majd a DVTK játékosa lett. Karrierje legnagyobb részét Miskolcon töltötte, ahová a Videoton, a Soroksár és a BKV Előre érintésével 2010-ben visszatért. A visszavonulása után az RKSK-nál lett sportvezető. A tragédia előtt edzést tartott, ahonnan hazafelé vezetett, amikor életét vesztette.

Halgas Tibor a Ferencváros csapatában lett profi focista / Fotó: Fradi.hu

A taxist tavaly nem jogerősen 2 év fogházra ítélték és a letartóztatását is megszüntették, most viszont másodfokon, a Fővárosi Törvényszéken folytatódott a tárgyalás. A Blikk emlékeztet:

első fokon azért úszhatta meg csupán ennyivel, mert nem látták bizonyítottnak, hogy bódult állapotban vezetett – csak a kokain úgynevezett inaktív bomlástermékét lehetett kimutatni a szervezetéből, ami a biztonságos járműveztetést nem befolyásolta.

Az orvosi szakvélemény – köztük Zacher Gábor toxikológusé – alapján így a bíróság enyhébb ítéletet szabott ki a vádlottra.

Amikor korábban feloldották H. Szilveszter bűnügyi felügyeletét, külföldre szökött és még elfogatóparancsot is ki kellett adni ellene, ezúttal viszont már megjelent a tárgyalóteremben, és most találkozott vele először személyesen az áldozat özvegye, Köves Alexandra közgazdász, egyetemi tanár is.

Lopott, csalt, sikkasztott a baleset után

A Halgas Tibor halálát okozó férfi ezúttal nem kívánt vallomást tenni, de azt elmondta: a taxizással felhagyott, jelenleg építkezéseken dolgozik segédmunkásként.

Kiderült, 2022-ben már jogerősen elítélték lopás és bankkártyával való visszaélés miatt, tavaly pedig sikkasztásért szabtak ki rá 1 év 8 hónap felfüggesztett börtönt, amit már a baleset után követett el. De kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt is felelősségre vonták korábban.

A büntetésébe végül a kábítószer-birtoklás is belekerült, így halmazati büntetésül másodfokon 3 év fogházbüntetést szabtak ki rá és 8 évre eltiltották a közúti járművezetéstől is.

Az ítélet még mindig nem jogerős, az ügyész súlyosbításért fellebbezett. Az eljárás harmadfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik

A Blikk tudósításából kiderül, a határozathozatal előtt a szünetben drámai jelenetek játszódtak le a folyosón: Halgas özvegye minden erejét összeszedve odament a gázoló elé és rövid beszélgetésbe kezdtek, aminek a végén H. Szilveszter megrendülve kért bocsánatot tőle…

Nyitókép: MTI Mihádák Zoltán