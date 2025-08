Megfordította Putyin a szelet: Trump immár céltábla

Úgy tűnik, Donald Trump és Vlagyimir Putyin korábbi barátsága véget ért: miután Trump ultimátumot adott az orosz elnöknek a béketárgyalások megkezdésére Ukrajnával, az orosz állami és nacionalista közegek szinte egyszerre fordultak ellene – olvasható az Unherd hasábjain.

Mint a lap szerzője rámutat: a Runet (az orosz online tér) például bár korábban ünnepelte Trumpot, mára szatirikus mémek, gúnyversek és lesajnáló kommentárok céltáblájává tette az amerikai elnököt.

Mintha Trump imázsa az orosz közvélemény szemében ugyanarra a szintre süllyedt volna, mint korábban Joe Biden vagy Barack Obama: gyenge, nevetséges figuraként bemutatott politikus figurájának szintjére, akinek szavait senki nem veheti komolyan.

Érdekesség, hogy ezzel szemben az Unherd is felidézi, hogy a két vezető kapcsolatát korábban „konstruktívnak” nevezte Putyin. De a lap szerint sokan remélték azt is, hogy Trump másodszori elnöksége alatt közeledhet majd Oroszország és az Egyesült Államok – akár Ukrajna kárára is.

Most azonban az orosz elit és a propaganda már nem lát partnert Trumpban.

És bár a hivatalos diplomáciát ez a változás egyelőre nem befolyásolja közvetlenül, az orosz nyilvánosság szerint Trumpból mára csak egy újabb olyan amerikai elnök lett, akit Putyin gyengének és irányíthatónak tart.