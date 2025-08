Csúnyán lebuktatta az oroszokat Rácz András: egy dologgal viszont még ő sem számolt

Rácz András, valamint Demkó Attila is a Csasziv Jar körüli harcokkal foglalkozott a pénteki Facebook-bejegyzésében.

„Tegnap az orosz Védelmi Minisztérium rövid közleményben tudatta, hogy Csasziv Jar egészét elfoglalták. Volt is néhány felvétel, amin orosz zászlókat lengető katonákat mutattak – de valójában a front további is ugyanott van, ahol eddig: a város 90%-a már fél éve orosz kézen van.

Ez egy újabb orosz információs művelet volt, semmi több”

– foglalta össze a véleményét röviden bejegyzése elején Rácz András.

Demkó Attila is elismerte azt, hogy az elmúlt időszakban az érintett térségben nem nagyon tudtak előrenyomulni az oroszok. Azonban a biztonságpolitikai szakértő egy másik fontos tényt is kiemelt az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzésének elolvasását követően.

„Az alábbi jelentésben is képesek voltak azt kiemelni Csasziv Jar kapcsán, hogy 26 hónap alatt mentek előre az oroszok 11 km-t, és nagyok az orosz veszteségek.

Egy szó sincs az ukrán veszteségekről.

Arról, hogy mi a felörlő háború lényege. Nem a kilométer, hanem a veszteség-arány.

De az ISW-n csak az oroszok halnak.

Ez a neokon oldal hihetetlenül tiszteletlen – az ukránokkal szemben, mert mintha ők nem véreznének. De véreznek. Mindenkinek inkább a lengyel OSW-t ajánlom, az korrekt és szakmai. Egy betű is nagy különbség” – jegyezte meg Demkó Attila.