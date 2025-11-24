Ft
Ország Karácsonyfája Budapest karácsony

Nagy volt a kihívás: így érkezett meg az Ország Karácsonyfája a Kossuth térre (FOTÓK + VIDEÓ)

2025. november 24. 09:59

A Nemzet Főterén hétfőn kerül a helyére a tűzoltók és a katonák segítségével.

2025. november 24. 09:59
null

„Nagy volt a kihívás, míg Budapestre ért Ibrányból, 

de hétfő hajnalra rendben megérkezett az Ország Karácsonyfája a Nemzet Főterére”

olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. „A Kossuth téren ma kerül a helyére a tűzoltók és a katonák segítségével” – tették hozzá. 

Az Ország Karácsonyfájáról készült képeket ide kattintva tekintheti meg. Videó pedig itt: 

Nyitókép: Facebook

 

auditorium
•••
2025. november 24. 12:49 Szerkesztve
Vegyük észre a jót is ès adjunk hàlàt a Mindenhatónak, h. még békében élünk ! A bp-i karácsonyi vásárok az európai 1O legszebb között szerepelnek (a Bazilika előtt és a Vörösmarty téren). Állitom, h. szebb mint a bécsi, ahova magyarok ezrei utaznak euróikat elkölteni. Ott nem drágálják a sört, a Sachertorta -szeletet és a Mozartkugelt. Pedig ennél sokkal finomabbak a magyar édességek, debreceni kolbászok (ott " Debreziner"-nek hivják), sajtos-tejfölös lángosok. Ez utóbbit majszoják a ny-i turisták a FŐvásárcsarnok 1. emeletén .A Ferihegy2-n pedig lehet eredeti (nem mindenféle kevert izekkel) marcipán szaloncukrokat és konyakosmeggyes csokoládét venni. A külföldön élő magyarok kedvelik, mert ilyen nincs mindenhol. Az ország karácsonyfáját pedig sok ezer turista fotózza. A ny-i jogállamokban előfordul, h. befogadott vandálok levágják ágaikat, Milánóban 3 évvel ezelőtt... vagy ráaggatnak mindenfélét. Rómában néger Jézuskát tettek Ferenc pápa idejében.
Válasz erre
1
0
astra04
2025. november 24. 11:37
Értelmetlen pusztítás. Miért nem lehet odaültetni egy nagyobb fenyőt és azt minden évben feldíszíteni? Van ahol ez működik. Akkor nem kéne minden évben több hatalmas fát is kiirtani.
Válasz erre
2
1
citromosParizer
2025. november 24. 11:06
biztos megint szép lesz! tök jó, hogy a vontatót is kivilágították de majd jönnek a tiszások és megint ellopják az karitatív szánkókat...
Válasz erre
3
1
gyozoporgorugasa
2025. november 24. 10:49
2026 ban orbán lesz a fenyőfán a csúcsdísz.🤣🤣😆👍
Válasz erre
1
3
