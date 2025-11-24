Nagy volt a kihívás: így érkezett meg az Ország Karácsonyfája a Kossuth térre (FOTÓK + VIDEÓ)

Orbán Viktor karácsonyi videója kegyetlen görbe tükröt tart a nyugat-európai biztonságnak
A miniszterelnököt a milliós brüsszeli bírság sem tántorítja el.
A Nemzet Főterén hétfőn kerül a helyére a tűzoltók és a katonák segítségével.
„Nagy volt a kihívás, míg Budapestre ért Ibrányból,
de hétfő hajnalra rendben megérkezett az Ország Karácsonyfája a Nemzet Főterére”
– olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. „A Kossuth téren ma kerül a helyére a tűzoltók és a katonák segítségével” – tették hozzá.
Az Ország Karácsonyfájáról készült képeket ide kattintva tekintheti meg. Videó pedig itt:
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnököt a milliós brüsszeli bírság sem tántorítja el.
Nyitókép: Facebook