„Én mindig tartom a hátam Kubatovért” – Nagy József volt a Hotel Lentulai vendége

Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
A Hotel Lentulai legújabb adásának vendége Nagy József, a 24.hu újságírója. A beszélgetés során többek között arról is szó esett, hogyan vált a magyar politika egyre inkább szektaszerű közeggé.
Szóba kerülnek a kritikátlan rajongói csoportok, a vezérkultusz kialakulása, valamint az is, hogyan zárják be magukat a táborok saját buborékaikba.
Nagy József elmondja, miért működik ma törzsi logika alapján a közélet, hogyan lesz egy politikusból „megváltó”, és miért képtelenek a szekértáborok kívülről érkező tényeket vagy kritikát befogadni.
A műsor másik hangsúlyos témája a futball. A felek a Fradi-kultusztól a stadionpolitika szerepéig azt is átbeszélik, hogyan vált a labdarúgás a magyar közélet egyik legerősebb identitásképző elemévé.
