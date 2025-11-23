Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fradi Lentulai Krisztián Magyar Péter Nagy József Fidesz

„Én mindig tartom a hátam Kubatovért” – Nagy József volt a Hotel Lentulai vendége

2025. november 23. 09:57

A Hotel Lentulai legújabb adásának vendége Nagy József, a 24.hu újságírója. A beszélgetés során többek között arról is szó esett, hogyan vált a magyar politika egyre inkább szektaszerű közeggé.

2025. november 23. 09:57
null

Szóba kerülnek a kritikátlan rajongói csoportok, a vezérkultusz kialakulása, valamint az is, hogyan zárják be magukat a táborok saját buborékaikba.

Nagy József elmondja, miért működik ma törzsi logika alapján a közélet, hogyan lesz egy politikusból „megváltó”, és miért képtelenek a szekértáborok kívülről érkező tényeket vagy kritikát befogadni. 

A műsor másik hangsúlyos témája a futball. A felek a Fradi-kultusztól a stadionpolitika szerepéig azt is átbeszélik, hogyan vált a labdarúgás a magyar közélet egyik legerősebb identitásképző elemévé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

 

Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bulldog Orange
•••
2025. november 23. 19:29 Szerkesztve
Tisztelettel kérdezem, mi értelme van annak, hogy egy alapjában véve jó műsort, egy ekkora senkivel rontanak el? Végig szenvedtem, mert az összeset láttam, de nagyon nehéz volt. Ez a vak , még mindig azt képviseli, hogy ő és tettestársai a függetlenobjektívhiteles újságírók, pedig ez nem igaz! Ráadásul úgy hisz az unióban, ami igazi szektás szemlélet, hogy észre sem veszi, alapjaiban ment tönkre minden, amit láthatunk, a politikai baklövések sorozata! Nem véletlenül van a túloldalon, itt sehova nem férne be! Ja, és a legjobb, a rajztanár, aki nem tud rajzolni ... Na, kérek egy kávét!
Válasz erre
1
0
lemez
2025. november 23. 16:47
Hol van Mészáros Nóra a hir tv-röl?Úgy hallottam hogy játszik az rtl árulókban.
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. november 23. 16:12
Ez is ugyanolyan kretén mint a ballibcsik zöme....
Válasz erre
4
0
akitiosz
2025. november 23. 16:07
"Ha Orbán marad másnap is felkel a Nap." Na de, ha nem marad? Akkor is, szóval nem megalapozott Orbán sorsát és a napfelkeltét összekötni. Ő azért inkább már a lenyugvó Naphoz áll közelebb, még akkor, ha2026-ban még esetleg marad. Amit 5 ciklus alatt 20 évnyi kormányzással nem tudott elérni azt 55 ciklus alatt sem fogja tudni elérni. Na főleg, hogy semmilyen programja sincsen a 2026-2030-as ciklusra sem. Miért is kellene őt hatalomban tartani? Azért mert Magyar Péter? Ez de mennyire szánalmas választási program! Egy 36 éve politikustól 20 évet miniszterelnöktől meg pláne az!
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!