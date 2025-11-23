„Én mindig tartom a hátam Kubatovért” – Nagy József volt a Hotel Lentulai vendége

Szóba kerülnek a kritikátlan rajongói csoportok, a vezérkultusz kialakulása, valamint az is, hogyan zárják be magukat a táborok saját buborékaikba.

Nagy József elmondja, miért működik ma törzsi logika alapján a közélet, hogyan lesz egy politikusból „megváltó”, és miért képtelenek a szekértáborok kívülről érkező tényeket vagy kritikát befogadni.

A műsor másik hangsúlyos témája a futball. A felek a Fradi-kultusztól a stadionpolitika szerepéig azt is átbeszélik, hogyan vált a labdarúgás a magyar közélet egyik legerősebb identitásképző elemévé.