A választások után mindenképp bezár az Auróra – bizonytalan a jövője a woke-ideológia magyarországi fellegvárának

A budapesti Auróra Közösségi Ház hétfőn bejelentette, hogy a VIII. kerületi helyszín jövője bizonytalanná vált. A közösségi ház Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint

a tulajdonos felmondta a bérleti szerződést, amely 2026. április 30-án jár le.

A közlemény szerint az Aurórát és az Auróra Klímakert is magában foglaló ingatlant a Marom Klub Egyesület által alapított Marom Klub Nonprofit Kft. 2014-ben vette bérbe egy magánszemélytől. A tulajdonos a szerződésben rögzített jogával élve, 6 hónapos felmondási idővel mondta fel a bérletet, ami a fenti dátumot jelenti a kifizetés végső határidejéül. „Jelenleg azzal tervezünk, hogy március végéig a jelenlegi működés szerint üzemel a Ház” – írják a posztban, hozzátéve,