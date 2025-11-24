Ft
A választások után mindenképp bezár az Auróra – bizonytalan a jövője a woke-ideológia magyarországi fellegvárának

2025. november 24. 11:29

Felmondta a bérleti szerződést a tulajdonos.

2025. november 24. 11:29
A budapesti Auróra Közösségi Ház hétfőn bejelentette, hogy a VIII. kerületi helyszín jövője bizonytalanná vált. A közösségi ház Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 

a tulajdonos felmondta a bérleti szerződést, amely 2026. április 30-án jár le.

A közlemény szerint az Aurórát és az Auróra Klímakert is magában foglaló ingatlant a Marom Klub Egyesület által alapított Marom Klub Nonprofit Kft. 2014-ben vette bérbe egy magánszemélytől. A tulajdonos a szerződésben rögzített jogával élve, 6 hónapos felmondási idővel mondta fel a bérletet, ami a fenti dátumot jelenti a kifizetés végső határidejéül. „Jelenleg azzal tervezünk, hogy március végéig a jelenlegi működés szerint üzemel a Ház” – írják a posztban, hozzátéve,

egyelőre nem tudják, lesz-e folytatás, és ha igen, hol és milyen formában.

Nyitókép forrása: Auróra Facebook-oldala 

