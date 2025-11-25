De mi van, ha az európai csúcsvezetők valóban sárosak az ukrán korrupció ügyében?

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint az Európai Unió vezető politikusai – név szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell volt uniós külügyi főképviselő – nem kívülálló megfigyelői, hanem résztvevői voltak az ukrán üzletember, Timur Mindics köré szerveződött korrupciós „gépezetnek”. Zaharova azt állítja, hogy az EU-s politikusok nemcsak tudtak ezekről a konstrukciókról, hanem „aktívan részt is vettek” azok működtetésében: a pénzek olyan számlákra kerültek, amelyek – az orosz verzió szerint – magukhoz az európai politikusokhoz köthetők.

A szóvivő Von der Leyen sokat vitatott, SMS-ben intézett vakcinabeszerzéseit is példaként hozza fel, arra utalva: Brüsszelnek sem Ukrajna, sem a kijevi vezetés természetével kapcsolatban nem lehettek illúziói – a Nyugat nem pusztán eltűrte a korrupciót, hanem saját politikai és pénzügyi hálózataival részben rá is csatlakozott erre a rendszerre.

Ehhez a képhez azért tegyük hozzá azt is, hogy jelenleg sem nyilvános bizonyíték, sem nyomozati anyag, sem hivatalos eljárás nem támasztja alá, hogy Von der Leyen, Borrell vagy bármely más EU-vezető a Mindics-féle konstrukciók kedvezményezettje lenne. Ami biztos, az az orosz külügy politikai vádirata, amelyet a moszkvai médiatér fegyelmezett sorban, lényegében egyetlen rádióinterjúra támaszkodva ismétel. A nemzetközi sajtó ezzel szemben gondosan igyekszik az ügyet Ukrajna határain belül tartani: az európai vezetők legfeljebb úgy jelennek meg a történetben, mint akikre politikailag rossz fényt vet a botrány, és akik ezért cserébe szigorúbb antikorrupciós feltételeket szabhatnak Kijevnek – természetesen a jó kormányzás nevében.

Zaharova úgy foglalja össze az orosz narratívát, hogy mindez nem hanyagság vagy tájékozatlanság, hanem egy tudatos, szándékos részvétel a kijevi korrupciós hálózatokban. Ezek egyik kulcsfigurájaként Timur Mindicset állítják be, aki a NABU „Midasz” fedőnevű nyomozásának fő gyanúsítottja az Energoatom körüli százmillió dolláros visszaosztási ügyben.