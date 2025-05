Hadd ne kelljen bocsánatot kérni, mert Magyarország történelmet írt!

Aztán hogy a világbajnoki címvédő csehek szövetségi kapitánya azon lamentál a magyarok felett aratott 6–1-es győzelmük után, hogy edzőmeccs-jellege volt a találkozónak – már bocsánat, de kit érdekel? Ültessük csak át ezt egy magyar szemmel közérthetőbb sportviszonylatba: amikor mondjuk vízilabdában tradicionális sportági nagyhatalomként éppen bucira verjük egy világversenyen valamelyik kisebb nemzet csapatát, mi is pont a szerintünk kevés sportértékre és edzőmeccs-jellegre szoktunk panaszkodni – természetszerűleg megfeledkezve arról, hogy egy-egy feltörekvő együttesnek valójában milyen sokat jelenthetnek tanulási szempontból ezek a külső szemmel ordas zakónak tűnő vereségek is. (A párhuzam nem véletlenül ül: be kell látni, világszinten mindkettő rétegsport, tetszik vagy sem.)