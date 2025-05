„Az alpesi lavina elsodorta a magyar válogatottat” – kapitányunk szerint ez a valóság

Ahogy azt a Mandineren is olvashatták, a magyar férfi jégkorong-válogatott 10–0-s vereséget szenvedett a vb-ezüstérmes Svájc ellen a dán-svéd közös rendezésű elit-világbajnokság csoportkörének utolsó előtti, ötödik fordulójában.

A két csapat közötti különbséget jól szemlélteti, hogy a Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette együttes úgy kapott tíz gólt Herningben, hogy az egész mérkőzésen összesen csak hat kapura lövése volt...

A magyarok a második világháborút követő négy elit vb-s szereplésük során először szenvedtek ilyen súlyos vereséget, a korábbi negatív csúcs 2009-ben, Zürichben a Kanada elleni 0–9 volt.

Összefoglalójában a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) honlapja azt írja:

„Az alpesi lavina elsodorta a magyar válogatottat.”

A történelmi vereséget a következőképpen értékelte Majoross a Magyar Távirati Irodának:

Semmiféle álom vagy rémálom nincs ebben. Ahol mi tartunk és ahol a svájci jégkorong tart, az ekkora különbséggel bír. Nyilván ehhez kell az is, hogy mi most messze voltunk a legjobbunktól. Ennek van ezer oka, de jelenleg nem tartunk ott, hogy ilyen szinten tudjunk játszani. Kilenc nap alatt volt hat mérkőzésünk, és sajnos ez a valóság.

A szövetségi kapitány szavaival egyetért a csapatkapitány Erdély Csanád is, aki úgy véli, ezt kapjuk a legjobbak között, ha átlag alatt teljesítünk. „Amit az utolsó harmadban csináltunk, az egyáltalán nem elfogadható. Egyáltalán nem ezekre az alapokra helyeztük a hangsúlyt, nem ez a mi identitásunk, nem voltunk önazonosak. Ez a vége ilyenkor, amikor egy topcsapat, a világ egyik legjobbja ellen játszol: kegyetlenül kihasználják ezeket és ráadásul még a végén is mennek. Nagyon sajnálom, hogy a Vay Ádit (a kapus – a szerk.) ilyen helyzetben hoztuk! Ez most fáj, de itt van még a norvégok elleni meccs, azon bebizonyíthatjuk, hogy mit jelent nekünk a címer.”

Az egy győzelemmel és öt vereséggel álló nemzeti együttesünk hétfőn 20.20 órától Norvégia ellen zárja a tornát, és története során először bennmarad, ha sikerül pontot szereznie vagy a kazahok nem vesznek el pontot kedden a lehengerlő játékot produkáló svájciaktól.