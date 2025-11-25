Itt a vége: Macron szövetségesei már labdába sem rúgnak – ő lehet Franciaország új jobboldali elnöke

A francia közvélemény-kutató, az Odoxa először jósolta azt, hogy a 30 éves, jobboldali vezető, Jordan Bardella nyerné a 2027-re kitűzött elnökválasztást, bármilyen ellenféllel szemben – írta a Reuters.

Bardella jelenleg a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) párt elnöke, és a hosszú ideig a pártot vezető Marine Le Pen egyértelmű utódja.