Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Macron Bardella elnök Franciaország

Itt a vége: Macron szövetségesei már labdába sem rúgnak – ő lehet Franciaország új jobboldali elnöke

2025. november 25. 11:50

A francia közvélemény-kutató intézet Jordan Bardella-t több ellenféllel is szembesítette, köztük a szélsőbaloldali és a mérsékelt baloldali jelölttel, valamint a centrista korábbi miniszterelnökökkel is.

2025. november 25. 11:50
null

A francia közvélemény-kutató, az Odoxa először jósolta azt, hogy a 30 éves, jobboldali vezető, Jordan Bardella nyerné a 2027-re kitűzött elnökválasztást, bármilyen ellenféllel szemben – írta a Reuters.

Bardella jelenleg a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) párt elnöke, és a hosszú ideig a pártot vezető Marine Le Pen egyértelmű utódja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Az Odoxa november 19–20-án, 1 000 fős mintán végzett felmérése szerint Bardella a szavazatok 35–36%-át szerezné meg az első fordulóban, attól függően, kik lennének az ellenfelei, és a második fordulóban minden más jelölttel szemben győzne.

Marine Le Pent 57 évesen öt évre eltiltották a közszerepléstől, miután a bíróság bűnösnek találta őt és pártja néhány tagját pénzügyi visszaélések miatt. Le Pen fellebbezett az ítélet ellen, így Bardella az RN természetes jelöltjének számít, ha az eltiltás véglegessé válik.

Az Odoxa Bardellát több ellenféllel is szembesítette: a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchonnal, a mérsékelt baloldali Raphael Glucksmannal, valamint a centrista korábbi miniszterelnökökkel, Gabriel Attallal és Édouard Philippével. A felmérés szerint Bardella a második fordulóban Mélenchonnal szemben 74%-kal győzne, Philippe ellen azonban szorosabb, 53%-os győzelmet aratna. A közvélemény-kutatás hibahatára 2,5 százalékpont.

A jelenlegi elnök, Emmanuel Macron utódainak gyenge teljesítménye annak következménye, hogy Macron népszerűsége mered csökkenésnek indult, miután 2024 közepén általános választást hívott össze, amely patthelyzethez vezetett: a parlament nem tudott működő koalíciót létrehozni.

Ezt is ajánljuk a témában

Bár Bardella jelenleg az esélyes jelölt, a politikai elemzők szerint az előrejelzés nem garantálja a győzelmet, hiszen Franciaországban a második fordulós szövetségek történelmileg kulcsszerepet játszanak az elnökválasztások kimenetelében.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. november 25. 15:17
Bár csak ott tartanánk, hogy ezt a barom Macront elzavarják a mamája szoknyája mellé.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. november 25. 14:14
Franciaországnak már annyi.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. november 25. 13:07
Ha elegen szavaznának Bardellára, akkor ez nem történhetne meg.
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. november 25. 13:00
Pedig az iszlamista migránsok, bűnözők által elözönlött, hülye franciákhoz ez a kis pojáca Macron annyira illik... Ha igazi jobboldali elnök lesz - végre! -, hát nem irigylem: Franciaországban rendet tenni szinte már lehetetlen.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!