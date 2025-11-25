Itt a vége: Macron szövetségesei már labdába sem rúgnak – ő lehet Franciaország új jobboldali elnöke

Irány a béke, itt a hatalmas fordulat: visszafogadnák Putyint a G8-ba és a világgazdaságba!
A francia közvélemény-kutató intézet Jordan Bardella-t több ellenféllel is szembesítette, köztük a szélsőbaloldali és a mérsékelt baloldali jelölttel, valamint a centrista korábbi miniszterelnökökkel is.
A francia közvélemény-kutató, az Odoxa először jósolta azt, hogy a 30 éves, jobboldali vezető, Jordan Bardella nyerné a 2027-re kitűzött elnökválasztást, bármilyen ellenféllel szemben – írta a Reuters.
Bardella jelenleg a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National, RN) párt elnöke, és a hosszú ideig a pártot vezető Marine Le Pen egyértelmű utódja.
Az Odoxa november 19–20-án, 1 000 fős mintán végzett felmérése szerint Bardella a szavazatok 35–36%-át szerezné meg az első fordulóban, attól függően, kik lennének az ellenfelei, és a második fordulóban minden más jelölttel szemben győzne.
Marine Le Pent 57 évesen öt évre eltiltották a közszerepléstől, miután a bíróság bűnösnek találta őt és pártja néhány tagját pénzügyi visszaélések miatt. Le Pen fellebbezett az ítélet ellen, így Bardella az RN természetes jelöltjének számít, ha az eltiltás véglegessé válik.
Az Odoxa Bardellát több ellenféllel is szembesítette: a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchonnal, a mérsékelt baloldali Raphael Glucksmannal, valamint a centrista korábbi miniszterelnökökkel, Gabriel Attallal és Édouard Philippével. A felmérés szerint Bardella a második fordulóban Mélenchonnal szemben 74%-kal győzne, Philippe ellen azonban szorosabb, 53%-os győzelmet aratna. A közvélemény-kutatás hibahatára 2,5 százalékpont.
A jelenlegi elnök, Emmanuel Macron utódainak gyenge teljesítménye annak következménye, hogy Macron népszerűsége mered csökkenésnek indult, miután 2024 közepén általános választást hívott össze, amely patthelyzethez vezetett: a parlament nem tudott működő koalíciót létrehozni.
Bár Bardella jelenleg az esélyes jelölt, a politikai elemzők szerint az előrejelzés nem garantálja a győzelmet, hiszen Franciaországban a második fordulós szövetségek történelmileg kulcsszerepet játszanak az elnökválasztások kimenetelében.
