Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nottingham Forest Liverpool videó Kerkez Milos

Megkérdezték Kerkez Milost, hogyan tud felállni a padlóról a Liverpool – ezt válaszolta

2025. november 25. 11:24

Nagy bajban az angol bajnokság címvédője, de nincs megállás. A Liverpool legközelebb szerdán a Bajnokok Ligájában javíthat.

2025. november 25. 11:24
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) előző fordulójában. A mérkőzés után a kezdőként 68 percet játszó Kerkez értékelt a Spíler Tv-nek.

A Liverpool a 12. helyen áll a bajnokságban
A Liverpool a 12. helyen áll a bajnokságban (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A balbekk a jövővel kapcsolatban ezt mondta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

„Szerdán jön a következő mérkőzés, a PSV-t fogadjuk a Bajnokok Ligájában. 

Össze kell tartanunk és segítenünk kell egymást. Két-három naponta jönnek futószalagon a meccsek, tehát lesz még lehetőségünk jobb eredményeket elérni.”


A BL-ben javíthat Liverpool

A Vörösök szerdán a holland PSV Eindhovent fogadják, aztán három bajnoki vár rájuk:

  • a West Ham United ellen (idegenben),
  • a Sunderland ellen (otthon)
  • és a Leeds United ellen (idegenben).

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Peter Powell/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. november 25. 13:17
Úgy, hogy elengedik a bajnokságot és csak a BL-re koncentrálnak. 11 pont hátrány 12 forduló után még behozható, de pokoli nehéz főleg akkor, ha egy átlag bajnokcsapat ennél kevesebbszer kap ki egy bajnoki szezon során, mint eddig a Pool. Nyilván ha nyernek a következő 10 meccsből 10-et, akkor van mirpl beszélni. De ezt jelenleg nehéz belelátni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!