Megkérdezték Kerkez Milost, hogyan tud felállni a padlóról a Liverpool – ezt válaszolta

Szoboszlaiék újabb veresége után elfogyott a türelem Liverpoolban
Válságban a csapat.
Nagy bajban az angol bajnokság címvédője, de nincs megállás. A Liverpool legközelebb szerdán a Bajnokok Ligájában javíthat.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) előző fordulójában. A mérkőzés után a kezdőként 68 percet játszó Kerkez értékelt a Spíler Tv-nek.
A balbekk a jövővel kapcsolatban ezt mondta:
„Szerdán jön a következő mérkőzés, a PSV-t fogadjuk a Bajnokok Ligájában.
Össze kell tartanunk és segítenünk kell egymást. Két-három naponta jönnek futószalagon a meccsek, tehát lesz még lehetőségünk jobb eredményeket elérni.”
A Vörösök szerdán a holland PSV Eindhovent fogadják, aztán három bajnoki vár rájuk:
Fotó: Peter Powell/AFP