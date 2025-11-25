Elképesztő, ami Törökországban zajlik: új szintre lépett a botrány, mindenkire lecsapnak

Ebbe beleremeg a labdarúgás: 18 227 meccsre fogadott az egyik játékvezető
Azonnali szankciókat ígérnek Törökországban. Rengeteg játékvezető aktívan fogad – írta meg a Magyar Távirati Iroda.
Senkinek sem kegyelmeznek. Továbbra is a fogadási botránytól hangos Törökország.
A törökországi fogadási botrány nyomán elfogytak a futballisták a török negyedosztályú Agri Spornál – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A klubnál mindössze hét, hadra fogható labdarúgó maradt, miután 17 másik társukat eltiltották – közölte az egyesület alelnöke, Tekin Yusan.
Jelenleg a menedzsment és a szakmai stáb létszáma nagyobb, mint a játékoskereté”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy kényszerűségből az U19-es csapatból töltik fel az együttest.
A török labdarúgást megrázó fogadási botrány nyomán több száz játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik.
Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk nyolc és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.
A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.
A török élvonalban játszik Szalai Attila (Kasimpasa), Sallai Roland (Galatasaray), Mocsi Attila (Rizespor), Balogh Botond (Kocaelispor) és Csoboth Kevin (Genclerbirligi) is.
Tovább gyűrűzik a fogadási botrány Törökországban. Sallai klubja is érintett benne.
Fotó: Odd Andersen/AFP – a kép illusztráció