11. 25.
kedd
labdarúgás fogadás Törökország botrány

Elképesztő, ami Törökországban zajlik: új szintre lépett a botrány, mindenkire lecsapnak

2025. november 25. 11:44

Senkinek sem kegyelmeznek. Továbbra is a fogadási botránytól hangos Törökország.

2025. november 25. 11:44
null

A törökországi fogadási botrány nyomán elfogytak a futballisták a török negyedosztályú Agri Spornál – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Törökországban nagy botrány van most a futball körül
Törökországban nagy botrány van most a futball körül (Fotó: Odd Andersen/AFP – a kép illusztráció)

A klubnál mindössze hét, hadra fogható labdarúgó maradt, miután 17 másik társukat eltiltották – közölte az egyesület alelnöke, Tekin Yusan.

Jelenleg a menedzsment és a szakmai stáb létszáma nagyobb, mint a játékoskereté”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy kényszerűségből az U19-es csapatból töltik fel az együttest.

Fogadási botrány Törökországban

A török labdarúgást megrázó fogadási botrány nyomán több száz játékos kapott ideiglenes eltiltást. Az élvonalból 25, a másodosztályból 77 futballistára róttak ki szankciót 45 naptól egy évig terjedően. Összesen 1024 labdarúgó játékjogát függesztették fel, miközben a vizsgálat még folyik.

Az október 27-én kirobbant botránnyal összefüggésben 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség (TFF), rájuk nyolc és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert kiderült, az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.

A török élvonalban játszik Szalai Attila (Kasimpasa), Sallai Roland (Galatasaray), Mocsi Attila (Rizespor), Balogh Botond (Kocaelispor) és Csoboth Kevin (Genclerbirligi) is.

Fotó: Odd Andersen/AFP – a kép illusztráció

Dixtroy
2025. november 25. 13:15
Hú mennyi C*!
zsanett-kúnrum
2025. november 25. 13:06
én mindig úgy tudtam a fudball bírók komolyan veszik a bíróskodást, és nem azért lettek bírók mert bénák lennének
