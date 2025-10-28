Ebbe beleremeg a labdarúgás: 18 227 meccsre fogadott az egyik játékvezető

Több száz török labdarúgó-játékvezető rendelkezik fogadási számlával és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is – jelentette be a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke, aki azonnali szankciókat ígért.

Törökországban a játékvezetőket vizsgálják (Fotó: Odd Andersen/AFP – a kép illusztráció)

Nagyon sok játékvezető fogad

Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy „371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak”.