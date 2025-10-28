Ft
labdarúgás fogadás bíró Törökország videó játékvezető

Ebbe beleremeg a labdarúgás: 18 227 meccsre fogadott az egyik játékvezető

2025. október 28. 08:21

Azonnali szankciókat ígérnek Törökországban. Rengeteg játékvezető aktívan fogad – írta meg a Magyar Távirati Iroda.

2025. október 28. 08:21
null

Több száz török labdarúgó-játékvezető rendelkezik fogadási számlával és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is – jelentette be a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke, aki azonnali szankciókat ígért.

Törökországban a játékvezetőket vizsgálják (Fotó: Odd Andersen/AFP – a kép illusztráció)
Törökországban a játékvezetőket vizsgálják (Fotó: Odd Andersen/AFP – a kép illusztráció)

Nagyon sok játékvezető fogad

Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy „371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak”.

Elszántak vagyunk, hogy megtisztítsuk a labdarúgást a korrupció minden megnyilvánulásától. Nem fogunk kivételt tenni”

– jelentette ki sajtónyilatkozatában Ibrahim Haciosmanoglu, aki azt ígérte, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala „már ma elkezdődik”.

Az érintett játékvezetők közül tíz több mint 10 ezer, egyikük egymaga 18 227 fogadást kötött, 42 játékvezető pedig több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre fogadott.

Az elnök kitért rá, hogy 22 bíró – hét játékvezető és 15 asszisztens – nemzeti bajnokságban, „felső szinten” tevékenykedik, ugyanakkor nem nevezte meg őket, és arra sem tért ki, hogy bárki közülük fogadott volna olyan mérkőzésre, amelyen közreműködött.

Arra reagálva, hogy a török játékvezetőkkel szemben rendszeresen felvetődnek részrehajlásra vonatkozó vádak, a szövetség 2024 tavaszától az élvonal, a Süper Lig mérkőzésin külföldiekre bízza a VAR-rendszer működtetését. Februárban külföldi játékvezetője volt a Galatasaray és a Fenerbahçe rangadójának.

A török élvonalban játszik Szalai Attila (Kasimpasa), Sallai Roland (Galatasaray), Mocsi Attila (Rizespor), Balogh Botond (Kocaelispor) és Csoboth Kevin (Genclerbirligi) is.

