Felfordulás Törökországban: Sallai Roland csapata is érintett

A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) legújabb közleményéből kiderült, hogy nyolc gyanúsítottat letartóztattak, köztük egy klubvezetőt, aki lapértesülések szerint Murat Özkaya, az Eyüpspor vezetője – számolt be a Sport Tv Facebook-oldala.

A TFF folytatta a nagytakarítást a fogadási botrány után. A szövetség korábban már 149 játékvezetőt eltiltott, most pedig 1024 futballista jutott hasonló sorsra.