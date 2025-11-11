Ft
Felfordulás Törökországban: Sallai Roland csapata is érintett

2025. november 11. 13:52

Tovább gyűrűzik a fogadási botrány Törökországban. Sallai klubja is érintett benne.

2025. november 11. 13:52
null

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, óriási fogadási botrány van Törökországban. Ebben Sallai Roland klubja is érintett.

Sallai Roland nem, de Eren Elmali játszott tavasszal a Nemzetek Ligája-osztályozón
Sallai Roland nem, de Eren Elmali játszott tavasszal a Nemzetek Ligája-osztályozón (Fotó: Ozan Kose/AFP, archív)

A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) legújabb közleményéből kiderült, hogy nyolc gyanúsítottat letartóztattak, köztük egy klubvezetőt, aki lapértesülések szerint Murat Özkaya, az Eyüpspor vezetője – számolt be a Sport Tv Facebook-oldala.

A TFF folytatta a nagytakarítást a fogadási botrány után. A szövetség korábban már 149 játékvezetőt eltiltott, most pedig 1024 futballista jutott hasonló sorsra.

Sallai két csapattársát is eltiltották

Az eltiltott labdarúgók közül 27-en az élvonalban játszanak, közöttük akadnak futballisták a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayból (Eren Elmali, Metehan Baltaci), valamint a Besiktasból (Ersin Destanoglu, Necip Uysal) is. A helyzet súlyosságára jellemző, hogy a másod- és harmadosztály küzdelmeit két hétre felfüggesztették – tette hozzá a Sport Tv.


Korábban Ibrahim Haciosmanoglu, a TFF elnöke kijelentette:

Elszántak vagyunk, hogy megtisztítsuk a labdarúgást a korrupció minden megnyilvánulásától. Nem fogunk kivételt tenni”

A török élvonalban játszik Szalai Attila (Kasimpasa), Sallai Roland (Galatasaray), Mocsi Attila (Rizespor), Balogh Botond (Kocaelispor) és Csoboth Kevin (Genclerbirligi) is.

Fotó: Yasin Akgul/AFP, archív

