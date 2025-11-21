Ft
Az új Szoboszlaiként emlegetik – topcsapat szemelte ki a Fradi magyar játékosát

2025. november 21. 12:04

Tóth Alex a Juventus célkeresztjébe került. A hírek szerint akár 15 millió eurót is kaphat érte a Fradi.

2025. november 21. 12:04
null

A Csakfoci a Sky Sports információira hivatkozva arról számolt be, hogy számos európai topligás klub, köztük néhány Bundesliga-csapat is érdeklődik a Fradi játékosa, Tóth Alex iránt.

Tóth Alex elképesztő hónapokon van túl: a Fradiban és a magyar válogatottban is rendre bizonyít
Tóth Alex elképesztő hónapokon van túl: a Fradiban és a magyar válogatottban is rendre bizonyít (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Eszerint a Juventus jár a legelőrébb az ügyben, és már konkrét lépéseket tett a Ferencvárosban játszó középpályás megszerzése érdekében. A lap a játékintelligenciájának és technikai kvalitásainak köszönhetően már „az új Szoboszlai”-ként emlegeti Tóthot a pletykáról szóló cikkben – írja a csakfoci.hu.

A Fradiból Olaszországba?

Az átigazolási díj bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felmehet, ami több érdeklődő Bundesliga-klub számára magas összegnek számít, viszont a Juventus számára nem jelent akadályt.

A Csakfoci információja szerint valóban érdeklődik több topligás klub Tóth Alex iránt, ám úgy tudjuk, a Juventus egyelőre nem jelentkezett be a Ferencvárosnál. Honlapunk úgy értesült, reális a Sky azon információja, hogy Tóth Alex leendő átigazolási díja 15 millió euró körül mozoghat majd”

– jegyezte meg a Csakfoci.

A 20 éves, 181 centiméter magas Tóth Alex idén márciusban mutatkozott be a magyar válogatottba, amelyben már kilencszer szerepelt. A Transfermarkt szerint alig egy évvel ezelőtt csupán 150 ezer euró volt a becsült piaci értéke, de ez most már ötmillió euró (május óta a duplájára nőtt).

A Fradinál a szerződése 2027 nyaráig szól. A mostani klubidényben eddig 18 tétmeccsen két gólt és öt gólpasszt jegyez.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

