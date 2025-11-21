Az új Szoboszlaiként emlegetik – topcsapat szemelte ki a Fradi magyar játékosát

Megjöttek a friss adatok, ez a magyar válogatott labdarúgó lett az NB I legértékesebb játékosa
Változás történt az élen, már nem Mohammed Abu Fani a magyar bajnokság legtöbbre taksált futballistája.
Tóth Alex a Juventus célkeresztjébe került. A hírek szerint akár 15 millió eurót is kaphat érte a Fradi.
A Csakfoci a Sky Sports információira hivatkozva arról számolt be, hogy számos európai topligás klub, köztük néhány Bundesliga-csapat is érdeklődik a Fradi játékosa, Tóth Alex iránt.
Eszerint a Juventus jár a legelőrébb az ügyben, és már konkrét lépéseket tett a Ferencvárosban játszó középpályás megszerzése érdekében. A lap a játékintelligenciájának és technikai kvalitásainak köszönhetően már „az új Szoboszlai”-ként emlegeti Tóthot a pletykáról szóló cikkben – írja a csakfoci.hu.
Az átigazolási díj bónuszokkal együtt akár 15 millió euróig is felmehet, ami több érdeklődő Bundesliga-klub számára magas összegnek számít, viszont a Juventus számára nem jelent akadályt.
A Csakfoci információja szerint valóban érdeklődik több topligás klub Tóth Alex iránt, ám úgy tudjuk, a Juventus egyelőre nem jelentkezett be a Ferencvárosnál. Honlapunk úgy értesült, reális a Sky azon információja, hogy Tóth Alex leendő átigazolási díja 15 millió euró körül mozoghat majd”
– jegyezte meg a Csakfoci.
A 20 éves, 181 centiméter magas Tóth Alex idén márciusban mutatkozott be a magyar válogatottba, amelyben már kilencszer szerepelt. A Transfermarkt szerint alig egy évvel ezelőtt csupán 150 ezer euró volt a becsült piaci értéke, de ez most már ötmillió euró (május óta a duplájára nőtt).
A Fradinál a szerződése 2027 nyaráig szól. A mostani klubidényben eddig 18 tétmeccsen két gólt és öt gólpasszt jegyez.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA