Az új Szoboszlaiként emlegetik – topcsapat szemelte ki a Fradi magyar játékosát

A Csakfoci a Sky Sports információira hivatkozva arról számolt be, hogy számos európai topligás klub, köztük néhány Bundesliga-csapat is érdeklődik a Fradi játékosa, Tóth Alex iránt.

Tóth Alex elképesztő hónapokon van túl: a Fradiban és a magyar válogatottban is rendre bizonyít (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Eszerint a Juventus jár a legelőrébb az ügyben, és már konkrét lépéseket tett a Ferencvárosban játszó középpályás megszerzése érdekében. A lap a játékintelligenciájának és technikai kvalitásainak köszönhetően már „az új Szoboszlai”-ként emlegeti Tóthot a pletykáról szóló cikkben – írja a csakfoci.hu.