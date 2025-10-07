Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mohammed Abu Fani Tóth Alex Fradi Transfermarkt Újpest Varga Barnabás Ferencváros FTC

Megjöttek a friss adatok, ez a magyar válogatott labdarúgó lett az NB I legértékesebb játékosa

2025. október 07. 14:11

A Ferencváros játékosállományának összértéke csaknem kétmillió euróval nőtt. Az NB I legértékesebb futballistája immár nem Mohammed Abu Fani, hanem Tóth Alex.

2025. október 07. 14:11
null

A Transfermarkt piaci portál frissítette az NB I-ben szereplő labdarúgók becsült értékét. Eddig Mohammed Abu Fani, a Ferencváros izraeli középpályása volt a magyar bajnokság legtöbbre taksált játékosa, de az ő értéke 4.5 millió euróról 3.5 millióra csökkent, így visszaesett a lista második helyére, 

és csapattársa, Tóth Alex megelőzte őt, akinek az értéke megduplázódott, és immár 5 millió euróra becsülik.

 

A rangsorban Kristoffer Zacariassen és Ibrahim Cissé áll holtversenyben a harmadik helyen (3-3 millió euróval), őket Habib Maiga, Gabi Kanikovszki, Yusuf Bamidele, valamint a mostani idényben klub és válogatott szinten összesen már 16 gólt szerző Varga Barnabás követi 2.5 millió euróval.

Az NB I tizenkét legértékesebb játékosa közül csak Yuri Medeiros (Újpest, 2.2 millió euró) nem a Ferencváros futballistája.

A magyar bajnokság legértékesebb tizenegye (Grafika: Nemzeti Sport)

Az FTC keretének összértéke egyébként csaknem kétmillió euróval nőtt a legutóbbi adathoz viszonyítva (44.18-ról 46.15-re),

a második legértékesebb játékosállományú csapat az Újpest (16.43), a harmadik pedig a Puskás Akadémia (14.35). Az első osztályú csapatok közül

  • arányaiban a Zalaegerszeg játékoskeretének értéke nőtt a legtöbbet szeptemberhez képest (16.5 százalék, 5.78-ról 6.73 millió euró), 
  • és csak két együttes, az Újpest és a Nyíregyháza összértéke csökkent.

Ha csak a magyar labdarúgókat vizsgáljuk, akkor Tóth Alex, Varga Barnabás és Dibusz Dénes után Lisztes Krisztián (2 millió euró), Nagy Zsolt (1.5), Ötvös Bence (1.2) és Schön Szabolcs (1.2) az NB I legértékesebb játékosa. Rajtuk kívül Szalai Gábor, Vitális Milán, Kata Mihály és Horváth Krisztofer értéke éri még el az egymillió eurót.

Nyitókép: fradi.hu

A Ferencváros legutóbbi bajnoki meccsének összefoglalója

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. október 07. 14:48
A tabló "remek"...
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. október 07. 14:36
A szövegben szereplő adatok és a grafika nincs szinkronban.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!