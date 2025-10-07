Megjöttek a friss adatok, ez a magyar válogatott labdarúgó lett az NB I legértékesebb játékosa

A Transfermarkt piaci portál frissítette az NB I-ben szereplő labdarúgók becsült értékét. Eddig Mohammed Abu Fani, a Ferencváros izraeli középpályása volt a magyar bajnokság legtöbbre taksált játékosa, de az ő értéke 4.5 millió euróról 3.5 millióra csökkent, így visszaesett a lista második helyére,

és csapattársa, Tóth Alex megelőzte őt, akinek az értéke megduplázódott, és immár 5 millió euróra becsülik.

A rangsorban Kristoffer Zacariassen és Ibrahim Cissé áll holtversenyben a harmadik helyen (3-3 millió euróval), őket Habib Maiga, Gabi Kanikovszki, Yusuf Bamidele, valamint a mostani idényben klub és válogatott szinten összesen már 16 gólt szerző Varga Barnabás követi 2.5 millió euróval.