Megjöttek a friss adatok, ez a magyar válogatott labdarúgó lett az NB I legértékesebb játékosa

A bajnokságban hét meccsből csak egyet nyertek meg, az El-ben két vereséggel kezdtek.
A Ferencváros játékosállományának összértéke csaknem kétmillió euróval nőtt. Az NB I legértékesebb futballistája immár nem Mohammed Abu Fani, hanem Tóth Alex.
A Transfermarkt piaci portál frissítette az NB I-ben szereplő labdarúgók becsült értékét. Eddig Mohammed Abu Fani, a Ferencváros izraeli középpályása volt a magyar bajnokság legtöbbre taksált játékosa, de az ő értéke 4.5 millió euróról 3.5 millióra csökkent, így visszaesett a lista második helyére,
és csapattársa, Tóth Alex megelőzte őt, akinek az értéke megduplázódott, és immár 5 millió euróra becsülik.
A rangsorban Kristoffer Zacariassen és Ibrahim Cissé áll holtversenyben a harmadik helyen (3-3 millió euróval), őket Habib Maiga, Gabi Kanikovszki, Yusuf Bamidele, valamint a mostani idényben klub és válogatott szinten összesen már 16 gólt szerző Varga Barnabás követi 2.5 millió euróval.
Az NB I tizenkét legértékesebb játékosa közül csak Yuri Medeiros (Újpest, 2.2 millió euró) nem a Ferencváros futballistája.
Az FTC keretének összértéke egyébként csaknem kétmillió euróval nőtt a legutóbbi adathoz viszonyítva (44.18-ról 46.15-re),
a második legértékesebb játékosállományú csapat az Újpest (16.43), a harmadik pedig a Puskás Akadémia (14.35). Az első osztályú csapatok közül
Ha csak a magyar labdarúgókat vizsgáljuk, akkor Tóth Alex, Varga Barnabás és Dibusz Dénes után Lisztes Krisztián (2 millió euró), Nagy Zsolt (1.5), Ötvös Bence (1.2) és Schön Szabolcs (1.2) az NB I legértékesebb játékosa. Rajtuk kívül Szalai Gábor, Vitális Milán, Kata Mihály és Horváth Krisztofer értéke éri még el az egymillió eurót.
