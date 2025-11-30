Ft
megszorítások Tisza Párt Magyarország baloldal

Ítéletet mondott az államtitkár a tiszás megszorító csomagról: „Megdöbbentő és felháborító” (VIDEÓ)

2025. november 30. 12:36

„A Tisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti, ez pedig óriási veszélyt jelent a magyar családok számára” – fogalmazott Koncz Zsófia.

2025. november 30. 12:36
null

A Tisza Párt megszorító csomagja csapást jelentene a magyar családok számára; a Tisza 1300 milliárd forintos megszorításra és adóemelésekre készül, ahogy a baloldal mindig is tette – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a kormány Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban.

„Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy megdöbbentett a Tisza Párt megszorító csomagja” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Kifejtette: a Tisza megszüntetné az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot, és eltörölné a családi adókedvezményeket, vagyis mindkét oldalon adóemelést hajtanának végre. Magasabb adókulccsal adóztatnák a dolgozó szülőket, és radikálisan, 30–50 százalékkal csökkentenék a gyermekek után járó kedvezményeket. Ez már havi szinten is több tízezer forintot venne ki a családok zsebéből.

A Tisza programja szerint eltörölnék a GYED-et, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Ez azt eredményezné, hogy a szülők a gyermek születése után jóval kevesebb támogatást kapnának – mondta az államtitkár.

Kiemelte azt is, hogy a Tisza programja először tenné fizetőssé az ingyenes gyermekorvosi ellátást Magyarországon, nemcsak a felnőttek orvosi ellátása válna fizetőssé, hanem a gyermekeké is.

„Ezek megdöbbentő és felháborító tervek” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint „sajnos, ez is bizonyítja, hogy a Tisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti, ez pedig óriási veszélyt jelent a magyar családok számára”. A Tisza kész behajtani a magyar családokon azt a pénzt, amelyet Brüsszel elvár a háború, Ukrajna és a migráció finanszírozására – mondta.

A kormány ezzel szemben folytatja a családi adócsökkentéseket. Januártól újabb 50 százalékkal növelik a családi adókedvezményt, a háromgyermekes édesanyák után a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentesek lesznek, valamint tovább bővítik a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét – idézte fel.

„Mi a magyar emberek pénzét nem a háborúra, nem Ukrajnára és nem a migrációra, hanem a magyar családokra akarjuk fordítani” – jelentette ki.

(MTI/Mandiner) 

csulak
2025. november 30. 13:54
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. november 30. 13:41
Tisztelettel kérdezem, mit nyerhet a nép az elvonásokon? Jöhet a válasz Tiszások.
Válasz erre
1
0
