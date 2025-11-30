Ítéletet mondott az államtitkár a tiszás megszorító csomagról: „Megdöbbentő és felháborító” (VIDEÓ)

Kiemelte azt is, hogy a Tisza programja először tenné fizetőssé az ingyenes gyermekorvosi ellátást Magyarországon, nemcsak a felnőttek orvosi ellátása válna fizetőssé, hanem a gyermekeké is.

„Ezek megdöbbentő és felháborító tervek” – fogalmazott Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint „sajnos, ez is bizonyítja, hogy a Tisza túl baloldali és túl Brüsszel-párti, ez pedig óriási veszélyt jelent a magyar családok számára”. A Tisza kész behajtani a magyar családokon azt a pénzt, amelyet Brüsszel elvár a háború, Ukrajna és a migráció finanszírozására – mondta.

A kormány ezzel szemben folytatja a családi adócsökkentéseket. Januártól újabb 50 százalékkal növelik a családi adókedvezményt, a háromgyermekes édesanyák után a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentesek lesznek, valamint tovább bővítik a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét – idézte fel.