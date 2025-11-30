Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Politico hatalom

Pánikol a Politico: Európában a „szélsőjobb” professzionális lett és a hatalomra tör

2025. november 30. 10:17

A liberális lap szerint Európa „szélsőjobboldala” levetette a régi jelmezt, öltönyt húzott, és hatalomtechnikai gépezetté alakult – a centristák legnagyobb rémületére.

2025. november 30. 10:17
null

Európa politikai térképe látványos átalakuláson megy keresztül: a kontinens „szélsőjobboldalinak” nevezett pártjai soha nem látott lendülettel közelítenek a hatalomhoz, és ehhez új, professzionális arcot is felvesznek – legalábbis erről retteg a balos/liberális Politico. 

Jordan Bardella, Nigel Farage vagy Alice Weidel már nem a rendszerellenes kívülálló benyomását keltik, hanem azt a benyomást próbálják sugallni, hogy ők a következő komoly kormányfőjelöltek. 

A nadrágszíjat meghúzták, a zakót felvették, és egyre tudatosabban használják azokat a politikai technikákat, amelyeket korábban épp az általuk bírált elit privilégiumának tartottak. Európa „szélsőjobboldala” professzionalizálódik – és éppen ez teszi őket veszélyesen hatékonnyá a hagyományos centrista pártok szemében – fejtik ki „félelmüket” a Politico szerzői.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott
Tovább a cikkhezchevron

Az elmúlt években ezek a pártok nemcsak szimbolikus áttöréseket értek el, hanem kormányra is kerültek – Olaszországtól Finnországon át Csehországig. 

A támogatottság növekedését továbbra is főként a migrációval szembeni társadalmi elégedetlenség hajtja, de ma már nem csak erről van szó. 

A politikai stílusukat is átdolgozták: a botrányos kijelentéseket és kínos videókat megpróbálják kiszűrni, a közösségi médiában profi kampánygépezetet működtetnek, miközben öltözködésben és retorikában egyre inkább a mainstream politikusok mintáit követik. 

A frakciók új fegyelmi rendszert vezetnek be, szűrik a jelölteket, és minden hibát azonnal igyekeznek eltakarítani, mielőtt országos botránnyá dagadhatna.

Közben a mozgalom ikonikus alakjai – mindenekelőtt Nigel Farage – saját imázsukat is átszabták. Farage már nem a sörrel és cigarettával pózoló rendszerkritikus showman, hanem öltönyös pártépítő, aki a következő brit választásra egy professzionális, fegyelmezett politikai gépezetet ígér.

Franciaországban Marine Le Pen „nyakkendő-stratégiája” lett a minta: a Nemzeti Tömörülés fiatal vezetői ma már inkább úgy néznek ki, mint egy banki prezentációra készülő menedzserek, mint sem régi vágású szélsőségesek. Nem véletlen, hogy Bardella vagy a belga Tom Van Grieken több milliós TikTok-közönséget épített ki – 

a „szélsőjobb” már tudja, hogy a politikai harc első sora ma a telefonok kijelzőjén húzódik.

Miközben a centrista pártok továbbra is abban bíznak, hogy a professzionalizálódás majd mérséklődést is jelent, egyre több elemző figyelmeztet: éppen az ellenkezője történik. 

A Giorgia Meloni által vezetett olasz példa világosan mutatja, hogy a „szakmaiság” nem feltétlenül mérséklést takar, inkább radikális, de jól szervezett és hatékony kormányzati stratégiát. 

Mindeközben a mainstream pártok is elkezdték átvenni a „szélsőjobb” témáit – a migráció szigorításától a klímapolitika fékezéséig.

Európában tehát nem egyszerűen a „szélsőjobb” mozdult a centrum felé, hanem a centrum is a „szélsőjobb” irányába – és a Politico értelmezése szerint ez a korszakváltás teszi igazán izgalmassá és kiszámíthatatlanná a közelgő választásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

„A gyengéket könyörtelenül felfalják” – Brüsszelben kimondták a kegyetlen igazságot: ezért tisztelik Orbán Viktort egész Európában (VIDEÓ)

Videó

Jordan Bardella nem finomkodott: szerinte a naiv, identitásukat vesztett politikusoknak befellegzett, a történelem egyszerűen átlép rajtuk. A francia pártelnök az Europe Uncensored eseményen rántotta le a leplet a brüsszeli bürokráciáról, és rámutatott: erős vezetőkre van szükség, akik mernek nemet mondani – pont úgy, ahogy a magyar miniszterelnök tette.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. november 30. 11:19
Azt hittem a hajlandók koaliciója pánikol. Az aranybudi koalició. Látszik a budi, Alibaba letünt. Mindenki szaladjon amerre lát :)
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. november 30. 11:04
Ha a bolsilibkányok ilyen hangosan szélsőjobboznak akkor nagy a baj náluk. Nyugi, nem kell a pánik, retkes férgek, nem fog fájni. Csak szopni fogtok. Nem kicsit. Nagyon.
Válasz erre
3
0
Csopak
2025. november 30. 10:54
Rohadtul unon már a "szélsőjobbozást"! Akkor ők libsikomcsi csürhe.
Válasz erre
5
0
stormy
2025. november 30. 10:37
"A liberális lap szerint Európa „szélsőjobboldala” " amikor egy tájidegen libsi szar minősiti a fehéreket.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!