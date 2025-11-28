Ft
Jordan Bardella Patrióták Európáért Franciaország Orbán Viktor

„A gyengéket könyörtelenül felfalják” – Brüsszelben kimondták a kegyetlen igazságot: ezért tisztelik Orbán Viktort egész Európában (VIDEÓ)

2025. november 28. 09:03

Jordan Bardella nem finomkodott: szerinte a naiv, identitásukat vesztett politikusoknak befellegzett, a történelem egyszerűen átlép rajtuk.

2025. november 28. 09:03
null

A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Patrióták Európáért Alapítvány újraindította „Europe Uncensored”, azaz Európa Cenzúrázatlanul eseménysorozatát. Brüsszelben László András, a Patrióták Európáért Alapítvány elnöke kérdezte Jordan Bardellát, a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnökét, a Marine Le Pen féle Nemzeti Tömörülés politikusát. A francia politikus elmondta, tiszteli Orbán Viktort, amiért képes volt nemet mondani a tömeges migrációra, 

valamint élesen kritizálta a naiv és identitásukat vesztett európai politikusokat, akiket szerinte könyörtelenül felfalnak az erősek.

Az Európa Cenzúrázatlanul beszélgetéssorozatot 2020-ban indította a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA), a Fidesz pártalapítványa, hogy Európa jövőjéről beszélgessen szuverenista politikai vezetőkkel. Alekszandar Vucsics, Janez Jansa, Santiago Abascal és Marine Le Pen után Jordan Bardellával tért vissza az eseménysorozat, a Patrióták Európáért Alapítvány társszervezésében – olvasható a Polgári Magyarországért Alapítvány közleményében.

Felidézték, hogy a 2025. november 12-én Brüsszelben lezajlott beszélgetés Kavecsánszki Ádám, a PMA elnökének videóüzenetével vette kezdetét, aki elmondta, hogy az ideológiák kora lejárt, az állampolgárok a történelmi különbségeket tiszteletben tartó Európai Uniót akarnak. Ezt követően Faragó Csaba, a Századvég Alapítvány tanácsadója mutatta be közvélemény-kutatásait adatokkal alátámasztva, hogy az európaiak nagy arányban elutasítják a migrációt és a tagállamoknak szeretnének több hatalmat Brüsszellel szemben.

Az esemény fő programelemeként Jordan Bardella kifejtette, hogy Brüsszel a szabályozás megszállottjává vált, 

„az Európai Unió mindenhol jelen van, ahol nincs rá szükség, viszont sehol sincs ott, ahol igazán fontos lenne”. 

Elmondta, hogy erős politikusokra van szükség, akik tudnak nemet mondani, mint Orbán Viktor, és meg tudják állítani a nemzetek hanyatlását.

Szerinte a „népek visszaveszik a politikát”, frakciója pedig az Európai Parlament első számú ellenzéki erejeként a szuverenitás és az identitás védelmét tekinti fő feladatának.

Bardella szerint Franciaországban az emberek visszaszerzik maguknak a politikát és így folytatódik a harc a szabadságért, az identitásért, az értékeink védelméért.

Hangsúlyozta: meg kell óvni az európaiakat a migrációs hullámtól és a gazdasági visszafejlődés ideológiától. Az új hullám végigsöpör az európai demokráciákon, a reményeket pedig egyesítik a Patrióták Európáért mozgalomban. Ma ez a csoport az Európai Parlament első számú, egyetlen valódi ellenzéki ereje, szemben az Európát irányító fősodorral, akik vezetésével Európa lemarad a világban zajló versenyről.

Bardella elmondta: egy olyan párt élén áll, amely reményt ad a franciáknak, és reményt ad Európának is. Kiemelte: Macron és Von der Leyen Európája ellen harcolnak. 

„Számunkra Európa elsősorban civilizáció, nem bürokratikus gépezet”

 – fogalmazott a francia politikus.

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

