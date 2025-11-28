„A gyengéket könyörtelenül felfalják” – Brüsszelben kimondták a kegyetlen igazságot: ezért tisztelik Orbán Viktort egész Európában (VIDEÓ)

„az Európai Unió mindenhol jelen van, ahol nincs rá szükség, viszont sehol sincs ott, ahol igazán fontos lenne”.

Elmondta, hogy erős politikusokra van szükség, akik tudnak nemet mondani, mint Orbán Viktor, és meg tudják állítani a nemzetek hanyatlását.

Szerinte a „népek visszaveszik a politikát”, frakciója pedig az Európai Parlament első számú ellenzéki erejeként a szuverenitás és az identitás védelmét tekinti fő feladatának.

Bardella szerint Franciaországban az emberek visszaszerzik maguknak a politikát és így folytatódik a harc a szabadságért, az identitásért, az értékeink védelméért.

Hangsúlyozta: meg kell óvni az európaiakat a migrációs hullámtól és a gazdasági visszafejlődés ideológiától. Az új hullám végigsöpör az európai demokráciákon, a reményeket pedig egyesítik a Patrióták Európáért mozgalomban. Ma ez a csoport az Európai Parlament első számú, egyetlen valódi ellenzéki ereje, szemben az Európát irányító fősodorral, akik vezetésével Európa lemarad a világban zajló versenyről.