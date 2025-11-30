Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Európai Unió Románia

Minden irányból támadják Magyarországot: ukrán szabotázs gyanúja Százhalombattán, Brüsszel bosszút áll, a románok pedig már a jövőtől rettegnek

2025. november 30. 09:30

Miközben amerikai források szerint Kijev állhat a finomító rejtélyes robbanása mögött, az EU példátlan módon alázza meg a magyar diákokat az Erasmus-botránnyal. A feszültség akkora, hogy már Románia is pánikba esett: Bukarestben attól félnek, ha velünk végeztek, ők lesznek a következő áldozatok.

2025. november 30. 09:30
null

Novemberben látványosan kirajzolódott, milyen témák mozgatták leginkább a magyar közvéleményt: 

az Európai Unióval szembeni elégedetlenség, a Magyarországot érő brüsszeli támadások, román politikai félelmek, valamint egy súlyos ipari baleset geopolitikai árnyalatai. 

A Mandiner olvasói elsősorban olyan ügyek iránt érdeklődtek, amelyek az uniós döntések következményeire, a régiós feszültségekre és a biztonsági kérdésekre világítanak rá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott
Tovább a cikkhezchevron

 

Európa kifordul önmagából: rekordmagasra nőtt az euroszkepticizmus

Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai szakértője egy sokatmondó grafikonra hívta fel a figyelmet: a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszakot összehasonlító térkép szerint az euroszkeptikus pártok támogatottsága a kontinens nagy részén megugrott. 

A jelenség egyértelműen mutatja, hogy az EU belső válsága mélyebb, mint amit a brüsszeli kommunikáció sugall. 

A hangulatváltozás nemcsak Nyugat-Európában mérhető, hanem a közép- és kelet-európai tagállamokban is, ahol a szuverenitáspárti politikák erősödése vált meghatározóvá.

Ezt is ajánljuk a témában

Erasmus-botrány: Brüsszel újra Magyarország ellen, miközben pénzt küld a Közel-Keletre

Óriási felháborodást váltott ki Ursula von der Leyen bejelentése, miszerint az Erasmus+ programot kiterjesztik Észak-Afrikára és a Közel-Keletre is. 

Mindezt úgy, hogy a magyar hallgatók politikai okokból továbbra sem jutnak hozzá a közösségi finanszírozású mobilitási program pénzeihez.

Egyre több európai politikus – köztük a francia EP-képviselő, Céline Imart – mutat rá a képmutatásra: radikális muszlim szervezetekhez köthető hallgatók és szankcionált orosz állampolgárok is részt vehetnek az Erasmusban, de a magyar egyetemek diákjai nem.

Ezt is ajánljuk a témában

Románia megijedt: „Ha ma Magyarországot büntetik, holnap minket is”

Tulajdonképpen pánikreakcióként értékelhető Georgiana Teodorescu AUR-képviselő felszólalása, amelyben a Magyarországról szóló EP-jelentést bírálta. 

Szerinte az Európai Parlament túllépi hatáskörét, és politikai fegyverként használja az úgynevezett uniós értékeket.

A román politikus attól tart: ha Brüsszel sikeresen megkerülheti a tagállami szuverenitást, Románia akár a következő célpont is lehet. A vita jól mutatja, hogy a régióban sokan tartanak a „példa statuálásától”.

Ezt is ajánljuk a témában

Amerikai források szerint Ukrajnának köze lehet a százhalombattai robbanáshoz

A Dunai Finomító október 20-i robbanása körül továbbra is rengeteg a kérdőjel. Bár a hivatalos vizsgálat még zajlik, amerikai biztonságpolitikai körökben felmerült: akár szándékos akció is állhat az eset mögött. A találgatások erősödnek, mióta ismertté vált, hogy a lengyel külügyminiszter korábban nyíltan arról beszélt: 

Ukrajna akár fel is robbanthatná a Barátság-vezetéket, és nem lenne komoly következménye.

A körülmények különösen érzékenyek, mivel Lengyelország eközben megtagadta egy Északi Áramlat-ügyben érintett gyanúsított kiadatását Németországnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Bukarest újra nagyot álmodik: „Románia ma megelőzi Magyarországot, Moldovának velünk kellett volna egyesülnie”

Petrișor Peiu, az AUR szenátora szerint történelmi hiba volt, hogy Moldova 1990-ben nem egyesült Romániával. Példaként a német újraegyesítést hozta fel, és azt állítja: ha Bukarest akkor „történelmi bátorsággal cselekszik”, ma egy sokkal erősebb, egységes román állam létezne – amely gazdaságilag már Magyarországot is megelőzte.

A kijelentés ismét felszínre hozta a román politikai elit bizonyos köreiben élő revizionista gondolkodásmódot, amely Moldova mellett időről időre Magyarországot is belpolitikai célpontként használja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
KovácsJ.
2025. november 30. 11:10
Mindenki sejti,hogy sz ukránok keze benne van ezekben a robbantásokban,ugyan úgy,mint az évekkelezelőtti orosz gázvezetékhez. Mégsem lél az EU. Miért is vagyunk a sok negatívum ellenére EU tagok? Számítás a plusz mínusz értékekről elérhető valahol? Miért nem lehetünk semleges európai ország? Társult EU jogokkal?
Válasz erre
2
0
anna24s
2025. november 30. 10:51
Lányt keresel egy éjszakára? Üdvözlünk - XMEET.CLUB
Válasz erre
0
0
madre79
2025. november 30. 10:06
Minek védjük az ukránokat? Egy bűnöző népség, mi megmentjük őket, ők meg bennünket vegzálnak!
Válasz erre
5
0
blackorion
2025. november 30. 10:02
A Magyarokat mindenki bántsa! De én nem félek, mert meg véd az Orbán Viktor! Védjél meg minket, drága Dr. Miniszterelnök Úr!
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!