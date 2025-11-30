Minden irányból támadják Magyarországot: ukrán szabotázs gyanúja Százhalombattán, Brüsszel bosszút áll, a románok pedig már a jövőtől rettegnek

Európa kifordul önmagából: rekordmagasra nőtt az euroszkepticizmus

Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai szakértője egy sokatmondó grafikonra hívta fel a figyelmet: a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszakot összehasonlító térkép szerint az euroszkeptikus pártok támogatottsága a kontinens nagy részén megugrott.

A jelenség egyértelműen mutatja, hogy az EU belső válsága mélyebb, mint amit a brüsszeli kommunikáció sugall.

A hangulatváltozás nemcsak Nyugat-Európában mérhető, hanem a közép- és kelet-európai tagállamokban is, ahol a szuverenitáspárti politikák erősödése vált meghatározóvá.