Minden irányból támadják Magyarországot: ukrán szabotázs gyanúja Százhalombattán, Brüsszel bosszút áll, a románok pedig már a jövőtől rettegnek

Von der Leyen összeroppant, amikor meglátta ezt a térképet: az egész kontinensnek elege van az Európai Unióból
Az euroszkepticizmus minden eddiginél jobban terjed, egyre többen fordulnak el az EU-tól.
Miközben amerikai források szerint Kijev állhat a finomító rejtélyes robbanása mögött, az EU példátlan módon alázza meg a magyar diákokat az Erasmus-botránnyal. A feszültség akkora, hogy már Románia is pánikba esett: Bukarestben attól félnek, ha velünk végeztek, ők lesznek a következő áldozatok.
Novemberben látványosan kirajzolódott, milyen témák mozgatták leginkább a magyar közvéleményt:
az Európai Unióval szembeni elégedetlenség, a Magyarországot érő brüsszeli támadások, román politikai félelmek, valamint egy súlyos ipari baleset geopolitikai árnyalatai.
A Mandiner olvasói elsősorban olyan ügyek iránt érdeklődtek, amelyek az uniós döntések következményeire, a régiós feszültségekre és a biztonsági kérdésekre világítanak rá.
Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai szakértője egy sokatmondó grafikonra hívta fel a figyelmet: a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszakot összehasonlító térkép szerint az euroszkeptikus pártok támogatottsága a kontinens nagy részén megugrott.
A jelenség egyértelműen mutatja, hogy az EU belső válsága mélyebb, mint amit a brüsszeli kommunikáció sugall.
A hangulatváltozás nemcsak Nyugat-Európában mérhető, hanem a közép- és kelet-európai tagállamokban is, ahol a szuverenitáspárti politikák erősödése vált meghatározóvá.
Ezt is ajánljuk a témában
Az euroszkepticizmus minden eddiginél jobban terjed, egyre többen fordulnak el az EU-tól.
Óriási felháborodást váltott ki Ursula von der Leyen bejelentése, miszerint az Erasmus+ programot kiterjesztik Észak-Afrikára és a Közel-Keletre is.
Mindezt úgy, hogy a magyar hallgatók politikai okokból továbbra sem jutnak hozzá a közösségi finanszírozású mobilitási program pénzeihez.
Egyre több európai politikus – köztük a francia EP-képviselő, Céline Imart – mutat rá a képmutatásra: radikális muszlim szervezetekhez köthető hallgatók és szankcionált orosz állampolgárok is részt vehetnek az Erasmusban, de a magyar egyetemek diákjai nem.
Ezt is ajánljuk a témában
Észak-Afrika és Közel-Kelet igen, Magyarország nem.
Tulajdonképpen pánikreakcióként értékelhető Georgiana Teodorescu AUR-képviselő felszólalása, amelyben a Magyarországról szóló EP-jelentést bírálta.
Szerinte az Európai Parlament túllépi hatáskörét, és politikai fegyverként használja az úgynevezett uniós értékeket.
A román politikus attól tart: ha Brüsszel sikeresen megkerülheti a tagállami szuverenitást, Románia akár a következő célpont is lehet. A vita jól mutatja, hogy a régióban sokan tartanak a „példa statuálásától”.
Ezt is ajánljuk a témában
Megkongatta a vészharangot az AUR európai parlamenti képviselője.
A Dunai Finomító október 20-i robbanása körül továbbra is rengeteg a kérdőjel. Bár a hivatalos vizsgálat még zajlik, amerikai biztonságpolitikai körökben felmerült: akár szándékos akció is állhat az eset mögött. A találgatások erősödnek, mióta ismertté vált, hogy a lengyel külügyminiszter korábban nyíltan arról beszélt:
Ukrajna akár fel is robbanthatná a Barátság-vezetéket, és nem lenne komoly következménye.
A körülmények különösen érzékenyek, mivel Lengyelország eközben megtagadta egy Északi Áramlat-ügyben érintett gyanúsított kiadatását Németországnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Kitervelt akcióról lehet szó.
Petrișor Peiu, az AUR szenátora szerint történelmi hiba volt, hogy Moldova 1990-ben nem egyesült Romániával. Példaként a német újraegyesítést hozta fel, és azt állítja: ha Bukarest akkor „történelmi bátorsággal cselekszik”, ma egy sokkal erősebb, egységes román állam létezne – amely gazdaságilag már Magyarországot is megelőzte.
A kijelentés ismét felszínre hozta a román politikai elit bizonyos köreiben élő revizionista gondolkodásmódot, amely Moldova mellett időről időre Magyarországot is belpolitikai célpontként használja.
Ezt is ajánljuk a témában
Furfangos ötlettel állt elő Petrișor Peiu.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP