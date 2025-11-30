Újra menetrend szerint repülhetünk a Balatonhoz? Titkos részletek szivárogtak ki – már a dátum is ismert

Ezt nem hisszük el, ha nem látjuk: két román férfi a kifutópályán rohant egy Wizz Air gép után (VIDEÓ)
Valami készül a Balaton Airporton...
Esélyes, hogy jövő nyártól újraindul a menetrendszerinti forgalom a Balaton Airporton – írja a Budflyer a Facebookon. Eddig a Lengyelországból a magyar-tengerhez vezető utazások legfőbb módja az autó volt, ám a Chopin repülőtér slot-koordinátora, az Airport Coordination Limited, 90-90 résidőt osztott ki Hévízre tartó és onnan induló járatok számára.
Az üzemeltető kiléte hivatalosan még nem ismert, de valószínűsíthető, hogy a Wizz Air lehet a kérelmező. Fontos azonban, hogy a slot lekérése önmagában nem jelent automatikus járatindítást; a menetrendszerinti forgalom csak akkor válik hivatalossá, ha a légitársaság be is jelenti az útvonalakat.
A Balaton Airport az elmúlt években elsősorban cargo- és charterforgalmat szolgált ki. A Wizz Air 2022 júniusában egy szezonális Dortmund-járattal próbálkozott a reptéren, de a 2023-as szezonban a járat újraindításáról végül lemondtak.
