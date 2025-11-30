Újra menetrend szerint repülhetünk a Balatonhoz? Titkos részletek szivárogtak ki – már a dátum is ismert

Esélyes, hogy jövő nyártól újraindul a menetrendszerinti forgalom a Balaton Airporton – írja a Budflyer a Facebookon. Eddig a Lengyelországból a magyar-tengerhez vezető utazások legfőbb módja az autó volt, ám a Chopin repülőtér slot-koordinátora, az Airport Coordination Limited, 90-90 résidőt osztott ki Hévízre tartó és onnan induló járatok számára.

Az üzemeltető kiléte hivatalosan még nem ismert, de valószínűsíthető, hogy a Wizz Air lehet a kérelmező. Fontos azonban, hogy a slot lekérése önmagában nem jelent automatikus járatindítást; a menetrendszerinti forgalom csak akkor válik hivatalossá, ha a légitársaság be is jelenti az útvonalakat.