Balaton Airport Wizz Air légiforgalom

Újra menetrend szerint repülhetünk a Balatonhoz? Titkos részletek szivárogtak ki – már a dátum is ismert

2025. november 30. 09:40

Valami készül a Balaton Airporton...

2025. november 30. 09:40
Esélyes, hogy jövő nyártól újraindul a menetrendszerinti forgalom a Balaton Airporton – írja a Budflyer a Facebookon. Eddig a Lengyelországból a magyar-tengerhez vezető utazások legfőbb módja az autó volt, ám a Chopin repülőtér slot-koordinátora, az Airport Coordination Limited, 90-90 résidőt osztott ki Hévízre tartó és onnan induló járatok számára. 

Az üzemeltető kiléte hivatalosan még nem ismert, de valószínűsíthető, hogy a Wizz Air lehet a kérelmező. Fontos azonban, hogy a slot lekérése önmagában nem jelent automatikus járatindítást; a menetrendszerinti forgalom csak akkor válik hivatalossá, ha a légitársaság be is jelenti az útvonalakat.

A Balaton Airport az elmúlt években elsősorban cargo- és charterforgalmat szolgált ki. A Wizz Air 2022 júniusában egy szezonális Dortmund-járattal próbálkozott a reptéren, de a 2023-as szezonban a járat újraindításáról végül lemondtak.

Nyitókép: Facebook

 

