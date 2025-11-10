Orbán elárulta a nagy titkot, kiderült, miért nem utazott vele Amerikába Rogán Antal és Gulyás Gergely

A Washingtonból Budapestre tartó Wizz Air járaton tartott egy rögtönzött sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ahol többek között szóba került, hol van Rogán Antal és Gulyás Gergely, hiszen a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteren és a miniszterelnökséget vezető miniszteren kívül gyakorlatilag az összes tárcavezetőt elvitte magával Donald Trumphoz a kormányfő.

Az Ultrahang műsorvezetőjének kérdésére Orbán Viktor azt válaszolta, hogy akkor

ki van a boltban? Valakinek ott is lenni kell. Olyan nincs, hogy minden erős ember eljön”

