Orbán elárulta a nagy titkot, kiderült, miért nem utazott vele Amerikába Rogán Antal és Gulyás Gergely

2025. november 10. 06:50

Frappáns választ adott a kormányfő a hazafelé tartó úton.

2025. november 10. 06:50
null

A Washingtonból Budapestre tartó Wizz Air járaton tartott egy rögtönzött sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ahol többek között szóba került, hol van Rogán Antal és Gulyás Gergely, hiszen a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteren és a miniszterelnökséget vezető miniszteren kívül gyakorlatilag az összes tárcavezetőt elvitte magával Donald Trumphoz a kormányfő.

Az Ultrahang műsorvezetőjének kérdésére Orbán Viktor azt válaszolta, hogy akkor

ki van a boltban? Valakinek ott is lenni kell. Olyan nincs, hogy minden erős ember eljön”

Nyitókép: Facebook

optimista-2
2025. november 10. 08:08
És az üzleti zseni, Mészáros Lölő miért nem volt ott, hogy megmutassa a magyarok eszességét?
gullwing
2025. november 10. 07:53
Orbánnak van embere aki itthon maradhatott.. Szarosgatyásnak olyan sincs aki elmehetett... még ö maga sem. Ez a különbség. És természetesen lesz aki nem érti...
Chekke-Faint
2025. november 10. 07:47
Latin 2025. november 10. 07:39 Persze a Telex újságíriója is ott volt a gépen. Az kinek mije?
Latin
2025. november 10. 07:39
Rogant en se vittem volna, Rogán a fidesz Gyurcsánja
