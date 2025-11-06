Ft
11. 06.
csütörtök
Orbán Viktor

Orbán Viktor és kormányzati delegációja megérkezett Washingtonba

2025. november 06. 22:28

Magyar idő szerint este kilenc óra körül landolt Washingtonban a miniszterelnöki különgép.

2025. november 06. 22:28
null

Ahogy lapunk korábban megírta, a Wizz Air bérelt különgépével érkező népes magyar küldöttség Donald Trumppal és a Fehér Ház vezetőivel tárgyal, a fő cél a mentesség elérése az orosz olajat érintő új amerikai szankciók alól, emellett több kétoldalú egyeztetés és munkavacsora is szerepel a programban.

A miniszterelnöki különgép magyar idő szerint este kilenc óra körül landolt Washingtonban. Az érkezést a Flightradar adatai és több, a kísérőcsapathoz tartozó kormánypárti influenszer bejegyzése is megerősítette. Bohár Dániel a gép ablakából készült videót tett közzé, amelyen fekete autókból álló kíséret és öltönyös stáb látható a repülőtéren 

Az előzetes nyilatkozatok szerint a Trump elnökkel folytatott megbeszélés középpontjában a gazdasági és energetikai kérdések állnak, a magyar fél elsődleges törekvése a mentesség biztosítása az orosz olajra vonatkozó új amerikai szankciók alól.

A delegációban cégvezetők és kormányzati háttéremberek mellett több miniszter is helyet kapott. A Fehér Házban Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János közlekedési miniszter és Orbán Balázs politikai igazgató, továbbá Máté János sajtófőnök és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó egyeztet az amerikai féllel.

Csütörtökön a miniszterelnök találkozik Eduardo Bolsonaróval, majd szűk körű, közpénzből finanszírozott vacsorán vesz részt a Fiola Mare nevű olasz étteremben. Pénteken Orbán Viktor és Donald Trump munkaebéd keretében tárgyal, ezt követően külön megbeszélés várható JD Vance alelnökkel.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

LevEDIa
2025. november 06. 23:12
Hatott az ima. Szerencsés tárgyalást, és visszautat, Miniszterelnök úr!
cutcopy
2025. november 06. 23:07
Hajrá..!
llnnhegyi
2025. november 06. 22:56
Hála Istennek!
states-2
2025. november 06. 22:31
A komcsi csürhét az agyvérzés kerülgeti itthon is, Brüsszelben is Orbán külpolitikai sikerei miatt. A pszichopatának pedig folyamatosan emelik a gyógyszeradagját.
