„Szijjártó a főnököm, aki több mint főnököm” – Csiszár Jenő volt a Hotel Lentulai vendége



A Hotel Lentulai új epizódjában Csiszár Jenő eddig soha nem hallott részletességgel idézi fel, hogyan fordult át egy sikeres médiaszereplő karrierje fenyegetésekbe, karaktergyilkosságba és olyan online lincshangulatba, amelyet – saját bevallása szerint – csak a fiai miatt volt képes túlélni.

Elmondja, miként élte meg, amikor azért támadták, mert kimondta: szereti a Fideszt; hogyan bukott meg egyetlen mondat miatt; és miért tartja óriási hibának, hogy akkor nem szólalt meg időben a nyilvánosság előtt.

A beszélgetésben felidézi apja ’56 utáni meghurcolását, saját rádiós útkeresését, a Class FM belső küzdelmeit, majd azt, hogyan talált új hivatást a diplomáciában: 1956-os emlékművet avatott Milánóban, magyar kápolnát mentett Doberdón, és sportlegendák emlékét ápolja Olaszországban.