„Szijjártó a főnököm, aki több mint főnököm” – Csiszár Jenő volt a Hotel Lentulai vendége

Magyarországról üzentek Von der Leyennek: ezt egy életre meg fogja jegyezni az Európai Bizottság elnöke
„Nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra. Sem Brüsszelből, sem Berlinből” – mondta Szijjártó Péter.
A Hotel Lentulai legújabb adásában Csiszár Jenő mesél arról, hogyan lett a luxemburgi rádió fenegyereke és a Heti Hetes ismert arca végül Magyarország milánói főkonzulja. A műsorban őszintén beszél az online karaktergyilkosságról, a halálos fenyegetésekről és arról, mit jelentett számára kiállni a saját oldalán – a családjáért és a hazájáért.
A Hotel Lentulai új epizódjában Csiszár Jenő eddig soha nem hallott részletességgel idézi fel, hogyan fordult át egy sikeres médiaszereplő karrierje fenyegetésekbe, karaktergyilkosságba és olyan online lincshangulatba, amelyet – saját bevallása szerint – csak a fiai miatt volt képes túlélni.
Elmondja, miként élte meg, amikor azért támadták, mert kimondta: szereti a Fideszt; hogyan bukott meg egyetlen mondat miatt; és miért tartja óriási hibának, hogy akkor nem szólalt meg időben a nyilvánosság előtt.
A beszélgetésben felidézi apja ’56 utáni meghurcolását, saját rádiós útkeresését, a Class FM belső küzdelmeit, majd azt, hogyan talált új hivatást a diplomáciában: 1956-os emlékművet avatott Milánóban, magyar kápolnát mentett Doberdón, és sportlegendák emlékét ápolja Olaszországban.
Szó esik Szijjártó Péterről, Orbán Viktorról és arról, milyen érzés úgy hazajönni Magyarországra
