„Szijjártó a főnököm, aki több mint főnököm” – Csiszár Jenő volt a Hotel Lentulai vendége

2025. november 30. 09:46

A Hotel Lentulai legújabb adásában Csiszár Jenő mesél arról, hogyan lett a luxemburgi rádió fenegyereke és a Heti Hetes ismert arca végül Magyarország milánói főkonzulja. A műsorban őszintén beszél az online karaktergyilkosságról, a halálos fenyegetésekről és arról, mit jelentett számára kiállni a saját oldalán – a családjáért és a hazájáért.

2025. november 30. 09:46
A Hotel Lentulai új epizódjában Csiszár Jenő eddig soha nem hallott részletességgel idézi fel, hogyan fordult át egy sikeres médiaszereplő karrierje fenyegetésekbe, karaktergyilkosságba és olyan online lincshangulatba, amelyet – saját bevallása szerint – csak a fiai miatt volt képes túlélni.

Elmondja, miként élte meg, amikor azért támadták, mert kimondta: szereti a Fideszt; hogyan bukott meg egyetlen mondat miatt; és miért tartja óriási hibának, hogy akkor nem szólalt meg időben a nyilvánosság előtt.

A beszélgetésben felidézi apja ’56 utáni meghurcolását, saját rádiós útkeresését, a Class FM belső küzdelmeit, majd azt, hogyan talált új hivatást a diplomáciában: 1956-os emlékművet avatott Milánóban, magyar kápolnát mentett Doberdón, és sportlegendák emlékét ápolja Olaszországban.

Szó esik Szijjártó Péterről, Orbán Viktorról és arról, milyen érzés úgy hazajönni Magyarországra

Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

csulak
2025. november 30. 10:29
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
5
0
kobi40
•••
2025. november 30. 10:19 Szerkesztve
Rákay is betolta a fél RTL-t az MTV-be. A Heti Hentes Csiszár maradt volna ki? A Heti Hetes az identitása. A saját hazája az RTL. Gulyás Gergelynek Magyar Péter volt a baártja, Szuijjártóé ez az internáci ködlovag?
Válasz erre
3
1
herbert
2025. november 30. 10:18
Olaszul megtanult már?
Válasz erre
3
2
csalodtamafideszben
2025. november 30. 09:52
Két nyegle pojáca.
Válasz erre
7
5
