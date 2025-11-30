Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

Az amerikai és az uniós energetikai szankciók komoly kihívás elé állítják a Balkán térségét és Közép-Európát. Orbán Viktor sokszor felhívta a döntéshozók figyelmét, hogy mivel Magyarországnak nincs tengerpartja, nem tud máshonnan nagy mennyiségben, elérhető áron energiahordozókat behozni az országba. A rezsicsökkentés megvédése érdekében látogatott el a miniszterelnök Washingtonba és Moszkvába, mely egyeztetések sikerrel zárultak. A térség országai viszont nem voltak ennyire szerencsések, a fejleményeket a Mestertervben is kielemeztük.

Ahogy a bevezetőben is szó volt róla, több környező országot érint hátrányosan az oroszokra kivetett energetikai szankciók.