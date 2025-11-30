Ft
G. Fodor Gábor szankciók Oroszország ellen Mesterterv Bulgária Szerbia Mráz Ágoston Sámuel Románia

Bulgáriában és Szerbiában elszabadult a pokol: ugyanazt követelik, amit Magyarország már megkapott

2025. november 30. 08:49

Orbán Viktor novemberben minden követ megmozgatott, hogy az alacsony energiaárak megmaradjanak. Magyarország komoly eredményeket ért el, melyet déli szomszédjaink is megirigyeltek.

2025. november 30. 08:49
null
Mandiner
Mandiner

Az amerikai és az uniós energetikai szankciók komoly kihívás elé állítják a Balkán térségét és Közép-Európát. Orbán Viktor sokszor felhívta a döntéshozók figyelmét, hogy mivel Magyarországnak nincs tengerpartja, nem tud máshonnan nagy mennyiségben, elérhető áron energiahordozókat behozni az országba. A rezsicsökkentés megvédése érdekében látogatott el a miniszterelnök Washingtonba és Moszkvába, mely egyeztetések sikerrel zárultak. A térség országai viszont nem voltak ennyire szerencsések, a fejleményeket a Mestertervben is kielemeztük.

Ahogy a bevezetőben is szó volt róla, több környező országot érint hátrányosan az oroszokra kivetett energetikai szankciók.

  • Szerbiában a fő energetikacég, a NIS többségében a Gazprom tulajdonában van. A cégre kivetett büntetés miatt a Gazpromnak ki kell vonulnia a NIS-ből, és még nem tisztázott, mi lesz a vállalat sorsa. A szerb vezetésnek kevesebb mint két hónapja van eldönteni, hogy megveszik-e a cég maradék részét, vagy ha nem, akkor a Gazprom eladja egy harmadik félnek. A NIS kulcsfontosságú Szerbia energiatermelésben, nem mindegy, hogy milyen menedzsment kerül a cég élére.
  • Bulgária kapott felmentést a szankciók alól, de csak rövid időre. A bolgár kormánynak most sürgősen ki kell neveznie egy különmegbízottat, aki felügyeli majd a burgaszi Lukoil-finomító állami kontrollját. Ez a finomító biztosítja az ország üzemanyag-ellátásának kétharmadát.
  • Románia végrehajtja a szankciókat, azonban gyorsan kell megoldást találniuk a Lukoil helyi érdekeltségének, a Petrotel további működésére. A Petrotel háromszázhúsz benzinkutat üzemeltet az országban, több ezer embernek ad munkát, és a Fekete-tengeren is rendelkezik kitermelési jogokkal.

Az előbb említett országokban hatalmas belpolitikai vita van, hogy miért nem küzdött a kormány egy, a magyarhoz hasonló megállapodás megkötésére. Mint ismeretes, Magyarország mentesül az amerikai szankciók alól, melyről Orbán Viktor állapodott meg Donald Trumppal. A megállapodás ráadásul meghosszabbítható. 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

bubi55
2025. november 30. 11:04
zselé is követelt Amerikától minden félét, Trump nem bide... Nekik van tengerpartjuk is, ha nem adták azt is oda a Patriótákkal együtt, a karma mi? Bolgárok 10-res tranzit díjat akartak, hány zsoldos van Ukrajnába tőlük? Románok jajveszékelnek, ha magyar cég akar bevásárolni náluk, stb...., A végén tőlünk kérnek majd,még mielőtt a tengerparti mezőket be indítják aztán megint fordítanak a köpenyen és mi nem kaphatunk abból... De szorítsunk nekik, hátha összejön.(....)
anna24s
2025. november 30. 10:51
Tapeino
•••
2025. november 30. 10:36 Szerkesztve
Tessék odamenni és tárgyalni! Ja, hogy nem meritek bunkó balkániak???
nuevoreynuevaley
2025. november 30. 10:12
csakhogy mindenhol ugyanannyi a benzin, meg a dizel ezt harczolta ki orban viktor - a semmit
