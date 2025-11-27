Irigykedve néznek Magyarországra a románok és a bolgárok: „Orbán Viktor geopolitikai mesterhúzása kettős siker” (VIDEÓ)

Szankciómentesség – ezt a szót ízlelgeti most fél Kelet-Európa. Orbán Viktor miniszterelnök geopolitikai mesterhúzása, a Donald Trumppal kötött megállapodás az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességről, nemcsak diplomáciai siker, hanem gazdasági védőpajzs is. A Célpont oknyomozása feltárta a kontrasztot: hogyan vált a sokat kritizált magyar külön út a túlélés egyetlen zálogává egy energiaéhes kontinensen.

Mint ismert: negyedik éve annak, hogy Oroszország és Ukrajna között háború robbant ki. A konfliktus kezdete óta az Európai Unió számos szankciós intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben.