Irigykedve néznek Magyarországra a románok és a bolgárok: „Orbán Viktor geopolitikai mesterhúzása kettős siker” (VIDEÓ)

Energiakatasztrófa jöhet Romániában: kidolgozták a mestertervet, két cél lebeg a kormány szeme előtt
A kabinet szerint a lépés elkerülhetetlen.
A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia éppen belerokkan.
Szankciómentesség – ezt a szót ízlelgeti most fél Kelet-Európa. Orbán Viktor miniszterelnök geopolitikai mesterhúzása, a Donald Trumppal kötött megállapodás az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességről, nemcsak diplomáciai siker, hanem gazdasági védőpajzs is. A Célpont oknyomozása feltárta a kontrasztot: hogyan vált a sokat kritizált magyar külön út a túlélés egyetlen zálogává egy energiaéhes kontinensen.
Mint ismert: negyedik éve annak, hogy Oroszország és Ukrajna között háború robbant ki. A konfliktus kezdete óta az Európai Unió számos szankciós intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben.
Ezek érintik többek között a pénzintézeteket és az energiahordozókat is.
Idén pedig az orosz kőolajra és földgázra tervezett szankciókat kivetni az Amerikai Egyesült Államok vezetése is. Ezzel összefüggésben a magyar kormányfő és az amerikai elnök már idén ősszel tárgyaltak – ahol Orbán Viktor jelezte, hogy Magyarországra vezetékeken keresztül érkeznek ezek az energiahordozók, és ha a magyaroknak le kellene válnia az orosz gázról és olajról, az súlyos ellátásbeli problémákat és többletkiadásokat jelentene, hiszen nem rendelkezünk tengeri kikötővel.
A szankciómentességről a két vezető végül az USA-ban tárgyalt,
amelynek eredményeként teljes szankciómentességet kaptunk.
A Célpont rávilágít, hogy a történtek után több szomszédos ország jelezte: Magyarországhoz hasonlóan, ők is kivételt akarnak képezni.
A Célpont videójából kiderül, hogy Szerbia modern kori történetének egyik legnagyobb energiaügyi kihívása elé néz, hiszen a NIS orosz többségi tulajdonban van. A szerb kormány azon dolgozik, hogy az ország energiaellátása biztonságban maradjon. Az orosz Gazprom szankciók alatt áll, ezért a NIS tulajdonosi köréből ki kell kerülnie, a szerb kormány ezért azt vizsgálja, ki lehetne az új tulajdonos.
Most Szerbiának 60 napja van eldönteni, megveszi-e a vállalatot, vagy sem. Ha nem, akkor adhatja el a Gazprom egy harmadik félnek.
Zejko Markovic energetikai szakértő elárulta: vannak stratégiai tartalékaik, de ezek korlátozottak. „Ha a finomító nem termel üzemanyagot, akkor importálni kell (...) Tehát pár hónap múlva megállapodásnak kellene születnie. Szerbia most nagyon kényes helyzetben van” – fogalmazott.
A Célpont összeállításából kiderül, hogy a MOL például a potenciális vásárlók között van, ugyanakkor más befektetési alapok is szóba kerültek, például az amerikai Caroil.
Bulgáriának jelenleg két országtól egy energiahordozó esetében sikerült mentességet elérnie. A mentesség azért volt fontos, hogy a szankciók ne érintsék a burgaszi olajfinomítót, amely jelenleg a Lukoil tulajdonában áll,
és az ország olajellátásának jelentős része innen származik.
Azonban mindkét megkötött megállapodás ideiglenes, és szoros határidő vonatkozik rájuk. Ehhez a hat hónapos mentességhez azonban hozzá kellett nyúlniuk a bolgár jogszabályokhoz, hogy kinevezhessenek egy különleges megbízottat, a helyi tevékenységek irányítására. Az USA számára ugyanis az a fontos, hogy ne kerüljön pénz a Kreml költségvetésébe. A különleges megbízott átveszi a vállalat helyi ágának irányítását, és gondoskodik róla, hogy ne kerüljön pénz Oroszországba.
Bulgária tehát nyert egy kis időt, de az óra ketyeg.
Bulgáriának 90 napra elegendő stratégiai tartaléka van jelenleg – derül ki a Célpont riportjából.
Románia határozottan végrehajtja az orosz cégeket célzó nemzetközi szankciókat, a szakértők szerint azonban nem lesz könnyű új tulajdonost találni. Bukarestnek a Lukoil helyi érdekeltségét, a Petrotel működését kell megoldania, ez a szereplő pedig nem kicsi az országban: 320 benzinkutat működtet és a Fekete-tengeren is rendelkezik kitermelési jogokkal.
Románia más taktikával próbál megoldást találni.
A riportból kiderül: a románok nem kértek hosszabbítást a kőolaj-finomítóra, viszont a kutakra igen. Románia területén azonban kevés kőolajtartalék van, ezért importra szorul, és ha az eddig megszokott importutak valamelyike sérül, az azonnal meg tud érződni az ellátásban és az árakban.
A Célpont riportjából kiderül, hogy a szomszédos országok polgárai és szakértő egyetértenek Orbán Viktor rezsicsökkentést célzó intézkedéseivel, és nagyon hatékonynak tartják azt, ahogyan Orbán tárgyalt Amerikában.
Többen a magyar kormány diplomáciai érzékét dicsérték.
