11. 27.
csütörtök
Lukoil gáz orosz-ukrán háború Célpont szankciók Bulgária Románia

Irigykedve néznek Magyarországra a románok és a bolgárok: „Orbán Viktor geopolitikai mesterhúzása kettős siker" (VIDEÓ)

2025. november 27. 13:54

A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia éppen belerokkan.

2025. november 27. 13:54
null

Szankciómentesség – ezt a szót ízlelgeti most fél Kelet-Európa. Orbán Viktor miniszterelnök geopolitikai mesterhúzása, a Donald Trumppal kötött megállapodás az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességről, nemcsak diplomáciai siker, hanem gazdasági védőpajzs is. A Célpont oknyomozása feltárta a kontrasztot: hogyan vált a sokat kritizált magyar külön út a túlélés egyetlen zálogává egy energiaéhes kontinensen.

Mint ismert: negyedik éve annak, hogy Oroszország és Ukrajna között háború robbant ki. A konfliktus kezdete óta az Európai Unió számos szankciós intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben. 

Ezek érintik többek között a pénzintézeteket és az energiahordozókat is.

Idén pedig az orosz kőolajra és földgázra tervezett szankciókat kivetni az Amerikai Egyesült Államok vezetése is. Ezzel összefüggésben a magyar kormányfő és az amerikai elnök már idén ősszel tárgyaltak – ahol Orbán Viktor jelezte, hogy Magyarországra vezetékeken keresztül érkeznek ezek az energiahordozók, és ha a magyaroknak le kellene válnia az orosz gázról és olajról, az súlyos ellátásbeli problémákat és többletkiadásokat jelentene, hiszen nem rendelkezünk tengeri kikötővel.

A szankciómentességről a két vezető végül az USA-ban tárgyalt, 

amelynek eredményeként teljes szankciómentességet kaptunk.

A Célpont rávilágít, hogy a történtek után több szomszédos ország jelezte: Magyarországhoz hasonlóan, ők is kivételt akarnak képezni. 

Szerbia

A Célpont videójából kiderül, hogy Szerbia modern kori történetének egyik legnagyobb energiaügyi kihívása elé néz, hiszen a NIS orosz többségi tulajdonban van. A szerb kormány azon dolgozik, hogy az ország energiaellátása biztonságban maradjon. Az orosz Gazprom szankciók alatt áll, ezért a NIS tulajdonosi köréből ki kell kerülnie, a szerb kormány ezért azt vizsgálja, ki lehetne az új tulajdonos.

Most Szerbiának 60 napja van eldönteni, megveszi-e a vállalatot, vagy sem. Ha nem, akkor adhatja el a Gazprom egy harmadik félnek.

Zejko Markovic energetikai szakértő elárulta: vannak stratégiai tartalékaik, de ezek korlátozottak. „Ha a finomító nem termel üzemanyagot, akkor importálni kell (...) Tehát pár hónap múlva megállapodásnak kellene születnie. Szerbia most nagyon kényes helyzetben van” – fogalmazott.

A Célpont összeállításából kiderül, hogy a MOL például a potenciális vásárlók között van, ugyanakkor más befektetési alapok is szóba kerültek, például az amerikai Caroil.

Bulgária

Bulgáriának jelenleg két országtól egy energiahordozó esetében sikerült mentességet elérnie. A mentesség azért volt fontos, hogy a szankciók ne érintsék a burgaszi olajfinomítót, amely jelenleg a Lukoil tulajdonában áll, 

és az ország olajellátásának jelentős része innen származik.

Azonban mindkét megkötött megállapodás ideiglenes, és szoros határidő vonatkozik rájuk. Ehhez a hat hónapos mentességhez azonban hozzá kellett nyúlniuk a bolgár jogszabályokhoz, hogy kinevezhessenek egy különleges megbízottat, a helyi tevékenységek irányítására. Az USA számára ugyanis az a fontos, hogy ne kerüljön pénz a Kreml költségvetésébe. A különleges megbízott átveszi a vállalat helyi ágának irányítását, és gondoskodik róla, hogy ne kerüljön pénz Oroszországba.

Bulgária tehát nyert egy kis időt, de az óra ketyeg.

Bulgáriának 90 napra elegendő stratégiai tartaléka van jelenleg – derül ki a Célpont riportjából.

Románia

Románia határozottan végrehajtja az orosz cégeket célzó nemzetközi szankciókat, a szakértők szerint azonban nem lesz könnyű új tulajdonost találni. Bukarestnek a Lukoil helyi érdekeltségét, a Petrotel működését kell megoldania, ez a szereplő pedig nem kicsi az országban: 320 benzinkutat működtet és a Fekete-tengeren is rendelkezik kitermelési jogokkal.

Románia más taktikával próbál megoldást találni.

A riportból kiderül: a románok nem kértek hosszabbítást a kőolaj-finomítóra, viszont a kutakra igen. Románia területén azonban kevés kőolajtartalék van, ezért importra szorul, és ha az eddig megszokott importutak valamelyike sérül, az azonnal meg tud érződni az ellátásban és az árakban.

Orbán Viktort dicsérik

A Célpont riportjából kiderül, hogy a szomszédos országok polgárai és szakértő egyetértenek Orbán Viktor rezsicsökkentést célzó intézkedéseivel, és nagyon hatékonynak tartják azt, ahogyan Orbán tárgyalt Amerikában. 

Többen a magyar kormány diplomáciai érzékét dicsérték. 

Nyitókép: Facebook

 

