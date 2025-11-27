Energiakatasztrófa jöhet Romániában: kidolgozták a mestertervet, két cél lebeg a kormány szeme előtt

„A Lukoilnak vége” – Trump miatt térdre kényszerült az orosz olajóriás
Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma kénytelen leállítani nemzetközi tevékenységét.
A kabinet szerint a lépés elkerülhetetlen.
A román kormány olyan jogi eszköz bevezetésére készül, amely alapjaiban írhatja át a szankciókkal érintett cégek működését – és minden jel arra mutat, hogy a célkeresztben elsősorban a Lukoil romániai érdekeltsége áll – számolt be a Világgazdaság. A kabinet szerint a lépés elkerülhetetlen, ha meg akarják védeni az ország energiaellátását és meg akarják fékezni az üzemanyagárak esetleges elszabadulását.
A Bloomberg információi szerint a bukaresti kormány sürgősségi rendeletet dolgoz ki, amely lehetőséget adna arra, hogy az állam különfelügyelet alá vonja azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók által kerülhetnek bajba. Bár a dokumentum nem nevez meg konkrét cégeket, Radu Marinescu igazságügyi miniszter nyíltan elismerte: a Petrotel finomítót üzemeltető Lukoil-leányvállalatot is érinteni fogja.
Az amerikai szankciók decemberben lépnek életbe, a 50 ezer hordó/nap kapacitású finomító pedig már most a listán szerepel.
Marinescu szerint az új jogi mechanizmusnak világos célt kell szolgálnia: az állam szükség esetén be tudjon avatkozni a kritikus energetikai infrastruktúrát érintő vállalatok működésébe. Példaként említette, hogy akár az érintett cég kérésére is elindulhat a különadminisztráció – ez pedig precedens nélküli rugalmasságot adna az államnak.
A lépés nem egyedülálló a térségben: Bulgária néhány hete gyakorlatilag állami irányítás alá vonta a burgaszi Lukoil-finomítót. A mostani román tervekkel együtt ez világos regionális trendet mutat: ha energiabiztonságról van szó, a kormányok késznek mutatkoznak a piaci logika háttérbe szorítására.
A kérdés azért érzékeny, mert Románia jelenleg rekordmagas inflációval és jelentős költségvetési deficittel küzd. A kormány attól tart: ha a Lukoil több mint 300 romániai töltőállomását érintik a működési zavarok,
az azonnali és súlyos árrobbanást válthat ki a teljes üzemanyagpiacon.
A Petrotel finomító egyelőre karbantartás miatt zárva van, de továbbra is kulcsszerepe van a Fekete-tenger térségének ellátásában. A sürgősségi rendeletet akár már csütörtökön elfogadhatják.
Az elmúlt napokban újabb csavar következett: a román kormány mégsem akarja átvenni a Lukoil stratégiai eszközeit. Ehelyett eladásra kényszerítik az orosz céget. Elsőként a ploiești-i Petrotel finomító kerülne kalapács alá,
majd mintegy 320 benzinkút értékesítése is napirendre kerül.
A kabinet most már konkrét határidőket is megszabott, így az orosz szerep gyors kivezetésére készülnek. A lap szerint ha a kormány kézben tudja tartani az átmenetet, az ellátás stabil maradhat – ha viszont zavar lép fel a finomítói működésben vagy a kúthálózat átvételében, a román üzemanyagpiac egyik napról a másikra kerülhet nyomás alá.
