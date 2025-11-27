Ft
Lukoil Petrotel felügyelet szankciók Románia

Energiakatasztrófa jöhet Romániában: kidolgozták a mestertervet, két cél lebeg a kormány szeme előtt

2025. november 27. 06:18

A kabinet szerint a lépés elkerülhetetlen.

2025. november 27. 06:18
null

A román kormány olyan jogi eszköz bevezetésére készül, amely alapjaiban írhatja át a szankciókkal érintett cégek működését – és minden jel arra mutat, hogy a célkeresztben elsősorban a Lukoil romániai érdekeltsége áll – számolt be a Világgazdaság. A kabinet szerint a lépés elkerülhetetlen, ha meg akarják védeni az ország energiaellátását és meg akarják fékezni az üzemanyagárak esetleges elszabadulását.

Rendkívüli rendelet készül – különállami felügyelet alá kerülhetnek a veszélyeztetett cégek

A Bloomberg információi szerint a bukaresti kormány sürgősségi rendeletet dolgoz ki, amely lehetőséget adna arra, hogy az állam különfelügyelet alá vonja azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók által kerülhetnek bajba. Bár a dokumentum nem nevez meg konkrét cégeket, Radu Marinescu igazságügyi miniszter nyíltan elismerte: a Petrotel finomítót üzemeltető Lukoil-leányvállalatot is érinteni fogja.

Az amerikai szankciók decemberben lépnek életbe, a 50 ezer hordó/nap kapacitású finomító pedig már most a listán szerepel.

Marinescu szerint az új jogi mechanizmusnak világos célt kell szolgálnia: az állam szükség esetén be tudjon avatkozni a kritikus energetikai infrastruktúrát érintő vállalatok működésébe. Példaként említette, hogy akár az érintett cég kérésére is elindulhat a különadminisztráció – ez pedig precedens nélküli rugalmasságot adna az államnak.

A lépés nem egyedülálló a térségben: Bulgária néhány hete gyakorlatilag állami irányítás alá vonta a burgaszi Lukoil-finomítót. A mostani román tervekkel együtt ez világos regionális trendet mutat: ha energia­biztonságról van szó, a kormányok késznek mutatkoznak a piaci logika háttérbe szorítására.

Bukarest energiaválságtól tart – 300 benzinkút is veszélyben lehet

A kérdés azért érzékeny, mert Románia jelenleg rekordmagas inflációval és jelentős költségvetési deficittel küzd. A kormány attól tart: ha a Lukoil több mint 300 romániai töltőállomását érintik a működési zavarok, 

az azonnali és súlyos árrobbanást válthat ki a teljes üzemanyagpiacon.

A Petrotel finomító egyelőre karbantartás miatt zárva van, de továbbra is kulcsszerepe van a Fekete-tenger térségének ellátásában. A sürgősségi rendeletet akár már csütörtökön elfogadhatják.

Fordulat a román tervben: nem államosítanak, hanem eladást kényszerítenek ki

Az elmúlt napokban újabb csavar következett: a román kormány mégsem akarja átvenni a Lukoil stratégiai eszközeit. Ehelyett eladásra kényszerítik az orosz céget. Elsőként a ploiești-i Petrotel finomító kerülne kalapács alá, 

majd mintegy 320 benzinkút értékesítése is napirendre kerül. 

A kabinet most már konkrét határidőket is megszabott, így az orosz szerep gyors kivezetésére készülnek. A lap szerint ha a kormány kézben tudja tartani az átmenetet, az ellátás stabil maradhat – ha viszont zavar lép fel a finomítói működésben vagy a kúthálózat átvételében, a román üzemanyagpiac egyik napról a másikra kerülhet nyomás alá.

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

