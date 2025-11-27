Energiakatasztrófa jöhet Romániában: kidolgozták a mestertervet, két cél lebeg a kormány szeme előtt

A román kormány olyan jogi eszköz bevezetésére készül, amely alapjaiban írhatja át a szankciókkal érintett cégek működését – és minden jel arra mutat, hogy a célkeresztben elsősorban a Lukoil romániai érdekeltsége áll – számolt be a Világgazdaság. A kabinet szerint a lépés elkerülhetetlen, ha meg akarják védeni az ország energiaellátását és meg akarják fékezni az üzemanyagárak esetleges elszabadulását.

Rendkívüli rendelet készül – különállami felügyelet alá kerülhetnek a veszélyeztetett cégek

A Bloomberg információi szerint a bukaresti kormány sürgősségi rendeletet dolgoz ki, amely lehetőséget adna arra, hogy az állam különfelügyelet alá vonja azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók által kerülhetnek bajba. Bár a dokumentum nem nevez meg konkrét cégeket, Radu Marinescu igazságügyi miniszter nyíltan elismerte: a Petrotel finomítót üzemeltető Lukoil-leányvállalatot is érinteni fogja.