11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország jövedelem Orbán Viktor Európai Unió

Csak Magyar Péter meg ne lássa: az Európai Unió élmezőnyébe került Magyarország egy égetően fontos területen

2025. november 30. 11:37

Az adat bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.

2025. november 30. 11:37
null

Ahogy arról beszámoltunk, a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után Orbán Viktor vasárnap levelet intézett a DPK-tagokhoz. Az írásban a kormányfő a magyar gazdaság teljesítményét is értékelte. Mint írta, 2010 és 2024 között Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb jövedelemnövekedését produkálta, ami a miniszterelnök szerint bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.

Orbán Viktor kiemelte: 

2010 óta uniós élmezőnyben a hazai jövedelmek növekedési üteme. Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a háztartások egy főre jutó rendelkezésre álló reáljövedelme.”

A miniszterelnök adatai szerint a magyar növekedés 65 százalékos volt, amelyet csak Málta (72 százalék) és Románia (82 százalék) előzött meg. A kormányfő hozzátette, hogy az Unió egészét tekintve az átlagos jövedelemnövekedés 15,7 százalék volt, vagyis Magyarország eredménye ezt többszörösen meghaladta. 

„A háztartások által elkölthető és megtakarításra rendelkezésre álló teljes pénzösszeg hazai növekedése messze felülmúlta az uniós átlagot” – hangsúlyozta.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Képernyőkép

csulak
2025. november 30. 13:57
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
kukorikotkoda
2025. november 30. 13:46
Megszorítások itt is vannak, csak nem ez a neve. Áremelkedés. De ebbe senki nem gondol bele. Abba sem hogy EU- n belül Magyarországon költenek az emberek a legtöbbet élelmiszerre.
pina-noir-2
2025. november 30. 13:09
Romániában a reaálbér növekedést ugyanolyan ütemben vissza is veszik a megszorítások miatt. Ehhez hasonló fordulatot tavasszal meg kell akadályozni nálunk.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!