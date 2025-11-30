Csak Magyar Péter meg ne lássa: az Európai Unió élmezőnyébe került Magyarország egy égetően fontos területen

„Budapesten lesz vége” – olyan részlet látott napvilágot a háború lezárásáról, amit a legbátrabbak sem gondoltak volna
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
Az adat bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.
Ahogy arról beszámoltunk, a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után Orbán Viktor vasárnap levelet intézett a DPK-tagokhoz. Az írásban a kormányfő a magyar gazdaság teljesítményét is értékelte. Mint írta, 2010 és 2024 között Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb jövedelemnövekedését produkálta, ami a miniszterelnök szerint bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.
Orbán Viktor kiemelte:
2010 óta uniós élmezőnyben a hazai jövedelmek növekedési üteme. Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb mértékben a háztartások egy főre jutó rendelkezésre álló reáljövedelme.”
A miniszterelnök adatai szerint a magyar növekedés 65 százalékos volt, amelyet csak Málta (72 százalék) és Románia (82 százalék) előzött meg. A kormányfő hozzátette, hogy az Unió egészét tekintve az átlagos jövedelemnövekedés 15,7 százalék volt, vagyis Magyarország eredménye ezt többszörösen meghaladta.
„A háztartások által elkölthető és megtakarításra rendelkezésre álló teljes pénzösszeg hazai növekedése messze felülmúlta az uniós átlagot” – hangsúlyozta.
„Minden nappal közelebb araszolunk a békéhez” – véli Orbán Viktor.
A miniszterelnök elárulta a siker kulcsát.
Nyitókép: Képernyőkép