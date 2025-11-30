Csak Magyar Péter meg ne lássa: az Európai Unió élmezőnyébe került Magyarország egy égetően fontos területen

Ahogy arról beszámoltunk, a nyíregyházi háborúellenes gyűlés után Orbán Viktor vasárnap levelet intézett a DPK-tagokhoz. Az írásban a kormányfő a magyar gazdaság teljesítményét is értékelte. Mint írta, 2010 és 2024 között Magyarország az Európai Unió harmadik legnagyobb jövedelemnövekedését produkálta, ami a miniszterelnök szerint bizonyítja a kormány gazdaságpolitikájának hatékonyságát.

Orbán Viktor kiemelte: