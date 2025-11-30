Elszabadult a pokol Németországban: vízágyúkkal kellett utat törni a politikusoknak, a tömegben palesztin zászlók is feltűntek

Alkotmányvédelmi megfigyelés alá vonhatják a legnagyobb német ellenzéki pártot
Az alaptörvénnyel ellentétes törekvések gyanúja miatt vehetik megfigyelés alá az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot.
Háborús állapotok Gießenben: a baloldali blokád miatt Alice Weidelék csak rendőri konvojjal, könnygázfüggöny mögött tudtak bejutni a saját rendezvényükre.
Németország ismét politikai törésvonalak mentén feszül meg: Gießen városában több ezren vonultak utcára, hogy megakadályozzák az Alternatíva Németországért (AfD) új ifjúsági szervezetének indulását.
A demonstrálók 16 ponton torlaszolták el az utakat, buszokkal, élőláncokkal, ülőblokádokkal.
A rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett, miközben a pártvezetők – köztük Alice Weidel – csak rendőri konvojban tudtak bejutni a kongresszusi központba.
A kép egyértelmű: Németország politikai éghajlata tovább radikalizálódik, és a „szélsőjobboldalnak” tartott AfD körüli feszültség új szintre lépett – aggodalmaskodik az Euronews.
A tiltakozó szervezetek sokszínűsége mutatja, hogy az ellenállás messze nem csak baloldali aktivisták ügyévé vált – véli a baloldali hírportál.
A tömegben ott voltak a „Nagymamák a Jobboldal Ellen”, tanárszakszervezetek, baloldali diákszervezetek, civil mentőhálózatok,
sőt palesztin zászlók is felbukkantak.
A közös nevező: megakadályozni, hogy az AfD új ifjúsági szárnya – amely elődje, a Young Alternative feloszlatása után jött létre – szervezetten, legitim keretek között építkezhessen. A tüntetők szerint a párt „nem normális párt”, és a fiatalok szervezése egy veszélyes, hosszú távú stratégia része.
A kongresszus jelentősége túlmutat önmagán. Az AfD – amelyet a német alkotmányvédelmi hivatal korábban „bizonyítottan szélsőséges” szervezetként jelölt meg, ám a kutatások szerint így is a legnépszerűbb – most szűkebb ellenőrzés alatt működő, párthoz erősebben kötődő ifjúsági szervezetet akar létrehozni.
A Generation Germany munkanevet viselő új csoport célja világos:
a párt még szorosabban felügyelné a fiatal aktivistákat, hogy megelőzze a korábbi botrányokat.
A vezetők, köztük Tino Chrupalla, arról beszélnek, hogy „tanultak a hibákból”, és ezentúl jobban kézben tartják az ifjakat.
Ezt is ajánljuk a témában
Az alaptörvénnyel ellentétes törekvések gyanúja miatt vehetik megfigyelés alá az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot.
A gießeni tiltakozások világosan jelzik, hogy a társadalom egy jelentős része készen áll aktívan fellépni a „szélsőjobboldalnak” nevezett erők ellen – akár útlezárások árán is.
Ám az is látszik, hogy a tiltakozások mellékhatása lehet a párt további erősödése, hiszen hívei szerint ez bizonyítja, hogy az AfD ellen nem politikával, hanem erővel próbálnak fellépni.
Gießen tehát nem csupán egy német kisváros ügye volt: előképe lehet annak, hogyan zajlik majd a nagy európai politikai küzdelem a következő években.
Ezt is ajánljuk a témában
A karácsonyi vásárok annyira veszélyessé váltak, hogy már tankcsapdákra van szükség – a német közmédia mégis ünnepli a megoldást.
Nyitókép: Tonny Linke / AFP