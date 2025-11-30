Ft
AfD Alternatíva Németország vízágyú

Elszabadult a pokol Németországban: vízágyúkkal kellett utat törni a politikusoknak, a tömegben palesztin zászlók is feltűntek

2025. november 30. 12:08

Háborús állapotok Gießenben: a baloldali blokád miatt Alice Weidelék csak rendőri konvojjal, könnygázfüggöny mögött tudtak bejutni a saját rendezvényükre.

2025. november 30. 12:08
null

Németország ismét politikai törésvonalak mentén feszül meg: Gießen városában több ezren vonultak utcára, hogy megakadályozzák az Alternatíva Németországért (AfD) új ifjúsági szervezetének indulását. 

A demonstrálók 16 ponton torlaszolták el az utakat, buszokkal, élőláncokkal, ülőblokádokkal.

A rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett, miközben a pártvezetők – köztük Alice Weidel – csak rendőri konvojban tudtak bejutni a kongresszusi központba. 

A kép egyértelmű: Németország politikai éghajlata tovább radikalizálódik, és a „szélsőjobboldalnak” tartott AfD körüli feszültség új szintre lépett – aggodalmaskodik az Euronews.

A tiltakozó szervezetek sokszínűsége mutatja, hogy az ellenállás messze nem csak baloldali aktivisták ügyévé vált – véli a baloldali hírportál. 

A tömegben ott voltak a „Nagymamák a Jobboldal Ellen”, tanárszakszervezetek, baloldali diákszervezetek, civil mentőhálózatok, 

sőt palesztin zászlók is felbukkantak. 

A közös nevező: megakadályozni, hogy az AfD új ifjúsági szárnya – amely elődje, a Young Alternative feloszlatása után jött létre – szervezetten, legitim keretek között építkezhessen. A tüntetők szerint a párt „nem normális párt”, és a fiatalok szervezése egy veszélyes, hosszú távú stratégia része.

A kongresszus jelentősége túlmutat önmagán. Az AfD – amelyet a német alkotmányvédelmi hivatal korábban „bizonyítottan szélsőséges” szervezetként jelölt meg, ám a kutatások szerint így is a legnépszerűbb – most szűkebb ellenőrzés alatt működő, párthoz erősebben kötődő ifjúsági szervezetet akar létrehozni.

 A Generation Germany munkanevet viselő új csoport célja világos: 

a párt még szorosabban felügyelné a fiatal aktivistákat, hogy megelőzze a korábbi botrányokat.

A vezetők, köztük Tino Chrupalla, arról beszélnek, hogy „tanultak a hibákból”, és ezentúl jobban kézben tartják az ifjakat.

A gießeni tiltakozások világosan jelzik, hogy a társadalom egy jelentős része készen áll aktívan fellépni a „szélsőjobboldalnak” nevezett erők ellen – akár útlezárások árán is. 

Ám az is látszik, hogy a tiltakozások mellékhatása lehet a párt további erősödése, hiszen hívei szerint ez bizonyítja, hogy az AfD ellen nem politikával, hanem erővel próbálnak fellépni. 

Gießen tehát nem csupán egy német kisváros ügye volt: előképe lehet annak, hogyan zajlik majd a nagy európai politikai küzdelem a következő években.

Nyitókép: Tonny Linke / AFP

egonsamu-2
2025. november 30. 14:21
A rendörség szerint kb. húszezer balextrém randalírozott "békésen" és hajszolta és verte a szerintük nem antifás látogatókat. Többek között a Német Szakszervezetek Szövetsége és más "nemes" egyletek rendezvényein újságírokat is tettlegesen inzultáltak maszkos garázdák. Természetesen a "demokrácia" nevében és védelmében..... Dajcsland kaputt.... Ja Gießen város szocialista polgármesterrel és zöldkomenista rendörfönökkel rendelkezik. Csak annyit tettek ami abszolut elengedhetetlen volt, hogy lincseléseket és gyilkosságot megakadályozzák. A valaha létezett "legjobb Németországban".
csulak
2025. november 30. 13:56
a bruszeli minta jogallam Dajcsisztan valosagban !
ursula-van-de-lejjebb
2025. november 30. 13:46
Na, de mi is húzódik a háttérben, minek is kell hadsereget fenntartania Németországnak? Igen, igen, a saját népe ellen. Dehogy akarnak ők az Oroszok ellen háborúzni, az csak a beetetés és a végüket jelentené. Az AfD-ről fosnak. Kibújik a bolsevik a CDU-CSU pártszövetségből hamarosan, jelei már lépten-nyomon láthatók. Megértük, segítettük a német nemzet újraegyesítését, és megérjük a szétszakadásukat is. Érdekes lesz látni, hogy az oroszok és az usa a keletnémeteket támogatja majd, nem a Német Iszlám köztársaságot...
faramuci
2025. november 30. 13:43
Ugyanazok pénzelik a tömeget mint szerbiában.......mert ingyen a nagy semmiért én sem mennék ki az utcáraa tüntikézni
