Elszabadult a pokol Németországban: vízágyúkkal kellett utat törni a politikusoknak, a tömegben palesztin zászlók is feltűntek

A tiltakozó szervezetek sokszínűsége mutatja, hogy az ellenállás messze nem csak baloldali aktivisták ügyévé vált – véli a baloldali hírportál.

A tömegben ott voltak a „Nagymamák a Jobboldal Ellen”, tanárszakszervezetek, baloldali diákszervezetek, civil mentőhálózatok,

sőt palesztin zászlók is felbukkantak.

A közös nevező: megakadályozni, hogy az AfD új ifjúsági szárnya – amely elődje, a Young Alternative feloszlatása után jött létre – szervezetten, legitim keretek között építkezhessen. A tüntetők szerint a párt „nem normális párt”, és a fiatalok szervezése egy veszélyes, hosszú távú stratégia része.

A kongresszus jelentősége túlmutat önmagán. Az AfD – amelyet a német alkotmányvédelmi hivatal korábban „bizonyítottan szélsőséges” szervezetként jelölt meg, ám a kutatások szerint így is a legnépszerűbb – most szűkebb ellenőrzés alatt működő, párthoz erősebben kötődő ifjúsági szervezetet akar létrehozni.