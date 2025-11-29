„Rossz volt látni a fájdalmukat” – így vigasztalta Arne Slot Szoboszlait és Kerkezt a magyar válogatott drámája után

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot csak most árulta el, hogy külön is elbeszélgetett Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a magyar válogatott drámája után – mint ismert, a mieink egy 96. perces ír góllal maradtak le a világbajnoki pótselejtezőről két hete a Puskás Arénában megvívott sorsdöntő csoportmérkőzésen. A holland mester azt is elmondta, nagyon kettős érzések voltak benne játékosainak reakciói láttán.

Arne Slot személyesen is próbálta megvigasztalni Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost Liverpoolban (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)