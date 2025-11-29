„Rossz volt látni a fájdalmukat” – így vigasztalta Arne Slot Szoboszlait és Kerkezt a magyar válogatott drámája után

Mennyből a pokolba, avagy egy széttört álom képei: a magyar válogatott drámája a könnyeken át (GALÉRIA)
Van, amikor néhány fotó többet mond ezer szónál.
Ambivalens érzések dolgoztak a holland mesterben. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is nagyon maga alatt volt, miközben csapattársuk, Andy Robertson majd kiugrott a bőréből.
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot csak most árulta el, hogy külön is elbeszélgetett Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a magyar válogatott drámája után – mint ismert, a mieink egy 96. perces ír góllal maradtak le a világbajnoki pótselejtezőről két hete a Puskás Arénában megvívott sorsdöntő csoportmérkőzésen. A holland mester azt is elmondta, nagyon kettős érzések voltak benne játékosainak reakciói láttán.
A Liverpool.com idézte Slotot, aki elmondta: „Beszéltünk Dominikkel a magyar válogatott vereségéről, és Milossal is beszéltem.
Rendkívül csalódottak voltak, hogy ennyire közel álltak a vb-selejtezőhöz, aztán a hosszabbítás hosszabbításában buktak el, két cserét követően. Nagyon nehéz ezt lenyelni, főleg úgy, hogy közben meg látod, hogy a másik oldalon mit jelent egy ilyen rég nem látott siker Robbóéknak”
– fogalmazott Slot, arra utalva, hogy eközben a két csalódott magyar liverpooli klubtársával, Andy Robertsonnal meg érthető módon madarat lehetett volna fogatni azt követően, hogy a skót válogatott fantasztikus fordulatok után kiharcolta a világbajnoki szereplést. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem aggódik a szezon kimagaslóan legjobb liverpooli játékosának számító Szoboszlai miatt:
Rendben lesz, mert mindig ugyanolyan keményen dolgozik, ahogy csak tud, és ez nem lesz másként a jövőben sem.
Újabb öt európai válogatott vált biztos résztvevővé.
Juhász Roland szerint nem Mocsi Attilára kell ráhúzni a vizes lepedőt.
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)