Nincs dráma a magyar válogatottnál, de a szövetségi kapitány gyomirtásba fog

Szerinte „ez a torna leginkább arra jó, hogy tudják, merre ne menjenek és mi az, ami nem elfogadható”.

A kultúraépítésnek az a lényege, hogy állandóan kertészkedjünk, de úgy gondolom, most kell gyomot irtani bőven”

– közölte Majoross, aki azt is kihangsúlyozta: „nem gondolná, hogy dráma lenne, de kiderült, mire képesek ilyen összeállításban, ez pedig számára csalódást keltő.”

Lengyelország–Magyarország 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

gól: Lewandowski (7.), Kielbicki (25.), Slusarczyk (42.), Tycynski (51.), Narog (56.), illetve Terbócs (24.), Szabó (49.)

Franciaország–Olaszország 2–1