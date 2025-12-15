Nincs dráma a magyar válogatottnál, de a szövetségi kapitány gyomirtásba fog

Hoppon maradt a magyar sportcsatorna a hollandok elleni csúcsrangadó előtt
Férfi jégkorongcsapatunk szövetségi kapitánya csalódottan értékelt a hazai rendezésű Sárközy Tamás Emléktornát követően. Majoross Gergely nem gondolja, hogy dráma lenne a pont nélkül záró utolsó helyezett magyar válogatott háza táján, de sokan csalódást okoztak az elmúlt napokban, és ennek következménye lesz.
A magyar férfi jégkorong-válogatott 5–2-re kikapott a lengyel csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna vasárnapi zárómérkőzésén, ezzel nyeretlenül zárta a kupát, és utolsó, negyedik helyen végzett. A meccs után Majoross Gergely szövetségi kapitány értékelt az M4 Sport kamerája előtt.
„Az első harmad egyáltalán nem tetszett: azt éreztem, csak megyünk az események után. Összességében
csalódást keltő az, amit mi ebben a három napban jégre vittünk. Hogy ennek mi az oka és hogyan lehet orvosolni, az más kérdés, de azt gondolom, annál erősebb kultúránk van, minthogy így játsszunk bármikor is hazai közönség előtt”
– mondta a sportcsatornának a mieink 46 éves mestere.
Hozzátette: azért döntöttek amellett, hogy ilyen keretet hívjanak össze, hogy válaszokat kapjanak bizonyos kérdésekre. „Kaptunk válaszokat bőven, sajnos elég sok nemlegeset, ami rossz pozícióba hozza azokat az embereket, akik csalódást okoznak.
A válogatottnak viszont az a lényege, hogy ide csak a legjobbak jöhetnek, akiknek a hozzáállása és az intenzitása megfelel a nemzetközi jégkorong igényeinek”
– folytatta a kapitány.
Szerinte „ez a torna leginkább arra jó, hogy tudják, merre ne menjenek és mi az, ami nem elfogadható”.
A kultúraépítésnek az a lényege, hogy állandóan kertészkedjünk, de úgy gondolom, most kell gyomot irtani bőven”
– közölte Majoross, aki azt is kihangsúlyozta: „nem gondolná, hogy dráma lenne, de kiderült, mire képesek ilyen összeállításban, ez pedig számára csalódást keltő.”
Lengyelország–Magyarország 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)
gól: Lewandowski (7.), Kielbicki (25.), Slusarczyk (42.), Tycynski (51.), Narog (56.), illetve Terbócs (24.), Szabó (49.)
Korábban:
Franciaország–Olaszország 2–1
Pénteken játszották:
Olaszország–Magyarország 2–1
Lengyelország–Franciaország 4–3, szétlövés után
Szombaton játszották:
Franciaország–Magyarország 5–2
Lengyelország–Olaszország 4–2
A végeredmény: 1. Lengyelország 8 pont, 2. Franciaország 7, 3. Olaszország 3, 4. Magyarország 0
A magyar válogatott nyerte a Milánóban rendezett junior (U20) divízió I/B jégkorong-világbajnokságot, ezzel visszajutott a divízió I/A-ba. A hazai szövetség honalapja szerint az együttes a litvánok elleni 4–0-s sikerrel kezdett, majd Észtországot 3–1-re, Lengyelországot pedig hosszabbítás után 4–3-ra győzte le. Szombaton ugyan 4–1-re alulmaradt a házigazda olaszokkal szemben, de a vasárnapi zárónapon Japán ellen újra nyert, mégpedig magabiztosan, 6–1-re, ezzel megszerezte a feljutást érő első helyet.
