Elkezdődött a választás: 3 százalék alatt a részvétel Józsefvárosban

A főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben képviselő-választást tartanak, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület - Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Párbeszéd-A Zöldek Pártja - Szikra Mozgalom Egyesület - LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott. Öt jelölt indul: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP). A választói névjegyzékben több mint 4200-an szerepelnek.

Részvételi adatok

Reggel 9 óráig 98 ember voksolt a körzetben, ez 2,32 százalékos részvételnek felel meg. 2024. június 9-én ugyanebben az időpontban a választókerületben már 6,35 százalékos volt a részvétel.

Reggel 7 óráig 5 ember voksolt a körzetben, ez 0,12 százalékos részvételnek felel meg -

közölte a jozsefvaros.hu. 2024. június 9-én ugyanebben az időpontban a választókerületben már 0,99 százalékos volt a részvétel.