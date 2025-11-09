Ft
11. 09.
vasárnap
Elkezdődött a választás: 3 százalék alatt a részvétel Józsefvárosban

Elkezdődött a választás: 3 százalék alatt a részvétel Józsefvárosban

2025. november 09. 07:14

Reggel hét óriáig 0,12 százalékos volt a részvétel a józsefvárosi 8-as számú választókerületben tartott időközi választáson.

2025. november 09. 07:14
null

A főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben képviselő-választást tartanak, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület - Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Párbeszéd-A Zöldek Pártja - Szikra Mozgalom Egyesület - LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott. Öt jelölt indul: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP). A választói névjegyzékben több mint 4200-an szerepelnek.

Részvételi adatok

Reggel 9 óráig 98 ember voksolt a körzetben, ez 2,32 százalékos részvételnek felel meg. 2024. június 9-én ugyanebben az időpontban a választókerületben már 6,35 százalékos volt a részvétel. 

Reggel 7 óráig 5 ember voksolt a körzetben, ez 0,12 százalékos részvételnek felel meg -

 közölte a jozsefvaros.hu. 2024. június 9-én ugyanebben az időpontban a választókerületben már 0,99 százalékos volt a részvétel. 

Nyitókép: MTI

 

masikhozzaszolo
•••
2025. november 09. 10:06 Szerkesztve
Szerintem Sanyika győz. Van ott elég drogos szavazó. És akkor az demokratikus képviselet. A balos többséget nem érinti. Az megvan, meg is marad.
0
0
csicseriborso3
2025. november 09. 09:13
Csáki Judit most pártmegfigyelő ?
1
1
Ízisz
2025. november 09. 07:58
Z. Szombaton 7 óráig, mégis hány szavazónak kellett volna elmenni???😬 Egyébként is egy többségében zülött, drogos kerületben, milyen változásra lehetne számítani, ahol a polgármester ezek kedvére teszi a dolgát... Minél hülyébb vagy, annál több pénz kerül a zsebébe!!! 💯😡👎
4
1
nogradi
2025. november 09. 07:44
Itt indul a fideszes szépséges Biri néne.
1
13
