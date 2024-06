A videójáték-zenék apostolai – BDZ Gamer Symphony 2.0, a magyar csoda

A műfaj legnagyobbjai

Egy kevéske cosplay-show után, ha nem is klasszikussal indított a zenekar, ezért senki nem panaszkodhat, hiszen a League of Legends játékhoz írt The Callal szinte berobbantak a zenészek a színpadra, az i-re pedig az énekes, Simon Zoltán András tette fel a pontot. Még aki a játékért nincs oda (jelen!), az is csak elismerően bólogatott, a bombasztikus nyitány megteremtette az alaphangulatot, innentől pedig már nehéz volt elképzelni, hogy bármi rosszul süljön el. Az 1999-es, világháborús FPS, a Medal of Honor, melynek maga Steven Spielberg volt a producere, mára már klasszikusnak számít, ahogy csodálatos dallamai is, a háborús övezetté varázsolt háttér pedig csak hozzáadott az atmoszférához, az előadás varázsához.

Ez a varázslat pedig végig megmaradt. A ráadást leszámítva két nagyobb blokkra bontott, szünettel együtt kb. 3 órás koncert rengeteg modern és számos klasszikus videójáték zenéjét hozta. Persze ízlések és pofonok, de talán a Heroes of the Storm, a Battlefield 3 és a Baldur's Gate 3 is nyugodtan kiemelhető, miközben

egy-egy esetben színpadi táncosok tettek hozzá az audiovizuális élményhez, nagyon ötletes és látványos koreográfiával, ami a már önmagában is remek zenéket dobta fel.

A The Witcher 3 szlávos dallamai éppen úgy új erőre kaptak ettől a kis extra adaléktól, mint mondjuk, az Assassin's Creed közkedvelt momentumai. Ne feledjük! A videójáték-zene eleve nemcsak a hangokról szól, annál jóval több, ezt pedig maximálisan sikerült átadni.