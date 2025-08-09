Tragédia Fejér vármegyében: fiatal mentős és férje halt meg egy balesetben

Tragédia a Honvédségnél - rövid időn belül két magyar katona is meghalt
Mindkét esetben szakértők vizsgálják a halál körülményeit.
A szolgálatot követően.
Közlekedési
balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje
– közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében.
Az áldozat
az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt,
aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete
nappalos szolgálatát követően történt
– írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak.
Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció. Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala