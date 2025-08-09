Ft
mentő Országos Mentőszolgálat tragédia baleset

Tragédia Fejér vármegyében: fiatal mentős és férje halt meg egy balesetben

2025. augusztus 09. 13:56

A szolgálatot követően.

2025. augusztus 09. 13:56
null

Közlekedési 

balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje

 – közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében.

Az áldozat 

az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt,

 aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete 

nappalos szolgálatát követően történt

 – írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak.

Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció. Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

letsgobrandon-2
2025. augusztus 09. 13:59
RIP
