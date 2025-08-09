Ft
Sesko Newcastle Manchester United Alexander Isak RB Leipzig Premier League

Belerondíthat Klopp tanácsa a liverpooli tervekbe

2025. augusztus 09. 16:23

A Manchester United hivatalosan is bejelentette az RB Leipzigtől szerződtetett Benjamin Sesko érkezését.

2025. augusztus 09. 16:23
null

A Manchester United szombat délután hivatalosan is bejelentette Benjamin Sesko leigazolását, a „Vörös Ördögök” végül 76,5 millió eurót fizetnek az RB Leipzignek, ami bónuszokkal együtt további 8,5 millióval emelkedhet.

A lipcseieknél 2023 óta 64 bajnokin 27 gólt szerző, fél Európa által körbeudvarolt szlovén támadóért a United mellett a Newcastle is hivatalos ajánlatot tett, Sesko azonban – a hírek szerint többek között a Red Bull-futballfőnök Jürgen Klopp tanácsára – végül a manchesterieket választotta. 

Ez többeket is kiakasztott, a nyilván nem elfogulatlan egykori newcastle-i klublegenda, a Premier League-gólrekorder Alan Shearer például nyilvánosan füstölgött értetlenségében, hogy egy ilyen kaliberű csatár egy Bajnokok Ligája-induló együttes helyett inkább a legutóbbi bajnoki kiírás 15. helyén záró csapathoz ír alá...

A „Szarkákat” több okból is bosszanthatja, hogy ismét hoppon maradtak. Egyrészt ezen a nyáron már a második csatárkiszemeltjüket viszik el az orruk elől – nemrég ugye a Liverpool csapta le a kezükről Hugo Ekitikét –, másrészt ezzel minden bizonnyal tovább húzódik Alexander Isak kálváriája is. 

A szintén a címvédő Liverpoolba vágyódó, a 'Castle előszezonját ezért kvázi bojkottáló svéd sztár szappanoperája jelenleg éppen ott tart, hogy már a csapatépítő grillpartira sem hívták meg „büntetésből”, 

a klub viszont ezzel együtt is leszögezte, önkényes játékossztrájk ide vagy oda, kizárólag abban az esetben hajlandók eladni Isakot, ha megtalálták a svéd gólgép megfelelő utódját.

 Ám így, hogy Ekitiké után Seskóról is lemaradtak, nagy kérdés a hogyan tovább – angol hírek szerint ezek után jó eséllyel a brentfordi Yoane Wissára mehetnek rá, ugyanakkor a kongói játékos azért nem egy kategória a másik kettővel... 

Arne Slot liverpooli vezetőedző eközben úgy fogalmazott, már most is megvan a kellő variációs lehetőség és keretmélység a csapatában, vagyis burkoltan utalt arra, hogy nem életbevágó a csak őrült összegért, 150 millió euró környékén mozdítható Isak megszerzése (amiért egyébként is folyamatos kritikaáradat zúdul a címvédőre). A holland mester hozzátette, ettől még persze továbbra is folyamatosan figyelik a piacot és a potenciálisan mozdítható célpontokat, szóval 

jelenleg csak az biztos, hogy semmi sem biztos: ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, az állítólagos combsérüléséből lábadozó Isak hol lesz a jövő pénteki szezonnyitón...

(Nyitókép: Ronny Hartmann / AFP)

