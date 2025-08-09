Belerondíthat Klopp tanácsa a liverpooli tervekbe

A Manchester United szombat délután hivatalosan is bejelentette Benjamin Sesko leigazolását, a „Vörös Ördögök” végül 76,5 millió eurót fizetnek az RB Leipzignek, ami bónuszokkal együtt további 8,5 millióval emelkedhet.

A lipcseieknél 2023 óta 64 bajnokin 27 gólt szerző, fél Európa által körbeudvarolt szlovén támadóért a United mellett a Newcastle is hivatalos ajánlatot tett, Sesko azonban – a hírek szerint többek között a Red Bull-futballfőnök Jürgen Klopp tanácsára – végül a manchesterieket választotta.

Ez többeket is kiakasztott, a nyilván nem elfogulatlan egykori newcastle-i klublegenda, a Premier League-gólrekorder Alan Shearer például nyilvánosan füstölgött értetlenségében, hogy egy ilyen kaliberű csatár egy Bajnokok Ligája-induló együttes helyett inkább a legutóbbi bajnoki kiírás 15. helyén záró csapathoz ír alá...

A „Szarkákat” több okból is bosszanthatja, hogy ismét hoppon maradtak. Egyrészt ezen a nyáron már a második csatárkiszemeltjüket viszik el az orruk elől – nemrég ugye a Liverpool csapta le a kezükről Hugo Ekitikét –, másrészt ezzel minden bizonnyal tovább húzódik Alexander Isak kálváriája is.