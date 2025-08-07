Ft
08. 07.
csütörtök
Hugo Ekitiké Alexander Isak Jamie Carragher Liverpool FC

Egy nap alatt több mint félmillióan nézték meg, ahogy a klubikon a Liverpoolt kritizálja

2025. augusztus 07. 14:41

Jamie Carragher nem adna 150 millió eurót Alexander Isakért, nem érti, hol fog Hugo Ekitiké szerepelni a csapatban, a Vörösök átigazolási politikáját pedig nem átgondoltnak tartja.

2025. augusztus 07. 14:41
null

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédőjének átigazolási politikáját kritizálta az 1,49 millió feliratkozóval rendelkező The Overlap című podcast-sorozat egyik műsorában a Liverpool egykori saját nevelésű angol válogatott védője, klubikonja, Jamie Carragher. Az adást egy nap alatt – cikkünk írásakor – több mint 550 ezren nézték meg.

A Vörösök mezét összesen 737 alkalommal viselő korábbi bekk szerint „furcsa, hogy a 'Pool vesz egy csatárt, majd akar még egyet, drágábban.” 

Ez nem tűnik átgondoltnak.

 

Volt egyesülete első számú kiszemeltjével, a Newcastle United svéd támadójával, Alexander Isakkal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy „kiváló igazolás lenne, de szurkolói szemmel nézve nem akarja, hogy a Liverpool 150 millió fontot költsön rá.” Már csak azért sem, mert ennyi pénzt egy Kylian Mbappé-kaliberű játékosért szoktak fizetni – tette hozzá. 

Carraghernek elsősorban az szúrja a szemét, hogy a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató csapat nemrégiben igazolta le Hugo Ekitikét a német Eintracht Frankfurttól 91,5 millió euróért (79 millió font). Ennek ellenére Arne Slot együttese erőfeszítéseket tesz Isak megszerzésére is, ugyanarra a posztra, ráadásul egy jóval nagyobb összegért – emlékeztet a Sportal. 

A jelenleg televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher úgy véli, a majdnem 80 millió font túl sok egy cserejátékosért. „Hol fog Ekitiké játéklehetőséghez jutni?” – tette fel a kérdést, majd arra jutott, hogy Slot kénytelen lesz valahová a bal szélre tenni a 23 éves franciát.

A legendás hátvéd egyébként a 25 esztendős Isakot is kritizálta az időzítés miatt: „Miért nem mondta ő vagy az ügynöke a Newcastle-nek hónapokkal ezelőtt, hogy távozni akar? Most minden olyan kaotikusnak tűnik.”

Eközben a gárda uruguayi csatára, Darwin Núnez 53 millió euróért (ez bónuszokkal együtt tovább nőhet) szerződik a szaúdi Al-Hilalhoz, amelynek edzője a korábbi Inter-edző, az olasz Simone Inzaghi. Az angol sajtó szerint Núnez három évre ír alá, a fizetése a maximális, heti 458 ezer euró (181,69 millió forint) lesz – ennyit még Mohamed Szalah sem keres a Vörösöknél...

Fotó: Darren Staples / AFP

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!