Egy nap alatt több mint félmillióan nézték meg, ahogy a klubikon a Liverpoolt kritizálja

Volt egyesülete első számú kiszemeltjével, a Newcastle United svéd támadójával, Alexander Isakkal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy „kiváló igazolás lenne, de szurkolói szemmel nézve nem akarja, hogy a Liverpool 150 millió fontot költsön rá.” Már csak azért sem, mert ennyi pénzt egy Kylian Mbappé-kaliberű játékosért szoktak fizetni – tette hozzá.

Carraghernek elsősorban az szúrja a szemét, hogy a három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató csapat nemrégiben igazolta le Hugo Ekitikét a német Eintracht Frankfurttól 91,5 millió euróért (79 millió font). Ennek ellenére Arne Slot együttese erőfeszítéseket tesz Isak megszerzésére is, ugyanarra a posztra, ráadásul egy jóval nagyobb összegért – emlékeztet a Sportal.

A jelenleg televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher úgy véli, a majdnem 80 millió font túl sok egy cserejátékosért. „Hol fog Ekitiké játéklehetőséghez jutni?” – tette fel a kérdést, majd arra jutott, hogy Slot kénytelen lesz valahová a bal szélre tenni a 23 éves franciát.