győr Dr Fekete Dávid Győr-Szol Zrt Győr-Szol Fekete Dávid Pintér Bence

Helyretette az óbaloldali polgármestert az önkormányzati cég vezetője Győrben

2025. augusztus 09. 15:11

800 ezer szabályosan elköltött forint miatt támadja Pintér Bence a városi céget, amelynek egymilliárdos hiányt okozott.

2025. augusztus 09. 15:11
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Az önkormányzati média után új ellenséget talált magának Pintér Bence, az óbaloldali pártok összefogásával hatalomra került győri polgármester: a város legnagyobb közszolgáltató cégét, a Győr-Szolt. Pintér Bence Facebook-posztban, a polgármester kampánylapként használt újsága, az Úgytudjuk.hu pedig korábban cikkben kifogásolta, hogy Fodor Roland helyi vállalkozó, a Civilek Győrért nevű helyi civilszervezet önkormányzati képviselője havi 800 ezer forintért kommunikációs és marketingmunkát végez a Győr-Szolnak.

Fodor 2014 óta tagja a győri önkormányzatnak, első ciklusát jobbikos képviselőként vitte végig, a másodikat 2019-től a Pintér Bencét ma támogató pártokat is magában foglaló teljes ellenzéki összefogás képviselőjeként, s a tavalyi önkormányzati választások óta dolgozik a Civilek Győrért színeiben – fideszes sosem volt. A képviselő az üggyel kapcsolatban elmondta:

„Régóta foglalkozom egyéni vállalkozóként üzleti tanácsadással, hasonló feladatot számtalanszor láttam már el. Három ajánlattevőtől kértek be ajánlatot, mivel az enyém volt a legkedvezőbb, így velem szerződött le a cég.”

„Sajnos október óta olyan közhangulat uralkodik a városban, hogy a győriekért dolgozó cégek, és cégvezetők is politikai támadásoknak vannak méltatlanul kitéve. Ezeknek a kezelését, a közbizalom megtartását, a cég brandjének megőrzését kell tanácsaimmal segítenem” – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy „a közgyűlés tagjai közül csak a polgármester és az alpolgármester főállású politikus, a többieknek van civil állása. Nekem ez a civil foglalkozásom, ebben dolgozom évek óta. Nem gondolom, hogy például egy képviselőnek választott óvónőnek fel kellene mondania, mert az önkormányzat az óvoda fenntartója.”

Most megszólalt a helyi önkormányzati hírportálnak, a Győr Plusznak nyilatkozva Sárkány Péter, a megtámadott Győr-Szol elnök-vezérigazgatója is. Sárkány elmondta: „A feladatkörre a jogszabályoknak megfelelően pályázatot írtunk ki, a legkedvezőbb ajánlat három különböző ajánlat közül került kiválasztásra. A szerződés összege, a jogszabályoknak megfelelően látható a közzétételi listában, ebben eddig sem volt semmiféle titok.”

Az elnök-vezérigazgató kifogásolta: „Ez a fajta kommunikáció, különösen a város első emberétől rendkívül kedvezőtlen színben tünteti fel a Győr-Szol Zrt.-t, holott az a város legnagyobb, saját tulajdonában lévő cége. A polgármester bejegyzése szükségtelenül negatív kontextusba helyezi az eredeti, nyilvános tényt, úgy beállítva, mintha az helytelen gyakorlatot feltételezne a társaságunknál. Az ilyen szándékkal megírt posztok a társaság megítélését erőteljesen rombolják, pedig a Győr-Szol Zrt. – mint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cég – minden munkatársa a városért dolgozik.”

Sárkány szerint nincs rendben az sem, hogy Fodor Roland külsős szerződése mellett más vádakkal is illeti a céget, melyekre azonban nem hoz bizonyítékot:

„A Tiszta Szívvel a Városért frakció és Győr Megyei Jogú Város vezetése nem ért egyet a győri önkormányzati cégek és intézmények jelenlegi gyakorlatával, miszerint a győri képviselők megválasztásuk után győri önkormányzati ingatlanban lakhatnak, győri önkormányzati intézményben lehetnek vezetők és győri önkormányzati cégeknek számlázhatnak be” – írta a polgármester. Sárkány ezt az állítást is helyretette, jelezve:

a Győr-Szolnak nincs joga az önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölésére, azt az önkormányzat, azaz Pintérék maguk végzik.

Az önkormányzati cég gazdálkodását kritizáló polgármestert az elnök-vezérigazgató emlékeztette arra is, hogy nem most ad először tanácsot a Győr-Szolnak – Pintér Bence ugyanis korábban hónapokig húzta a városüzemeltetési szerződés aláírását a céggel, amelynek így nem volt lehetősége például lekaszálni a győri közterületeket, azok egy részét figyelemfelhívás gyanánt a helyi Fidesz-frakció kaszálta le. „A polgármester döntése nyomán egymilliárd forintos forráshiánya keletkezett a cégnek, ezáltal közvetve Győr városának is, hiszen hosszú időn át késlekedett a városüzemeltetési szerződésünk aláírásával.

Az ilyen jellegű tanácsok nem csak szükségtelenek, de hátrányt is okoznak a város legnagyobb önkormányzati cégének” – fogalmazott Sárkány.

A polgármester vádaskodására reagálva a kétharmados fideszes többségű győri közgyűlés úgy döntött, hogy az önkormányzati cégek beszámolóit a továbbiakban a nyilvánosan követhető közgyűlés tárgyalja majd.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

westend
2025. augusztus 09. 16:36
ez a pintér egy ostoba, rosszindulatú balf@sz. Mandisként még itt is irkált időnként - általában el lett küldve melegebb éghajlatra, teljes joggal. Hogyan tudták győrben megválasztani - talány..
kbs-real
2025. augusztus 09. 16:30
1. Önkormányzati képviselő válalkozóként szerintem se fogadjon el megrendelést a saját önkormányzata cégétől. (Pláne ne ilyen megfoghatatlan tartalommal, hogy "üzleti tanácsadás". 2. Pintér Bence egy paraszt. 3. És mint ilyen, inkább maradványjobbikos, mint "óbaloldali". (És ha jól sejtem, a Tiszába tart.)
