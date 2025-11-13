Feketeöves baloldalival találkozhat Magyar Péter Győrben

Pintér Bence 2015-ben úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság által bejelentett intézkedéscsomag bevándorlás- és menekültügyben, amelyben menekültek befogadására kötelezik az országokat, valójában „összességében jó lehet Magyarországnak”.

Később olyan kérdéseket tett fel, miszerint: kell-e Európának ennyi bevándorló, elbírunk-e ennyi menekülttel? Szerinte ez csupa olyan felvetés, melynek eldöntéséhez arra lenne szükség, hogy minden egyes menedékkérőt regisztráljunk valahol, kérelmét pedig alapos vizsgálatnak tegyük ki. Majd gy fogalmazott:

egyetért a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ folyamatos állásfoglalásaival –

miszerint Magyarországon az új rendszerrel tulajdonképpen megszűnt a menedékjog, és minden szempontból sérültek a menedékkérők jogai.

Néhány év múlva, 2020-ban pedig egy komment-folyamban egyenesen hazugságnak titulálta a bevándorlást.