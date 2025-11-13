Ft
11. 13.
csütörtök
rezsicsökkentés családtámogatás migránskvóta Magyar Péter menekültügy Pintér Bence

Feketeöves baloldalival találkozhat Magyar Péter Győrben

2025. november 13. 14:54

Pintér Bence korábban támadta a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és a bevándorlásellenes politikát is.

2025. november 13. 14:54
null

Úgy tűnik, egy feketeöves baloldalival – Pintér Bencével – találkozhat Magyar Péter Győrben. A Tisza Párt vezetőjének országjárásának november 15-i, győri helyszíne a Bécsi kapu tér lesz.

De ki is az a Pintér Bence, akivel Magyar találkozhat?

Pintér Bence 2018 júniusa és 2021 között az Azonnali újságírója, főszerkesztő-helyettese, majd megbízott főszerkesztője volt. 2019 nyarától az Ugytudjuk.hu nyugat-magyarországi internetes portál győri főmunkatársa. 2023-ban pedig alapítója, majd elnöke lett a Tiszta Szívvel a Városért győri lokálpatrióta egyesületnek. Az egyesület 2023-ban bejelentette, hogy polgármesterjelöltje a 2024-es önkormányzati választáson Pintér Bence lesz.

A képen szöveg, Emberi arc, képernyőkép, személy látható Előfordulhat, hogy az AI által létrehozott tartalom helytelen.

Támogatja a migránskvótát 

Pintér Bence 2015-ben úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság által bejelentett intézkedéscsomag bevándorlás- és menekültügyben, amelyben menekültek befogadására kötelezik az országokat, valójában „összességében jó lehet Magyarországnak”.

Később olyan kérdéseket tett fel, miszerint: kell-e Európának ennyi bevándorló, elbírunk-e ennyi menekülttel? Szerinte ez csupa olyan felvetés, melynek eldöntéséhez arra lenne szükség, hogy minden egyes menedékkérőt regisztráljunk valahol, kérelmét pedig alapos vizsgálatnak tegyük ki. Majd gy fogalmazott: 

egyetért a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ folyamatos állásfoglalásaival – 

miszerint Magyarországon az új rendszerrel tulajdonképpen megszűnt a menedékjog, és minden szempontból sérültek a menedékkérők jogai.

Néhány év múlva, 2020-ban pedig egy komment-folyamban egyenesen hazugságnak titulálta a bevándorlást.

A képen szöveg, képernyőkép, Betűtípus, szoftver látható Automatikusan generált leírás

Támadja a rezsicsökkentést

Pintér Bence míg a migránskvótát támogatja, addig a rezsicsökkentést pedig támadja. 2013-ban például úgy fogalmazott ennek kapcsán,  hogy

a rezsicsökkentés a nép ópiuma.

Pintér úgy véli ugyanis a Fidesznek a kétharmados felhatalmazás birtokában sem sikerült látványos eredményeket felmutatnia.  Szerinte a kérdés az, hogy a választók mennyire érzékelik ezt a jobban teljesítést, és erre talált ki a Fidesz „valami egészen döbbenetes jó módszert” – a rezsicsökkentést. Pintér ezután feltette a kérdést: vajon népbarát-e az a rendszer, amely elhiteti polgáraival, hogy semmit sem kell tenniük azért, hogy jobb legyen nekik?

Egy évvel később pedig – ugyanebben a témában – arról elmélkedett, hogy számára a siker garantáltnak tűnik, hiszen a „rezsicsökkentés nevű abrakadabra” mindenható, mindent elsöprő kulcsszóként, alfaként és omegaként jelent meg a közbeszédben.

Kritizálta a kormány családpolitikáját 

Pintér ezeken felül a kormány családpolitikai intézkedéseibe is beleszállt. Szerinte ugyanis 

hiába dobálják két marokkal a pénzt a gyereket vállalóknak, ha egyszer manapság nem divat ez az egész”. 

Minél jobban belemászik azonban az ágyunkba a kormány, annál kevésbé lesz menő gyereket csinálni. (…) Ami kevésbé jó, az az, hogy továbbra is csak azzal próbálkoznak, hogy hozzávágnak némi pénzt az emberekhez, a gyerekvállalási kedv csökkenésének okait azonban nem csak itt kéne keresni. (…) Ráadásul minél inkább megpróbál bemászni a hatalom a hálószobánkba, annál inkább ellenszenves lesz a dolog, annál inkább az a vonal erősödik, hogy gyermeket nem vállalni valójában menő dolog, hiszen amit bajszos-öltönyös emberek akarnak rád erőltetni, az általában nem menő. (...) Addig pedig örülhetnek a nagycsaládosok, meg például én: már csak egy-két gyereknyire vagyok attól, hogy eljöjjön a fideszes Kánaán. Hurrá!” – nyilvánult meg ennek kapcsán Pintér Bence.

***

Nyitókép: Pintér Bence Facebook-oldala

 

VeressZoltán
2025. november 13. 16:51
Kommunista! Metamorfózis a neved!
0
0
nemmondom-3
2025. november 13. 16:43
Kik az edzők és ki lesz a vezető bíró?
0
0
kuzmics
2025. november 13. 16:24
Pintér Bence már a Mandi munkatársaként is kakukktojás volt.
1
0
akoba
2025. november 13. 16:05
És mi lesz? Jól megértik egymást, vagy elkerülik egymást? Érdekes lesz. Amúgy 3 gyermeke van, és bizonyosan - az Orbán kormány által biztosított - semmilyen ezzel járó kedvezményt nem vesz igénybe. :DDD
7
0
