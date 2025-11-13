Feketeöves baloldalival találkozhat Magyar Péter Győrben

Úgy tűnik, a „független-objektív” 24. hu 50 ezer karakteres Magyar Péter-interjújába Ukrajna kérdése már nem fért bele
A legfontosabb kérdések közül néhány kimaradt, ami erősen azt az érzetet kelti, mintha ez lett volna az interjú feltétele.
Pintér Bence korábban támadta a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és a bevándorlásellenes politikát is.
Úgy tűnik, egy feketeöves baloldalival – Pintér Bencével – találkozhat Magyar Péter Győrben. A Tisza Párt vezetőjének országjárásának november 15-i, győri helyszíne a Bécsi kapu tér lesz.
Pintér Bence 2018 júniusa és 2021 között az Azonnali újságírója, főszerkesztő-helyettese, majd megbízott főszerkesztője volt. 2019 nyarától az Ugytudjuk.hu nyugat-magyarországi internetes portál győri főmunkatársa. 2023-ban pedig alapítója, majd elnöke lett a Tiszta Szívvel a Városért győri lokálpatrióta egyesületnek. Az egyesület 2023-ban bejelentette, hogy polgármesterjelöltje a 2024-es önkormányzati választáson Pintér Bence lesz.
Pintér Bence 2015-ben úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság által bejelentett intézkedéscsomag bevándorlás- és menekültügyben, amelyben menekültek befogadására kötelezik az országokat, valójában „összességében jó lehet Magyarországnak”.
Később olyan kérdéseket tett fel, miszerint: kell-e Európának ennyi bevándorló, elbírunk-e ennyi menekülttel? Szerinte ez csupa olyan felvetés, melynek eldöntéséhez arra lenne szükség, hogy minden egyes menedékkérőt regisztráljunk valahol, kérelmét pedig alapos vizsgálatnak tegyük ki. Majd gy fogalmazott:
egyetért a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ folyamatos állásfoglalásaival –
miszerint Magyarországon az új rendszerrel tulajdonképpen megszűnt a menedékjog, és minden szempontból sérültek a menedékkérők jogai.
Néhány év múlva, 2020-ban pedig egy komment-folyamban egyenesen hazugságnak titulálta a bevándorlást.
Pintér Bence míg a migránskvótát támogatja, addig a rezsicsökkentést pedig támadja. 2013-ban például úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy
a rezsicsökkentés a nép ópiuma.
Pintér úgy véli ugyanis a Fidesznek a kétharmados felhatalmazás birtokában sem sikerült látványos eredményeket felmutatnia. Szerinte a kérdés az, hogy a választók mennyire érzékelik ezt a jobban teljesítést, és erre talált ki a Fidesz „valami egészen döbbenetes jó módszert” – a rezsicsökkentést. Pintér ezután feltette a kérdést: vajon népbarát-e az a rendszer, amely elhiteti polgáraival, hogy semmit sem kell tenniük azért, hogy jobb legyen nekik?
Egy évvel később pedig – ugyanebben a témában – arról elmélkedett, hogy számára a siker garantáltnak tűnik, hiszen a „rezsicsökkentés nevű abrakadabra” mindenható, mindent elsöprő kulcsszóként, alfaként és omegaként jelent meg a közbeszédben.
Pintér ezeken felül a kormány családpolitikai intézkedéseibe is beleszállt. Szerinte ugyanis
hiába dobálják két marokkal a pénzt a gyereket vállalóknak, ha egyszer manapság nem divat ez az egész”.
„Minél jobban belemászik azonban az ágyunkba a kormány, annál kevésbé lesz menő gyereket csinálni. (…) Ami kevésbé jó, az az, hogy továbbra is csak azzal próbálkoznak, hogy hozzávágnak némi pénzt az emberekhez, a gyerekvállalási kedv csökkenésének okait azonban nem csak itt kéne keresni. (…) Ráadásul minél inkább megpróbál bemászni a hatalom a hálószobánkba, annál inkább ellenszenves lesz a dolog, annál inkább az a vonal erősödik, hogy gyermeket nem vállalni valójában menő dolog, hiszen amit bajszos-öltönyös emberek akarnak rád erőltetni, az általában nem menő. (...) Addig pedig örülhetnek a nagycsaládosok, meg például én: már csak egy-két gyereknyire vagyok attól, hogy eljöjjön a fideszes Kánaán. Hurrá!” – nyilvánult meg ennek kapcsán Pintér Bence.
***
Nyitókép: Pintér Bence Facebook-oldala