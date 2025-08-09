Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Big Tech Európa piac hiba Ursula von der Leyen egyezmény Trump vám EU

Trump kiütötte a nyeregből Von der Leyen-t: Európa megalázó kereskedelmi egyezményt kötött

2025. augusztus 09. 12:17

Az Európai Unió vezetői aláírták a Trump által diktált megalázó kereskedelmi megállapodást, amelyben Európa mindent odaadott, míg semmit sem kapott cserébe. A háttérben zajló politikai manőverek és a mérlegelt hibák hosszú távú következményekkel járhatnak a kontinens számára.

2025. augusztus 09. 12:17
null

Európa legutóbb egy hasonló megalázó helyzetbe került, mint Kína 1842-ben a Nanjingi Szerződés aláírásakor – értékelt Yanis Varoufakis, volt görög pénzügyminiszter, miután az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, Trump skót golfpályáján írta alá azt az egyezményt, amelyben 

Európa mindent felajánlott, míg a semmi sem volt, amit cserébe kapott. 

Trump számára ez a megállapodás lehetőséget ad arra, hogy még keményebb feltételeket szabjon Európának, miközben minden eszközt kihasznál, hogy megalázza az Uniót.

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő szerint a kereskedelmi megállapodás szembetűnő részletei éppoly sértőek Európa számára, mint Kína számára voltak a XIX. század közepén. Míg az amerikai termékek vámmentesen kerülnek az európai piacra, addig 

Európa exportjai súlyos vámokkal találják szemben magukat, beleértve a 50 százalékos vámot a acél- és alumíniumipari termékekre. 

Továbbá, a megállapodás alapján Európa az amerikai Big Tech cégek adóztatásáról lemond, miközben gigantikus összegeket ígér Trumpnak, hogy támogassa az amerikai gazdaságot, 1,35 billió dolláros összegben.

Európa politikai hibákat követett el a tárgyalások során, hiszen tévesen azt feltételezték, hogy az EU piaca jelentős befolyással bír, miközben az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlet az amerikai politikai döntéshozók számára nem volt érdemi nyomás – írja a szerző az Unherd hasábjain.

Trump a tárgyalások során tudatosan kihasználta az európai helyzetet, hogy előnyöket kovácsoljon, és még erősebben ássák meg a különbséget a brit és az uniós tárgyalások között. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komoly politikai és gazdasági vereséget szenvedett, 

miközben az uniós vezetők abban reménykednek, hogy a jövőben sikerül orvosolniuk a megalázó egyezményt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jonathan Raa / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. augusztus 09. 14:04
Mindezt tudjuk. De a DeepState-nek a pfizerkurva nagyon megfelel. A DeepStatet nem Európa érdekei vezérlik.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. augusztus 09. 14:01
elindult az eu eróziója. trump valójában ezt akarja. meg is mondta hogy utála az eu-t (nem az egyes tagországokat). a vén banya meg azért retteg mert fogják minimum a pfizer sms-ekkel. ezért mindent elfogad. ígyis úgyis rábaszik!
Válasz erre
1
0
karakter-2
2025. augusztus 09. 13:56
Európát egy a mocskos Ursula nevű boszorkány segít elpusztítani.
Válasz erre
2
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. augusztus 09. 13:42 Szerkesztve
Régen láttam olyan megszeppent, vagy inkább rettegő ( ? ) tárgyalópartnert egy " megegyezésnél " , mint ott. Csak ki kell kockázni a jelenet, mert megdöbbentő és tanulságos is egyben. Vagyon mi hangozhatott korábban el négyszemközt ennek fényében a kézfogást megelőzően ? Mivel hosszú évekkel ezelőtt, mikor Trump fogadta a Muttit, akkor kivett a zsebéből két bon-bont és feléje dobta. Nesze Endzsi, ...ne mond hogy nem kaptál ajándékot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!