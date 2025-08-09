Trump kiütötte a nyeregből Von der Leyen-t: Európa megalázó kereskedelmi egyezményt kötött

Von der Leyent nem kérdezték, mégis úgy érezte, meg kell szólalnia ezzel kapcsolatban
Egy fontos geopolitikai kérdésben próbált meg erőt mutatni az Európai Bizottság elnöke.
Az Európai Unió vezetői aláírták a Trump által diktált megalázó kereskedelmi megállapodást, amelyben Európa mindent odaadott, míg semmit sem kapott cserébe. A háttérben zajló politikai manőverek és a mérlegelt hibák hosszú távú következményekkel járhatnak a kontinens számára.
Európa legutóbb egy hasonló megalázó helyzetbe került, mint Kína 1842-ben a Nanjingi Szerződés aláírásakor – értékelt Yanis Varoufakis, volt görög pénzügyminiszter, miután az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, Trump skót golfpályáján írta alá azt az egyezményt, amelyben
Európa mindent felajánlott, míg a semmi sem volt, amit cserébe kapott.
Trump számára ez a megállapodás lehetőséget ad arra, hogy még keményebb feltételeket szabjon Európának, miközben minden eszközt kihasznál, hogy megalázza az Uniót.
A szakértő szerint a kereskedelmi megállapodás szembetűnő részletei éppoly sértőek Európa számára, mint Kína számára voltak a XIX. század közepén. Míg az amerikai termékek vámmentesen kerülnek az európai piacra, addig
Európa exportjai súlyos vámokkal találják szemben magukat, beleértve a 50 százalékos vámot a acél- és alumíniumipari termékekre.
Továbbá, a megállapodás alapján Európa az amerikai Big Tech cégek adóztatásáról lemond, miközben gigantikus összegeket ígér Trumpnak, hogy támogassa az amerikai gazdaságot, 1,35 billió dolláros összegben.
Európa politikai hibákat követett el a tárgyalások során, hiszen tévesen azt feltételezték, hogy az EU piaca jelentős befolyással bír, miközben az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlet az amerikai politikai döntéshozók számára nem volt érdemi nyomás – írja a szerző az Unherd hasábjain.
Trump a tárgyalások során tudatosan kihasználta az európai helyzetet, hogy előnyöket kovácsoljon, és még erősebben ássák meg a különbséget a brit és az uniós tárgyalások között.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komoly politikai és gazdasági vereséget szenvedett,
miközben az uniós vezetők abban reménykednek, hogy a jövőben sikerül orvosolniuk a megalázó egyezményt.
Az Európai Unióval kötött kereskedelmi és vámmegállapodás előnyös az amerikaiaknak, és súlyos versenyhátrányt okoz az EU gazdaságának.
Nyitókép: Jonathan Raa / AFP