Trump kiütötte a nyeregből Von der Leyen-t: Európa megalázó kereskedelmi egyezményt kötött

A szakértő szerint a kereskedelmi megállapodás szembetűnő részletei éppoly sértőek Európa számára, mint Kína számára voltak a XIX. század közepén. Míg az amerikai termékek vámmentesen kerülnek az európai piacra, addig

Európa exportjai súlyos vámokkal találják szemben magukat, beleértve a 50 százalékos vámot a acél- és alumíniumipari termékekre.

Továbbá, a megállapodás alapján Európa az amerikai Big Tech cégek adóztatásáról lemond, miközben gigantikus összegeket ígér Trumpnak, hogy támogassa az amerikai gazdaságot, 1,35 billió dolláros összegben.

Európa politikai hibákat követett el a tárgyalások során, hiszen tévesen azt feltételezték, hogy az EU piaca jelentős befolyással bír, miközben az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlet az amerikai politikai döntéshozók számára nem volt érdemi nyomás – írja a szerző az Unherd hasábjain.

Trump a tárgyalások során tudatosan kihasználta az európai helyzetet, hogy előnyöket kovácsoljon, és még erősebben ássák meg a különbséget a brit és az uniós tárgyalások között.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komoly politikai és gazdasági vereséget szenvedett,

miközben az uniós vezetők abban reménykednek, hogy a jövőben sikerül orvosolniuk a megalázó egyezményt.