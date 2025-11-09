Ez nem Trump felségterülete – exkluzív beszámolónk Washington utcáiról!

Washington DC impozáns fehér épületei között egy konzervatív látogató úgy érezheti: ellenséges területre tévedt. LMBTQ+-zászlók mindenütt, még mindig hatalmas feliratok hirdetik a Black (Trans) Lives Mattert, és lépten-nyomon olyan helyiekkel elegyedik szóba az ember, akik nem kedvelik Donald Trumpot.

Természetesen nincs ebben semmi meglepő: 2024-ben Washington DC (pontosabban a Columbia District) 92.5 százaléka Kamala Harrisre, a demokraták jelöltjére szavazott, és

mindössze 6.6 százalékot (!) kapott Donald Trump.

A városban élők 43%-a szövetségi kormánynak dolgozik, ami azt is jelenti, hogy a szövetségi kormányzat túlnyomó többsége demokrata érzelmű. Bár Trump igyekezett minél több pozícióba republikánust ültetni,