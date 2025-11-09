Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Donald Trump útirajz

Ez nem Trump felségterülete – exkluzív beszámolónk Washington utcáiról!

2025. november 09. 06:20

Míg a magyar delegáció Washingtonban járt, a városban mindenki a kormányzati leállásról és Zohran Mamdani New Yorki győzelméről beszélt.

2025. november 09. 06:20
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Washington DC impozáns fehér épületei között egy konzervatív látogató úgy érezheti: ellenséges területre tévedt. LMBTQ+-zászlók mindenütt, még mindig hatalmas feliratok hirdetik a Black (Trans) Lives Mattert, és lépten-nyomon olyan helyiekkel elegyedik szóba az ember, akik nem kedvelik Donald Trumpot. 

Természetesen nincs ebben semmi meglepő: 2024-ben Washington DC (pontosabban a Columbia District) 92.5 százaléka Kamala Harrisre, a demokraták jelöltjére szavazott, és 

mindössze 6.6 százalékot (!) kapott Donald Trump.

A városban élők 43%-a szövetségi kormánynak dolgozik, ami azt is jelenti, hogy a szövetségi kormányzat túlnyomó többsége demokrata érzelmű. Bár Trump igyekezett minél több pozícióba republikánust ültetni,

 a városban érződik, hogy ez nem „Trump-ország” vagy „MAGA-ország”. 

Klisé, de igaz, hogy egy városról és lakóiról a legtöbbet a taxisofőrök tudnak mesélni. Bár Washington DC amerikai szempontból nem nagy, itt is mindenki autóval közlekedik, gyalogosok a város leghíresebb részein leginkább csak a turisták. Orbán Viktor és Donald Trump találkozója, bár Magyarország számára jelentős esemény, a városban a nemzetközi delegációk érkezése megszokott, és bizony kevés amerikaival találkoztunk (Amerika nagy, Magyarország kicsi) aki tisztába lenne az európai politikai helyzettel. 

Feltűnő Washingtonban, hogy a város lakossága két egyértelmű osztályra osztható: van a bürokraták és think-tankekben dolgozók serege, és a szolgáltatói ipar dolgozói. Az átlagos dolgozók mind a kormányzati leállás miatt panaszkodtak, amelynek következtében a városban az összes múzeum bezárt, járatok tömegeit törölték, és általánosságban megállt az élet. Egy afroamerikai taxisofőr bosszúságát fejezte ki a helyzettel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy vajon melyik oldal a hibás a kormányzati leállásért azonnal rávágta: mindkettő. „Sok embert viszek, republikánusokat és demokratákat is. Ugyanoda fuvarozom őket. Együtt esznek, együtt isznak és mi nem érdekeljük őket”. 

A Fehér Ház közelébe. A szerző felvétele. 

Washington vs Trump

Az amerikai fővárosban látogatásunk alatt tömegtüntetés nem zajlott, azonban a városban köröz néhány „tüntető kamion”, amelyek közül egy azt hirdette, hogy „Donald Trump pedofil”. Nemcsak az utcák vannak tele LMBTQ-zászlókkal, hanem az autókkal is jelzik az ideológiát, kiszúrtunk például több palesztin rendszámot is. 

A rendőri jelenlét jelentős a városban, különösen a kormányzati épületek környékén, és jelentősen megnőtt a számuk a sötétedés beállta után. Trump korábban meghirdette a város biztonságának a helyreállítását, amelynek megítélése vegyes a városban. Egy diplomata elmondta: Biden alatt elszabadult a hajléktalanok száma, de Trump óta jelentősen javult a helyzet. Egy taxisofőrünk azonban csak legyintett és azt mondta: 

„Kétfajta város van Amerikában: amelyik olyan gazdag, hogy nem látszik a bűnözés, de ott van a mélyben, és olyan, amelyikben lépten-nyomon bűnözőkbe akadsz. Washington az előbbibe tartozik.”  

Utcakép: LMBTQ-zászló a lámpaoszlopon. 

A távolban egy kontinens 

Amerika nagy előnye, hogy az „utca emberét” le sem kell szólítani, mert az emberek a boltokban és a kávézókban magától is megszólítják az embert. Így volt alkalmunk kérdezgetni, hogy vajon hallottak-e a washingtoniak a magyar látogatásról. Be kell vallanunk: kevés ember volt, aki igenlően válaszolt. Mivel Washington tele van nemzetközi tudósítókkal, diákokkal, és diplomatákkal, szinte senkit nem néznek látogatónak, azt feltételezik, hogy a városban élsz. 

Magyarországról az átlag amerikai két dolgot mondott: nehéz nyelv, valahol Európában. 

Még a közigazgatási osztály tagjai között is hasonló válaszokat lehetett kapni. 

Washingtonban az ember hirtelen megérti, hogy az amerikaiak valóban keveset gondolnak az öreg kontinensre, és még kevesebbet tudnak róla.

A Trump-kormány egyik tagjának korábbi munkatársa például megjegyezte nekem: „Amerikában borzasztóak az árak, Európában biztosan jobb a helyzet.” A jóindulat azonban általános volt, ha közölted, honnan jöttél, szinte kivétel nélkül szerencsét kívántak a washingtoniak.  

A városban a fő téma a kormányzati leálláson túl a New York-i választás volt, amelyről a vélemények két csoportra oszlottak. Míg a konzervatív intézetek impozáns termeiben rettenetesnek ítélték az eredményt, az utca embere és különösen a taxisofőrök többsége lelkesen üdvözölték a marxista-muszlim polgármester győzelmét. Egy iráni sofőr elmondta: ötven éve él Amerikában, de még soha nem volt olyan rossz a helyzet, mint most, és örömét fejezte ki Mamdani sikere miatt. „Semmi nem működik” – jelentette ki, miközben szeltük át a várost a világ vezető hatalmának fővárosában. 

Nyitókép: Capitolium

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 09. 06:44
Az atlag europai is pont ennyit tud: valahol europaban, nehez nyelv, esetleg ezen kivul a fasiszta vajdarol is hallottak Persze az eletszinvonaluk ugy aranylik a magyarokehoz, mint a mienk Sziriaehoz. Oszt minket se erdekel mit csinalnak Sziriaban, meg hogy hol van az pontosan
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!