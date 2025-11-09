Ft
11. 09.
vasárnap
Nagy-Britannia illegális migráció Dánia Egyesült Királyág menedékkérelem

Leáldozott az illegális migrációnak: Nagy-Britannia is brutális szigorításokra készül

2025. november 09. 06:41

Lassan mindenki azt gondolja, amit Magyarország mond tíz éve.

2025. november 09. 06:41
null

A BBC szerint a brit belügyminiszter várhatóan a hónap végén jelentős átalakításokat fog bejelenteni a bevándorlási és menekültügyi rendszerben. Az Egyesült Királyság magasszintű delegációt is küldött a hírek szerint Koppenhágába, hogy a szigorúbb dán–rendszert megvizsgálják – erről az Origo ír. Hozzáteszik: 

Shabana Mahmood új intézkedéseinek egy részét tehát a dán rendszer mintájára fogja mintázni, amelyet Európa egyik legszigorúbb rendszerének tartanak.

Úgy tudni, a tisztviselők vizsgálták Dánia szigorúbb családi újraegyesítési szabályait, és azt, hogy a legtöbb migránsnak csak ideiglenes tartózkodási engedélyt adnak az országban. Mahmood csökkenteni akarja azokat az ösztönzőket, amelyek az embereket az Egyesült Királyságba vonzzák, miközben megkönnyíti azok kiutasítását, akiknek nincs joguk az országban tartózkodni – tudjuk meg.

Mint kiderült, pártjában egyesek ellenzik a dán utat, 

egy baloldali Munkáspárti képviselő szerint a szélsőjobboldali irányzatot idézné.

A hírek szerint a minisztert lenyűgözte, hogy Dánia 40 éves mélypontra csökkentette a sikeres menedékkérelmek számát – a 2020-as év kivételével, a világjárvány miatti utazási korlátozások közepette. A források szerint Mahmood múlt hónapban magas rangú belügyminisztériumi tisztviselőket küldött Koppenhágába, hogy megvizsgálják, milyen tanulságokat lehetne alkalmazni az Egyesült Királyságban.

Hangsúlyozzák: Dániában azok a menekültek, akiket személyesen célba vett egy külföldi rezsim, valószínűleg védelmet kapnak, de 

a legtöbb ember, aki sikeresen menedékjogot kapott konfliktusok elől menekülve, most már csak ideiglenesen maradhat az országban,

és amikor a dán kormány biztonságosnak nyilvánítja a származási országukat, visszaküldhetik őket.

Nyitókép: Nagy-Britanniába készülő migránsok Calaisban. Forrás: Julien Mattia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

