Leáldozott az illegális migrációnak: Nagy-Britannia is brutális szigorításokra készül

A BBC szerint a brit belügyminiszter várhatóan a hónap végén jelentős átalakításokat fog bejelenteni a bevándorlási és menekültügyi rendszerben. Az Egyesült Királyság magasszintű delegációt is küldött a hírek szerint Koppenhágába, hogy a szigorúbb dán–rendszert megvizsgálják – erről az Origo ír. Hozzáteszik:

Shabana Mahmood új intézkedéseinek egy részét tehát a dán rendszer mintájára fogja mintázni, amelyet Európa egyik legszigorúbb rendszerének tartanak.

Úgy tudni, a tisztviselők vizsgálták Dánia szigorúbb családi újraegyesítési szabályait, és azt, hogy a legtöbb migránsnak csak ideiglenes tartózkodási engedélyt adnak az országban. Mahmood csökkenteni akarja azokat az ösztönzőket, amelyek az embereket az Egyesült Királyságba vonzzák, miközben megkönnyíti azok kiutasítását, akiknek nincs joguk az országban tartózkodni – tudjuk meg.

Mint kiderült, pártjában egyesek ellenzik a dán utat,