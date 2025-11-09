„Történelmi találkozóra került sor Washingtonban. A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között. Hatalmas diplomáciai sikert ért el a magyar küldöttség, ami minden magyar ember életére pozitívan hat.

»Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár« – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben kiemelte: »A legfontosabb dolog, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, amely az onnan érkező ellátást Magyarországon korlátozná, vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.«

Természetesen a baloldali sajtó most nagy pánikban van, hiszen egy pozitív eseményt kell nekik negatív köntösbe bújtatni. Nagyon nehezen is megy ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az ő érdeküket és mi nem.