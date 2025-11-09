Ft
11. 09.
vasárnap
Orbán Viktor az ujja köré csavarta a teljes baloldalt, Magyar Péter köpni-nyelni nem tudott

2025. november 09. 06:56

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

2025. november 09. 06:56
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Történelmi találkozóra került sor Washingtonban. A magyar miniszterelnök hatodik alkalommal találkozott Donald Trumppal. Az amerikai elnök Washingtonban a Fehér Házban fogadta Orbán Viktort, ahol a megbeszélés előtti sajtótájékoztató során ismét dicsérte a magyar miniszterelnököt.

Orbán Viktor pedig hangsúlyozta: elérkezett az ideje egy új aranykornak Magyarország és az Egyesült Államok között. Hatalmas diplomáciai sikert ért el a magyar küldöttség, ami minden magyar ember életére pozitívan hat.

»Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést. Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár« – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben kiemelte: »A legfontosabb dolog, hogy a rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Tehát továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár, ennek minden szükséges előföltételét megteremtettük, ami konkrétan azt jelenti, hogy a Török Áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, amely az onnan érkező ellátást Magyarországon korlátozná, vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség.«

Természetesen a baloldali sajtó most nagy pánikban van, hiszen egy pozitív eseményt kell nekik negatív köntösbe bújtatni. Nagyon nehezen is megy ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az ő érdeküket és mi nem.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Válasz Schiffer András kérdésére

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

Németh Balázs zseniálisan összegyűjtötte, hogy Magyar Péter cselédsajtója miket hordott össze már a történelmi léptékű találkozót megelőzően. Érdemes elolvasni, a rosszindulat, az irigység és a gyűlölet egyvelege ez.

A Fidesz-frakció szóvivője bejegyzésében felsorolta többek között a HVG, a 444 és a Telex címeit, amelyek Trumpot és Orbán Viktort is negatív színben tüntették fel:

Trump a választási kudarctól félő Orbán utolsó reménysége (HVG)
Orbán időért megy Washingtonba, amiért drágán megfizethet Magyarország (HVG)
Nagy felhajtás, kevés eredmény: külföldi vezetők látogatásai Trump Fehér Házában (444)
Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége (444)
Benyalni Trumpnak: a hízelgés lett a diplomáciai csodafegyver (HVG)
Amerikai szenátorok szólították fel Orbánt a washingtoni találkozó előtt, hogy váljon le az orosz olajról (Telex) (…)

Felhévizyt nagy büszkeség töltötte el, amikor látta, hogy hazánk miniszterelnökét és rajta keresztül az egész magyar népet ilyen nagy tisztelet övezi az Egyesült Államokban. Ki kell mondani, Orbán Viktor az ujja köré csavarta Magyar Pétert és a komplett baloldali sajtóját. Erre nincs és nem is lehet válaszuk. A hőzöngés, fröcsögés és a gyűlölködés maradt számukra osztályrészül.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Németh Balázs

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter nem valódi politikus, hanem egy nevetséges senki

Egy notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani.

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

magyar-850
2025. november 09. 08:58
Úgy látom ez a fizetett féleszű recifaszi idejár szopni. Mondjuk nekünk addig jó amíg ő áll a farok rosszabbik végén.
recipracio-2
2025. november 09. 08:50
Míg a magyar fél (Orbán és utólag Szijjártó is) kötik az ebet a karóhoz, hogy időkorlát nélküli mentességet kaptak, addig a Fehér Ház szóvivője egy évről beszél, az amerikai Külügyminisztérium közleménye nem is említit a mentességet és a The Washington Post szerint ezt még az elnök mérlegeli. washingtonpost.com/politics/2025/11/07/orban-trump-russian-oil/?fbclid=IwY2xjawN9JcdleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEePFzmnaQDciPDPMJp8SVzMcSiFSIbsR09WM4aXHo-sQOuN1TbxzOUJrifDqM_aem_rQknHL4-s5zrKmzlQTZpUw Várnunk kell még néhány napot, amíg a kép kitisztul .Washingtonban a pufi és túrista kisérete akkorát nyert, hogy győzzük kifizetni az árát.Tramp ugyanazt mondta , mint az EU. , de ő keresett mellé 500milliárdot is. A birkaVeziiir meg bambán néz ki a fejéből höhöö
recipracio-2
2025. november 09. 08:44
Orbán bezavarta a faserdőben a vezérimádattól bambán tátott szájjal imádó felszopó szektáját höhöö.. Van mentesség vagy esetleg lehet mentesség? A jól tájékozott The Washington Post úgy értesült, hogy Trump elnök flörtöl azzal a gondolattal, hogy mentességet adjon a magyar kormánynak az olajembargó következményei alól. Máskor pedig úgy fogalmaz, hogy "he may offer Hungarian Prime Minister Viktor Orban an exemption from U.S. sanctions against Russian energy companies" (ő /Trump elnök/ mentességet nyújthat Orbán Viktor miniszterelnöknek az orosz energia vállalatokat érintő amerikai szankciók alól). Tehát az ő értesüléseik szerint még ez is csak egy lehetőség és nem egy done deal, egy megkötött üzlet. Nem biztos, hogy ők többet tudnak, mint mi, de ez is jelzi, hogy a tárgyalások fő eredményének tekintett mentességet a szankciók alól még elég sok bizonytalanság övezi. l.
Majdmegmondom
2025. november 09. 08:26
Azért menni fog nekik, ne aggódj... Itt van például alattam ez a több néven futó - most éppen recipracio - elmebeteg, aki mindig "ügyesen" összeollózza az általad hiányolt liberális baromságokat.
