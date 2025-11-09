„Nagy a verseny A NAP HÜLYÉJE címért! Továbbra is MAGYAR PÉTER a favorit, aki a fergeteges magyar eredményekkel zárult amerikai-magyar csúcsra annyit tudott böfögni, hogy »Orbán eladta Magyarországot Washingtonban«. Magyar Péter ezzel újfent bizonyította, hogy nem valódi politikus, hanem egy nevetséges senki. Már nincs ember, aki komolyan venné. (Talán az ukrán telefonos applikáció 200 ezer áldozatából néhányan még hisznek a kétszínű pojácának. Ők az utolsó vérig harcolnak majd a Facebookon, nekik próbál muníciót adni Magyar Péternek a mai szánalmas bejegyzéseivel is.)

De van ám egy erős kihívója Magyar Péternek a NAP HÜLYÉJE versenyben: HADHÁZY ÁKOS. A falu bolondja egy prosztó, trágár bejegyzést szentelt a tegnapi találkozónak, amelyben feltette a következő kérdést: »Trump egy notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani, aztán délután gond nélkül letagadja a reggeli mondatait. Ha pedig valaki felhívná a figyelmet ezekre a hazugságokra, arra indulatosan rátámad. Ismerős ez valahonnan?« Hát persze, hogy ismerős. Ez maga Magyar Péter.

Egy notórius hazudozó, bármiről képes komoly arccal a legnagyobb képtelenségeket állítani, aztán délután gond nélkül letagadja a reggeli mondatait. Ha pedig valaki felhívná a figyelmet ezekre a hazugságokra, arra indulatosan rátámad. Nehéz lett volna pontosabban megfogalmazni. Mi már bő másfél éve mondjuk ezt Magyar Péterről. Hadházynak most esik le.”