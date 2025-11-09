Megszólalt a nő, akit benzinnel próbáltak felgyújtani: Belgium a polgárháborúig fog iszlamizálódni

Az azonnali segítség miatt a nő a súlyos sérüléseket elkerülte. Az áldozat Fadila Maaroufi volt, aki figyelmeztet: Belgium – és vele együtt Európa – lassan ugyanabba a polgárháborús lejtőbe csúszhat, mint amibe egykor Libanon. Hozzáteszik: Maaroufi egy marokkói származású belgiumi nő, aki szabadon, európai értékrend szerint akart élni – fejkendő nélkül, önállóan gondolkodva. Ezért majdnem az életével fizetett.

„A nyolcvanas években még együtt játszottunk az utcán olasz, spanyol és marokkói gyerekekkel. Aztán jöttek az új mecsetek, a szaúdi pénzből érkező imámok, és a hitéletből ideológia lett.

A fiatalok már nem a nagyapáik egyszerű istenhitét követték, hanem a Muszlim Testvériség és a vahabizmus radikális tanait” – emlékezik. Mint kiderül, az egykor fenyegetésmentes negyedekben

ma már nem járhatnak biztonságban az őslakos belgák, akik ma már kívülállónak számítanak.

Maaroufi szerint a radikalizáció az iskolákban kezdődött: a hitoktatók közé beszivárogtak a fundamentalista szervezetek emberei.