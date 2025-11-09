Ft
11. 09.
vasárnap
muszlim testvériség Fadila Maaroufi Brüsszel radikalizmus Belgium

Megszólalt a nő, akit benzinnel próbáltak felgyújtani: Belgium a polgárháborúig fog iszlamizálódni

2025. november 09. 08:08

Brüsszel az iszlám radikalizmus fellegvárává változott. Íme, a valóság.

2025. november 09. 08:08
null

Az Israel Hayom egy antropológus végzettségű radikalizmuskutató története alapján arról ír, hogy

 a zsidók lesznek az elsők, akik megszenvedik az iszlamizmus térnyerését.

Fadila Maaroufi története azt mutatja meg, hogyan változott Brüsszel az iszlám radikalizmus fellegvárává, írják.

Emlékeztetnek: 

a belga főváros egyik lakónegyedében fiatal férfiak körbevettek egy nőt, benzint locsoltak köré, majd meggyújtották.

Az azonnali segítség miatt a nő a súlyos sérüléseket elkerülte. Az áldozat Fadila Maaroufi volt, aki figyelmeztet: Belgium – és vele együtt Európa – lassan ugyanabba a polgárháborús lejtőbe csúszhat, mint amibe egykor Libanon. Hozzáteszik: Maaroufi egy marokkói származású belgiumi nő, aki szabadon, európai értékrend szerint akart élni – fejkendő nélkül, önállóan gondolkodva. Ezért majdnem az életével fizetett.

„A nyolcvanas években még együtt játszottunk az utcán olasz, spanyol és marokkói gyerekekkel. Aztán jöttek az új mecsetek, a szaúdi pénzből érkező imámok, és a hitéletből ideológia lett. 

A fiatalok már nem a nagyapáik egyszerű istenhitét követték, hanem a Muszlim Testvériség és a vahabizmus radikális tanait” – emlékezik. Mint kiderül, az egykor fenyegetésmentes negyedekben 

ma már nem járhatnak biztonságban az őslakos belgák, akik ma már kívülállónak számítanak.

 Maaroufi szerint a radikalizáció az iskolákban kezdődött: a hitoktatók közé beszivárogtak a fundamentalista szervezetek emberei. 

„A tantermekben kezdődött az agymosás 

– a közösségi rendőrség aztán átvette az utcát is.”

A hirado.hu megírta: a nő szociális munkásként 

húsz éven át dolgozott a Brüsszel szegényebb külvárosaiban. Látta, hogyan válnak a gyerekekből dühös, frusztrált fiatalok,

 akik később Szíriába mentek, hogy „harcoljanak az iszlám dicsőségéért”. 

„Nem a szegénység szülte a dzsihadizmust – hanem az ideológia,

 amit vallási köntösben tálaltak” – mondja. 

„A nyugati értelmiség viszont inkább a diszkriminációt okolta, mert ez volt a kényelmesebb magyarázat.”

Szerinte Európa tudatosan hunyta be a szemét: „Ez nem tudatlanság volt, hanem akaratlagos vakság. 

Ezt is ajánljuk a témában

A politikai korrektség diktatúrája elnémította azokat, akik figyelmeztettek.” 

Maaroufi szerint Belgium ma az iszlamista befolyás egyik központja, különösen a Muszlim Testvériség révén.

„A politikai pártok, az iskolák, az egyetemek, a média és a civil szervezetek mind beszivárgás alatt állnak. 

A hatóságok félnek, a pártok a szavazatok elvesztésétől tartanak, ezért ritkán szólalnak fel” 

– mondja Maaroufi. A radikalizmus – állítja – a mindennapokban is jelen van: a tanárokra nyomás nehezedik, hogy engedélyezzék a hidzsábot, a közétkeztetésben pedig halal menüt követelnek.

„Azt hisszük, irányítjuk őket, pedig ők irányítanak minket” 

– mondja keserűen.

Belgiumban már veszélyes dolog a vélemény hangoztatása, tudjuk meg. 

Maaroufit az Iszlám Állam által készített videókban halállal fenyegették, 

elvesztette az állását, családja kitagadta, a belgiumi médiából kizárták. „Ma már csak Izraelben hallgatnak meg” – mondja.

A kutatónő az október 7-i terrortámadások után nyíltan kiállt Izrael mellett, és ezzel újabb ellenségeket szerzett. Az iszlám radikalizmussal első kézből megismerkedő nő szerint Belgiumban szerinte a zsidók lesznek az elsők a hosszú sorban, akik áldozatául eshetnek a radikális erőszaknak.

 „Belgium utcáin ma már elhangzik: A demokrácia a miénk, nem a zsidóké” 

– meséli egy brüsszeli incidensről, amikor egy tüntetés után a résztvevőket meg akarták verni, mert izraeli zászlót tartottak. 

Nyitóképen: a Hamász mellett tüntető jemeni lázadók (Abdallah ADEL / AFP)

allen9
2025. november 09. 10:03
Leszarom. Még örvendek is neki, hogy elpusztul a Nyugat, mely ezer éve az ellenségünk. De ide ne jöjjön egy nyugati se!
0
0
pollip
2025. november 09. 10:01
Gondoltuk, hogy tudatosan teszik tönkre Európát!
1
0
Unknown
2025. november 09. 10:01
"a zsidók lesznek az elsők, akik megszenvedik az iszlamizmus térnyerését." Ez volt a terv nem? Nem csak arabok támogatják és pénzelik a bevándorlást. A "befektetok" kapzsisága lassan meghozza az eredményét: - Kina technikailag, anyagilag és létszámban már lekörözte a nyugatot. - a termelő erejétől megfosztott nyugat pedig a fogyasztás fentartása (hosszú távon persze nem tartható fen) pedig nem is olyan lassan átadja helyét az iszlámnak. Hogy nyugat erurőpában 30 év műlva ki és mit fog termelni azt elképzelni sem tudom. Bort, sertést biztosan nem. Turizmus sem lesz. Ipari termelés? Már most is erősen csökken.
1
0
berzerk
2025. november 09. 09:58
"Az Israel Hayom egy antropológus végzettségű radikalizmuskutató története alapján arról ír, hogy a zsidók lesznek az elsők, akik megszenvedik az iszlamizmus térnyerését." Marha érdekes, eddig csak egy zsidót öltek meg Európában eddig. Miközben a keresztény templomok égnek és keresztényeket ölnek naponta az utcán. Szemiták. A zsidók előretolt lándzsái a muszlimok. Nem véletlenül pénzelik a migrációt tiszta erőből.
2
1
