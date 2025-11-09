Megszólalt a nő, akit benzinnel próbáltak felgyújtani: Belgium a polgárháborúig fog iszlamizálódni

Leáldozott az illegális migrációnak: Nagy-Britannia is brutális szigorításokra készül
Lassan mindenki azt gondolja, amit Magyarország mond tíz éve.
Brüsszel az iszlám radikalizmus fellegvárává változott. Íme, a valóság.
Az Israel Hayom egy antropológus végzettségű radikalizmuskutató története alapján arról ír, hogy
a zsidók lesznek az elsők, akik megszenvedik az iszlamizmus térnyerését.
Fadila Maaroufi története azt mutatja meg, hogyan változott Brüsszel az iszlám radikalizmus fellegvárává, írják.
Emlékeztetnek:
a belga főváros egyik lakónegyedében fiatal férfiak körbevettek egy nőt, benzint locsoltak köré, majd meggyújtották.
Az azonnali segítség miatt a nő a súlyos sérüléseket elkerülte. Az áldozat Fadila Maaroufi volt, aki figyelmeztet: Belgium – és vele együtt Európa – lassan ugyanabba a polgárháborús lejtőbe csúszhat, mint amibe egykor Libanon. Hozzáteszik: Maaroufi egy marokkói származású belgiumi nő, aki szabadon, európai értékrend szerint akart élni – fejkendő nélkül, önállóan gondolkodva. Ezért majdnem az életével fizetett.
„A nyolcvanas években még együtt játszottunk az utcán olasz, spanyol és marokkói gyerekekkel. Aztán jöttek az új mecsetek, a szaúdi pénzből érkező imámok, és a hitéletből ideológia lett.
A fiatalok már nem a nagyapáik egyszerű istenhitét követték, hanem a Muszlim Testvériség és a vahabizmus radikális tanait” – emlékezik. Mint kiderül, az egykor fenyegetésmentes negyedekben
ma már nem járhatnak biztonságban az őslakos belgák, akik ma már kívülállónak számítanak.
Maaroufi szerint a radikalizáció az iskolákban kezdődött: a hitoktatók közé beszivárogtak a fundamentalista szervezetek emberei.
„A tantermekben kezdődött az agymosás
– a közösségi rendőrség aztán átvette az utcát is.”
A hirado.hu megírta: a nő szociális munkásként
húsz éven át dolgozott a Brüsszel szegényebb külvárosaiban. Látta, hogyan válnak a gyerekekből dühös, frusztrált fiatalok,
akik később Szíriába mentek, hogy „harcoljanak az iszlám dicsőségéért”.
„Nem a szegénység szülte a dzsihadizmust – hanem az ideológia,
amit vallási köntösben tálaltak” – mondja.
„A nyugati értelmiség viszont inkább a diszkriminációt okolta, mert ez volt a kényelmesebb magyarázat.”
Szerinte Európa tudatosan hunyta be a szemét: „Ez nem tudatlanság volt, hanem akaratlagos vakság.
Ezt is ajánljuk a témában
Lassan mindenki azt gondolja, amit Magyarország mond tíz éve.
A politikai korrektség diktatúrája elnémította azokat, akik figyelmeztettek.”
Maaroufi szerint Belgium ma az iszlamista befolyás egyik központja, különösen a Muszlim Testvériség révén.
„A politikai pártok, az iskolák, az egyetemek, a média és a civil szervezetek mind beszivárgás alatt állnak.
A hatóságok félnek, a pártok a szavazatok elvesztésétől tartanak, ezért ritkán szólalnak fel”
– mondja Maaroufi. A radikalizmus – állítja – a mindennapokban is jelen van: a tanárokra nyomás nehezedik, hogy engedélyezzék a hidzsábot, a közétkeztetésben pedig halal menüt követelnek.
„Azt hisszük, irányítjuk őket, pedig ők irányítanak minket”
– mondja keserűen.
Belgiumban már veszélyes dolog a vélemény hangoztatása, tudjuk meg.
Maaroufit az Iszlám Állam által készített videókban halállal fenyegették,
elvesztette az állását, családja kitagadta, a belgiumi médiából kizárták. „Ma már csak Izraelben hallgatnak meg” – mondja.
A kutatónő az október 7-i terrortámadások után nyíltan kiállt Izrael mellett, és ezzel újabb ellenségeket szerzett. Az iszlám radikalizmussal első kézből megismerkedő nő szerint Belgiumban szerinte a zsidók lesznek az elsők a hosszú sorban, akik áldozatául eshetnek a radikális erőszaknak.
„Belgium utcáin ma már elhangzik: A demokrácia a miénk, nem a zsidóké”
– meséli egy brüsszeli incidensről, amikor egy tüntetés után a résztvevőket meg akarták verni, mert izraeli zászlót tartottak.
Nyitóképen: a Hamász mellett tüntető jemeni lázadók (Abdallah ADEL / AFP)